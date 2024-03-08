تعد شركة Joyetech من العلامات التجارية الرائدة في مجال الـ vaping والتي تقدم معدات عالية الجودة منذ عام 2007، وخاصة الأجهزة الموجهة للمبتدئين. تقدم لنا اليوم بود Eroll Slim جهاز عملي وفعال للغاية للإقلاع عن التدخين.

بود Eroll Slim .. جهاز متكامل

تتكون المجموعة من جهاز بود Eroll Slim بشكل قلم vape مخصص للفيب غير المباشر وبطارية إضافية. يوفر الجهاز عمر بطارية كبير (480 + 1500 مللي أمبير)، حيث بدأ تنسيق البطارية الخارجية هذا يحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين المبتدئين وذوي الخبرة على حدٍ سواء.

فيب غير مباشر (MTL) محكم يحاكي سحب سجائر التبغ، مع استهلاك منخفض للسوائل والطاقة، بالإضافة إلى ضربة او “hit” واقعية للغاية، الأمر الذي يجعل من بود Eroll Slim أداة ممتازة للإقلاع عن التدخين.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 44 * 23 * 107 ملم وزن البود 105 غرام الشحن USB-C البطارية 1500 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام 13 واط

محتويات العلبة :

البود

خرطوشة

سلك USB-C

اكسسوارات

الاهتمام بالتفاصيل

أكثر ما يميز هذه المجموعة هي الخرطوشة المغناطيسية التي تأتي بسعة 2 مل، وهي مجهزة بكويل مقاومته 1 أوم وتعمل بقدرة ثابتة تبلغ 13 واط.

الخرطوشة متوافقة مع جميع انواع المبسم – Drip tip بتنسيق 510 مما يسمح بتخصيص كبير (يتم توفير اثنان في المجموعة).

عملية اعادة تعبئة الخزان بسيطة للغاية، بمجرد رفع الغطاء المطاطي الموجود في الأسفل (اقلب الخرطوشة، ارفع الغطاء واستخدم زجاجة ذات طرف رفيع).

تعمل قطع المغناطيس القوية على تثبيت الخرطوشة بقوة في مكانها. بمجرد وضع البود على البطارية الخارجية ستشعر باهتزاز (مؤشر على أن عملية التوصيل والشحن قد بدأت).

بود Eroll Slim مصنوع من المعدن، ويأتي ببطارية سعة 450 مللي أمبير، ومزود بمنفذ شحن USB-C ، مما يمنحك خيار اعادة شحنه مع أو بدون البطارية الخارجية.

تشير اضاءة الـ LED، إلى مستوى الشحن أثناء الفيب. سطوع الاضاءة عالي جدا لدرجة قد تكون مزعجة عند الاستخدام، خاصة لأولئك الذين يحبون الأجهزة الغير براقة والسرية.

يتم انتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق أو السحب، النظام يعمل بشكل ممتاز و بسرعة استجابة عالية. جهاز بسيط للغاية، لن تحتاج إلى تعديل الطاقة أو حتى تدفق الهواء.

البطارية الخارجية – Power bank

يعمل بنك الطاقة أو البطارية الخارجية المزودة بموصل مغناطيسي على زيادة مدة الاستخدام إلى حد كبير عن طريق إضافة 1500 مللي أمبير في الساعة إلى بطارية بود Eroll Slim التي تأتي بسعة 480 مللي أمبير. مع خاصية الفيب أثناء إعادة الشحن.

يلتف شريط من الجلد السويدي، الناعم جدًا والمثبت بالمغناطيس أيضًا، حول البطارية. يوفر هذا الشريط حماية لـ بود Eroll Slim أثناء الشحن ويبقيه في مكانه خاصة أثناء التنقل.

ومع ذلك، نجد أن الجلد حساس بعض الشيء خاصة للبقع السائل الإلكتروني، الأمر الذي قد يكون مزعجًا لبعض المستخدمين ، لكنه لا يزال يضفي لمسة انيقة للغاية الى تصميم المجموعة.

تم تجهيز بنك الطاقة أو البطارية الخارجية بمنفذ USB-C للشحن السريع، وهو مصنوع من مواد خفيفة للغاية. قهو مريح في الحمل وصغير الحجم وخفيف الوزن.

يضيء مؤشر ضوئي يتكون من خمس مستويات يشير لمستوى البطارية بمجرد لمس الزر كما هو موضح في الصورة.

نأسف لوجود الكثير من الشعارات على جميع جوانب البطارية الخارجية والبود، التي نجدها تؤثر على جمالية الجهاز والتصميم الأنيق للغاية لهذه المجموعة.