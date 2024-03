هل السجائر الإلكترونية مسؤولة عن التسبب ببعض الأمراض؟ هل يمكن فعلا أن نعزو أمراضًا معينة ترتبط باستخدامها؟ يوجد هناك فجوة كبيرة بين ما تتداوله وسائل الإعلام من الأخبار وبين الحقائق التي تمكنت الكثير من الدراسات الموثوقة من إثباته.

هل السجائر الإلكترونية تسبب الأمراض؟ لا تشير الدراسات المتوفرة حاليًا إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يسبب أي أمراض معينة على الاطلاق. ومع ذلك، لا تعتبر السجائر الإلكترونية منتج استهلاكي خالي تماما من أي مخاطر ويجب أن يقتصر استخدامها على المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين.

سؤال يجب التعامل معه بحذر شديد

الآثار الصحية لـ السجائر الإلكترونية موضوع معقد، كونها منتجات حديثة نسبيا، ومن أجل الحصول على الحقيقة المطلقة من الضروري إجراء دراسات وبائية طويلة الأمد. هذه الدراسات باهظة الثمن ومن الصعب جدًا الحصول على تمويل لها. لكن، ما هو متوفر حاليًا من نتائج التحليلات والدراسات التي تم إجراؤها بالفعل، تكفي لأخذ فكرة واضحة و موثوقة عن الآثار الصحية المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية.

البيانات المتاحة حاليا بشأن الآثار الصحية لـ السجائر الإلكترونية مطمئنة للغاية. بالمقارنة مع التدخين، فإن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا بكثير. وفقا للدراسات 1، 2، 3، فإنها أقل ضررًا بنسبة تتراوح بين 95% و98% مقارنة بالتدخين. لكن هذا لايعني انها خالية تماما من المخاطر، ولكنها أقل خطورة بكثير من التدخين.

على الرغم من عدم وجود أي مرض حاليًا يُعزى بشكل مباشر إلى استخدام السجائر الإلكترونية، إلا أن استخدام السجائر الإلكترونية من الممكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية. مثل جفاف الفم أو السعال أو تهيج الجلد. ومن الممكن أيضًا أن تشعر بالغثيان في بعض الحالات، وغالبًا ما يكون ذلك علامة على جرعة زائدة من النيكوتين. على العكس من ذلك، يمكن أن يكون الصداع علامة على جرعة منخفضة من النيكوتين أو الجفاف، كما يوضح اختصاصي التبغ جاك لو هوزيك.

قد تبدو هذه الآثار الجانبية مثيرة للقلق، إلا أنها غالبًا ما تكون أعراضًا مؤقتة، وسببها الرئيسي هو التوقف عن التدخين وليس استخدام السجائر الالكترونية. على الرغم من وجود اجماع داخل المجتمع العلمي على أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من التدخين، إلا أن استخدامها له ضوابط. يجب أن يقتصر استخدام السجائر الإلكترونية على المدخنين الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين فقط.

في عامي 2020 و 2023، نشر معهد كوكرين تحليل يجمع عدة مئات من الدراسات التي خلصت إلى أن السجائر الإلكترونية هي الأداة الأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين 4، 5.

احذر من المعلومات الكاذبة

خلال عام 2018، تم نشر دراسة تربط بين السجائر الإلكترونية وأمراض القلب. وقد غطتها وسائل الإعلام على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مما أثار الذعر لدى الكثير من مستخدمي السجائر الإلكترونية. وبعد عامين تقريبًا، تم سحب هذه الدراسة من قبل الباحثين فيها بعد ان تم ايجاد عدة أخطاء في منهجية الاستنتاج، وهو ما لاحظه المجتمع العلمي.

وفي العام التالي، تم تسجيل العديد من الوفيات الناجمة عن استخدام السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة. وكالعادة تم تحميل السجائر الإلكترونية المسؤولية كاملة. وبعد العديد من التحليلات والتحقيقات، تبين أن جميع الضحايا قد استهلكوا بالفعل سوائل إلكترونية تحتوي على مادة رباعي هيدروكانابينول (THC)، التي تم بيعها في السوق السوداء.

احتوت هذه السوائل ايضا على مادة مضافة (أسيتات فيتامين E) وهي سبب الوفاة. على الرغم من الهستيريا الإعلامية التي أحاطت بهذه الحالات، فقد تم استبعاد السجائر الإلكترونية (على أنها سبب الوفاة) وبشكل رسمي من قبل هذه المؤسسات الأمريكية.

