يعتبر بود Veynom EX هو أحدث منتجات الشركة الصينية الشهيرة ASPIRE، وهو عبارة عن مزيج بين الطقم (مود و تانك) و جهاز البود. يتميز ببطارية قابلة للإزالة يمكنها أن تصل إلى حجم 21700 بأقصى قدر من الاستقلالية! دعونا نوضح بالتفصيل النقاط الرئيسية لهذا المنتج الجديد المخصص لكل من المستخدمين المبتدئين وذوي الخبرة.

بود Veynom EX .. هجين بين البود والمود

تقوم Aspire، العلامة التجارية الصينية المشهورة، بإطلاق اجهزة ومعدات موجهة لكافة المستخدمين، وتقدم ابتكارات تترك بصمة في قطاع الفيب كما هو الحال هنا مع بود Veynom EX.

اشتهرت Aspire بجودة منتجاتها، وبالاخص التانكات والكويلات، مثل Huracan Clearomizer، تقدم Aspire اليوم من خلال بود Veynom EX معيار جديد فيما يتعلق بالكويلات من النوع الشبكي، وهي BP.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 140 * 35 * 28 ملم وزن البود 174 غرام الشحن USB-C البطارية 18650/ 20700/ 21700 سعة التانك 5 مل نطاق الاستخدام بين 30 و 80 واط

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود بسيط وعملي

تلتزم أسباير دائما بتوفير منتجات عالية الجودة ومتعددة الاستخدامات، لتمنحنا مزيجا من اناقة التصميم والجودة. ويتجلى ذلك من خلال الاهتمام بتطوير بود Veynom EX، ومن ضمن الأجزاء الأساسية في في الجهاز، هي الخرطوشة التي يتم تثبيتها عن طريق أربعة قطع من المغناطيس القوي. الخرطوشة مصنوعة من مادة البولي كربونات السميكة المقاومة للصدمات وتحمل 5 مل من السائل.

يتميز المبسم بفتحة واسعة مقاس 8.5 ملم، وهي مناسبة تقريبا لجميع انواع السحب بدءًا من الفيب المباشر DL وصولا إلى الفيب المباشر المقيد RDL.

عند رفع الجزء العلوي، يمكنك الوصول إلى فتحات التعبئة عن طريق تدويره ربع دورة. تقبل المنافذ المجهزة بغطاء مطاطي زجاجات السائل ذات الأطراف الصغيرة.

عملية استبدال الكويلات بسيطة للغاية، بمجرد إزالة الخرطوشة يمكنك سحب الكويل بشكل مباشر. من أجل توفير تجربة فيب سلسة، قامت Aspire بجعل بود Veynom EX متوافقًا مع الكويلات الجديدة الخاصة بها: BP Coils

يتم توفير اثنان من الكويلات مع المجموعة:

كويل BP شبكي بمقاومة 0.15 أوم وهو مخصص للفيب بين (60 – 80 واط). وهو مناسب للسوائل الالكترونية من VG (30 PG/70 VG) للفيب المباشر DL بطاقة مرتفعة.

و كويل BP آخر شبكي ايضا لكن بمقاومة 0.3 أوم وهو مخصص للفيب بين (30 إلى 40 واط). مناسب مع السوائل القياسية (50 PG/50 VG) .

يتم ضبط تدفق الهواء وفقًا للطاقة المختارة عن طريق تدوير الخرطوشة لتكشف عن مداخل كبيرة للهواء.

جهاز مود عالي الجودة

مود Veynom EX مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ و غطاء البطارية المغناطيسي مغطى بالجلد الصناعي عالي الجودة. اكثر ما يميز المود انه يعمل ببطارية قابلة للإزالة من نوع 18650 (مع المحول المرفق)، لتتمكن من تشغيله مع بطاريات الـ 20700 و 21700. تضمن الأخيرة عمر مطارية ممتاز خاصة عند الطاقة العالية، حتى 100 واط!

غطاء البطارية مثبت بنظام مغناطيسي، وقد تم نقش الأقطاب الموجبة والسالبة بوضوح لتجنب تركيب البطارية بالاتجاه الخاطئ.

واجهة البولي كربون الشفافة ذات التصميم العصري تكشف عن الأجزاء الالكترونية داخل المود. وهي مجهزة بمصابيح LED ملونة قابلة للتخصيص بحسب رغبة المستخدم. خاصية جميلة لا تعجب بالضرورة جميع المستخدمين.

تعرض الشاشة الكبيرة، والتي تتميز أيضًا بألوان قابلة للتخصيص، جميع المعلومات الضرورية. حالة البطارية وقيمة المقاومة و وضع الفيب المختار. يحتوي مود Veynom EX على الوضع التلقائي، واط متغير، الجهد، الالتفافية، التحكم في درجة الحرارة (Ni، TI، SS) ومنحنيات الطاقة.

مود Veynom EX مزود بمنفذ للشحن السريع من نوع USB-C، بالإضافة إلى زري تعديل في المقدمة مما يسمح لك بالتنقل عبر القوائم المختلفة باستخدام مجموعات المفاتيح. من بينهن :

زر التشغيل + الضغط لفترة طويلة على الزر العلوي = تحديد وضع الاستخدام.

زر التشغيل + الضغط لفترة طويلة على الزر السفلي = اختيار لون مصابيح LED وتعديل السطوع

3 نقرات سريعة على زر التشغيل = قفل المود

الضغط لفترة طويلة على زري الضبط = قفل أزرار الضبط.

نلاحظ أن هذه الإعدادات عادةً ما تكون مخصصة لأجهزة المود الكبيرة والمتخصصة. لهذا ان كنت مستخدمًا لهذه الفئة من الأجهزة فإن استخدامك لـ مود Veynom EX سيعطيك نفس التجربة.

يتكيف الوضع التلقائي، مع مقاومة الكويل، مما يحد من الإعدادات من أجل توفير استخدام بسيط يمكن للمبتدئين الوصول إليه على الفور.

خيار إضافي وعملي للغاية: زر في الجزء السفلي من الجهاز لـ قفل مود Veynom EX بطريقة آمنة وهو أمر مناسب جدا ان كنت ممن يحملون أجهزة الفيب في الجيب او في الحقيبة.