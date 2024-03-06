هل بدأت بـ الفيب وتشعر بالقلق من الآثار الجانبية المحتملة للسجائر الإلكترونية؟ لا داعي للقلق، سيشرح لك خبير التبغ الفرنسي جاك لو هوزيك حقيقة هذه الأعراض ومدى خطورتها.

هل استخدام السجائر الإلكترونية له آثار جانبية؟ غالبًا ما يسبب الانتقال من التدخين إلى الفيب بعض الأعراض الصغيرة التي تثير قلق المدخنين. السعال، على سبيل المثال، يحدث بسبب تجدد خلايا الرئتين. جفاف الحلق يعني ان الجسم بحاجة إلى ترطيب أكثر. أما الصداع يكون دائما بسبب جرعة نيكوتين غير مناسبة. كن مطمئنًا، فإن التغييرات التي تشعر بها عند التحول إلى السجائر الإلكترونية لا تدوم أكثر من بضعة أسابيع. وأغلبها علامة على تحسن صحتك نتيجة التوقف عن التدخين.

الإقلاع عن التدخين سبب في الكثير من هذه الأعراض

اثناء الاقلاع عن التدخين يمر جسم الإنسان في الكثير من التغيرات التي تسبب عدد من الأعراض الجانبية. فيختلط الأمر على الكثير من مستخدمي السجائر الإلكترونية ظنا منهم أنها السبب في ذلك.

بعد الاقلاع عن التدخين تزداد نسبة الاوكسجين في الدم فيدخل إلى أعضاء الجسم بنسب اكبر. وتدخل ايضا الخلايا والاهداب الموجودة في الشعب الهوائية في الرئة في مرحلة التجدد. هذه التغيرات التي يمر بها الجسم تؤدي إلى ظهور بعض الأعراض التي يعتقد البعض أنها بسبب السجائر الالكترونية. ومن أهم أعراض التوقف عن التدخين هي:

السعال

جفاف الحلق

تهيج الحلق أو الحنجرة

الصداع

الآثار الجانبية لـ السجائر الإلكترونية مؤقتة ولا تدوم

بشكل عام، الآثار الجانبية لـ السجائر الإلكترونية، والتي تختلف شدتها باختلاف الشخص، لا تستمر لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. لكن قد يعاني البعض من أعراض معينة مثل جفاف الفم والسعال والصداع، التي لا ترتبط بالضرورة باستخدام الفيب أو السجائر الالكترونية. حيث يعاني منها أيضا أولئك الذين يقلعون عن التبغ دون استخدام السجائر الإلكترونية أو بدائل النيكوتين.

تشير منظمة كوكرين، التي تدرس فعالية السجائر الإلكترونية كأداة للإقلاع عن التدخين، إلى “لم تشير الـ 78 دراسة التي قامت المنظمة بمراجعتها الى وجود آثارا جانبية خطيرة لـ السجائر الالكترونية”. ويكشف الباحثين أيضًا أن الإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية له فعالية مضاعفة تقريبًا مقارنة بالطرق الأخرى.

وفي عام 2022 أشارت دراسة إلى أن الإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية يقلل من أعراض انسحاب النيكوتين بعد التوقف عن التدخين، خاصة فيما يتعلق بالتوتر.