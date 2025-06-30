بود Thelema Elite 40 من شركة Lost Vape، جهاز فيب يأتي بتصميم أنيق للغاية. يتميز بكونه صغير الحجم وسهل الاستخدام، ويوفر تجربة فيب ممتعة وبسيطة. بود مناسب جدا للمبتدئين.

أناقة التصميم

بود Thelema Elite 40 جهاز رائع. يمتلك تصميم مميز، حيث تمكنت الشركة المصنعة من الجمع بين جمال التصميم والبساطة في ان واحد. يوفر نمط فيب يتراوح بين الغير مباشر والمباشر، وهو سهل الاستخدام للغاية، مما يجعله مناسبا جدا للمبتدئين. جهاز بود مصنوع بإتقان ويقدم نكهات رائعة.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 84 * 36 * 18 ملم وزن البود 79 غرام الشحن USB-C البطارية 1400 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 40 واط

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

اكسسوارات

دليل المستخدم

بود Thelema Elite 40 .. صغير وفعال

يجمع بود Thelema Elite 40 العناصر الرئيسية على لوحته الأمامية: ضبط تدفق الهواء، ولوحة التحكم، ومنفذ الشحن.

باقي أجزاء البود مُزينة بطبقة من الجلد عليها نقوش مستوحاة، في نموذجنا، من الفن الياباني.

في قاعدة الجهاز، نجد منفذ USB-C يسمح بشحن سريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1400 مللي أمبير/ساعة، وههو حجم بطارية أكثر من كافٍ بالنظر إلى حجم الجهاز.

في الأعلى مباشرةً، يوجد شاشة أحادية اللون ساطعة تُقدم جميع المعلومات الأساسية للاستمتاع بتجربة فيب فعالة، مثل الطاقة، وقيمة المقاومة، وعدد السحبات، ومستوى البطارية.

وأخيرًا، يُكمل نظام التحكم في تدفق الهواء مجموعة المميزات. حيث يوجد زر يسمح بالتحكم بكمية الهواء التي تصل الى الكويل. مع بود Thelema Elite 40، يمكنك الفيب أما بنمط الفيب المباشر أو غير المباشر حسب الخرطوشة المُختارة وكمية الهواء.

جهاز بود بسيط، وفعال، والأهم من ذلك، دقيق. بمجرد إجراء التعديل واختيار كمية الهواء المناسبة لك، لن يتحرك أي شيء من مكانه لتحصل على نفس التجربة مع كل سحبة.

في أعلى الجهاز وعلى الجانب، يوجد زر كبير لاختيار الاعدادات، وتشغيل البود وإيقافه، وإنتاج البخار عند الرغبة. يُوفر بود Thelema Elite 40 البخار إما بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق أو بالضغط على زر التشغيل.

يأتي بود Thelema Elite 40 مع خرطوشتين. الخرطوشة E Plus بكويل 0.6 أوم، مُصممة للفيب غير المباشر، بقوة تتراوح بين 16 و21 واط. أما الخرطوشة الثانية، E Plus فهي بكويل 0.3 أوم، ومُصممة للفيب المباشر المقيد، بقوة تتراوح بين 30 و40 واط. مع ذلك، يُرجى الحذر، فهذه الخرطوشة تستهلك طاقة كبيرة، و ستحتاج إلى إعادة تعبئتها عدد مرات أكثر لتدوم ليوم كامل.

تحدد الخرطوشة تلقائيًا الطاقة المناسب عند إدخالها. يُمكن تعديل هذه القيمة وفقًا لتفضيلاتك الشخصية. سعة الخرطوشة 3 مل، وهي سعة متوسطة تقريبًا لأجهزة البود من هذه الفئة.

عملية تعبئة الخزان بسيطة للغاية. ماعليك سوى رفع غطاء السيليكون وادخال فوهة علبة السائل و ملئ الخزان بسائلك الإلكتروني المفضل.

فيما يتعلق بتجربة الفيب، فأن بود Thelema Elite 40 لا يحتوي على عيوب كبيرة تُذكر. النكهات ممتازة ودقيقة. كمية البخار مُطابقق لقيمة مقاومة كل خرطوشة.