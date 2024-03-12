يعد تانك Ares Finale RTA أحدث تانكات الفيب غير المباشر – MTL من الشركة المصنعة Innokin. على الرغم من ان التوجه الحالي هو أجهزة البود وغيرها من المجموعات الجاهزة، إلا إن التانكات القابلة لإعادة البناء لا تزال مرغوبة خاصة من محبي الفيب غير المباشر – MTL.

تانك MTL وأكثر

لطالما تألقت مجموعة تانكات Ares في الفيب غير المباشر فقط. لكن تانك Ares Finale RTA يضيف إمكانية الفيب المباشر المحدود الى المعادلة. دون التأثير على جودة الفيب غير المباشر – MTL الذي يوفره بالفعل. تانك بسيط ومزود بمجموعة كاملة من الملحقات.

المواصفات التقنية

قطر التانك 24 ملم طول التانك 61 ملم سعة التانك 4,5 مل نظام التعبئة من الاعلى قاعدة البناء كويل واحد نظام تدفق الهواء من الاسفل نطاق الاستخدام حسب قيمة الكويلات المبسم – Drip tip 510 الخامات الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج

محتويات العلبة :

خزان احتياطي

قطع غيار

كويلات

المبسم – Drip tip

أداوات

دليل المستخدم

تانك Ares Finale RTA .. تصميم مدروس ولكن

في الإصدار النهائي من تانك Ares Finale RTA، يختلف الوصول إلى فتحات التعبئة عن النموذج السابق. يتم فتح الغطاء العلوي بتدويره ربع دورة عكس اتجاه عقارب الساعة. الحزوز الموجودة في الجزء السفلي تسهل الإمساك به وتمنع الأصابع من الانزلاق. الثقوب صغيرة بعض الشيء ويجب الزجاجات ذات الأطراف الرفيعة. يأتي مع تانك Ares Finale RTA مبسمين – Drip tip مناسبين للفيب غير المباشر، سنعود إلى هذا لاحقا.

يمكن تفكيك الجزء العلوي من تانك Ares Finale RTA بالكامل. يتم فك المدخنة وحجرة البخار من الجزء العلوي من التانك. يتم توفير أداة خاصة لفعل هذا في العلبة. نقش عميق يزين حجرة البخار باسم التانك.

يتم التحكم بتدفق الهواء من أسفل تانك Ares Finale RTA. خيارات تدفق الهواء متعددة حيث يمكنك الاختيار بين فتحة واحدة إلى 6 فتحات، بالإضافة إلى فتحة واحدة كبيرة مفتوحة بالكامل. يكفي للحصول على سحب محكم للغاية وصولا إلى فيب مفتوح مما يسمح بالحصول على فيب مباشر مقيد للغاية.

لفيب المباشر المقيد – DL يجعل تانك Ares Finale RTA متطورا عن النماذج السابقة. على الرغم من أن المبسم الثاني المرفق في العلبة مخصص للفيب غير المباشر أيضًا. كنا نود أن نجد في العلبة مبسم بفتحة أكبر قليلاً للتمتع بتجربة الفيب المباشر المحدود على هذا التانك.

حلقة تدفق الهواء لاتدور بسهولة فقد تجد نفسك أحيانًا تقوم بفك التانك من المود عند فتح تدفق الهواء.

النقطة التي جعلتنا نستغرب قليلا من تصميم التانك هي موصل الـ 510 الموجودة أسفل التانك.من النوع الثابت! ومن المستحيل تفكيك الأعمدة أو الوصول إلى نظام تدفق الهواء من الداخل. جميع الأجزاء العلوية من تانك Ares Finale RTA قابلة للإزالة، باستثناء الجزء السفلي، وهو الجزء الأكثر عرضة إلى تراكم السائل والشوائب والأوساخ. إنها المساحة التي تحتوي على القطن، وبالتالي فهي المكان الأول الذي يصبح متسخًا بشكل كبير اعتمادًا على السائل المستخدم.

إنه لأمر مؤسف حقًا، فعند غسل القاعدة، عليك أن تكون صبورًا جدًا حتى يجف كل شيء. يبرز موصل 510 بحوالي 0.5 ملم. يمكن استخدامه على مودات الميكا الهجينة، ولكن من الضروري التحقق قبل استخدام، من أن التوصيل الكهربائي بين البطارية والتانك كافٍ. لو كنت في شك من هذا، فمن الأفضل استخدام مود الإلكتروني.

فيب MTL و DL مقيد معا

يحتوي تانك Ares Finale RTA على طريقتين لتدفق الهواء. في الجزء الخارجي، مع الفتحات الموجودة في الحلقة الدوارة. بالاضافة الى قطعة تحتوي على فتحة طولية يتم تثبيتها في القاعدة، تحت الكويل، والتي تقوم بضبط كمية الهواء توجيهه ليمر من أسفل الكويل. لدينا خيار إما ترك هذه القطعة او ازالتها للحصول على فتحة كبيرة تحت الكويل. ليقوم تدفق الهواء الخارجي بالتحكم بشكل رئيسي بكمية الهواء. يعد تدفق الهواء الداخلي مثاليًا اعتمادًا على عرض الكويل المستخدم.

الأقطاب الموجبة والسالبة قريبة من بعضها. يمكنك بسهولة وضع كويل بقطر 3 ملم على الرغم من أن الكويلات بقطر 2.5 ملم تعطي نتائج أفضل. تانك Ares Finale RTA مجهز بكل ما تحتاجه من: أدوات لصنع الكويلات، وبكرة الأسلاك، والكويلات المعدة مسبقًا، و الحلقات المطاطية… فهو متكامل لدرجة تمكنك من البدء باستخدامه بدون الحاجة الكثير من المعدات.

يوجد على جانبي القاعدة فتحتين مخصصة لوضع القطن. في النموذج السابق، كانت هذه المساحات محاطة بدائرة معدنية تجعل الفتحات صغيرة بعض الشيء. أما هنا فإن المساحة أكبر.

نقوم بقطع القطن بالطول المناسب، وقبل وضعه في مكانه، نقوم بنقعه بالسائل الإلكتروني ليكون التعامل معه أسهل. يجب نقع القطن بالسائل وإلا سيكون من الصعب تثبيت حجرة البخار.

عملية تركيب الكويل بسيطة للغاية. المساحة مريحة ولا تتطلب أي مهارة خاصة لفعل ذلك. الكويلات المتباعدة متوافقة أكثر مع تدفق الهواء المفتوح.

بالنسبة لتجربة الفيب، فإن تانك Ares Finale RTA ممتاز. تدفق الهواء عند الحد الأدنى يوفر سحب محكم للغاية والبخار ساخن. عند فتح تدفق الهواء أكثر، لا يزال السحب يتوافق مع MTL، لكن البخار أكثر برودة. يمكن الحصول على فيب مباشر – DL لكنه مقيد للغاية وهو فعال إلى حد ما. اما بما يخص النكهات فان التانك يوفرها بجودة ودقة مثالية.