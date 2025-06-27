يُتيح جهاز Pulse X من شركة Geekbar نمطين للفيب، يتراوح بين الفيب الغير مباشر المقيد للغاية الى فيب مفتوح اكثر. جهاز فيب مخصص للاستخدام الواحد – Disposable عملي للغاية وسهل الاستخدام، و شاشته العملاقة ملفتة للنظر. يوفر خزان السائل الإلكتروني بين 15,000 و 25,000 سحبه.

جهاز Pulse X عملي للغاية

يُقدم جهاز Pulse X المخصص للاستخدام الواحد نمطين من التدخين الإلكتروني، فيب غير مباشر MTL و فيب مباشر DTL، مع عدد سحبات يتراوح بين 15,000 و25,000 نفس. يتميز الجهاز بسهولة استخدامه الفائقة، ويضم تقنيات رائعة مثل الشاشة المنحنية ونظام VPU.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 114,5 * 25 * 15 ملم وزن البود 67 غرام الشحن USB-C البطارية 1300 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 30 واط

محتويات العلبة :

جهاز Pulse X

دليل المستخدم

جودة الفيب والنكهات

يوجد في قاعدة جهاز Pulse X منفذ USB-C مخصص لإعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 820 مللي أمبير/ساعة. الشحن سريع جدًا، حيث يستغرق 20 دقيقة للوصول إلى نسبة شحن 80%. يوجد زر يتيح لك اختيار وظائف مختلفة.

على أقصى اليسار، كما هو موضح في الصورة، فان الجهاز غير مفعل. يمكنك بعد ذلك اختيار نوع السحب الذي تريده: PULSE وتعني (سحب مُحكم MTL) أو (فيب أكثر تهوية DTL). التجربة ممتعة للغاية. الفيب غير المباشر الـ MTL سلس وهادئ للغاية.

يُضبط الجهاز على 22 واط. في نمط الـ DTL، تكون الطاقة أعلى ما يمكن، حيث يمكن أن تصل إلى 40 واط لإنتاج كمية بخار أكبر. من الواضح أنه لا حاجة للتعديل؛ فكل شيء يتم تلقائيًا.

على الجانب الآخر من جهاز Pulse X، نرى اسم الطراز والنكهة المُختارة. وهو امر عملي للغاية عند وجود عدة نماذج من هذا الجهاز حيث يمكنك العثور بسرعة على النكهة المُناسبة. يأتي هذا الطراز بتشطيبات مُتعددة، بما في ذلك تشطيب الـ Meteor.

على الجانب الرئيسي، نجد اسم العلامة التجارية. وكما هو الحال على الجانب الآخر، تشغل الشاشة مساحة كبيرة جدا من واجهة الجهاز.

الشاشة هي الميزة الرئيسية لـ جهاز Pulse X. توجد في المقدمة ثلاثة مؤشرات: مستوى السائل الإلكتروني، ومستوى البطارية، والطاقة. لتتمكن دائمًا من معرفة متى يجب شحن الجهاز ومتى تستبدله. تضيء جوانب الشاشة بحركة تدوم طوال مدة السحب. تصميم ديناميكي و متكامل بشكل ممتاز. النكهات جيدة جدًا وليست حلوة بشكل مبالغ به، بل بالقدر المناسب للاستمتاع بنكهات الفواكه. يساهم الكويل الشبكي المزدوج وتقنية وحدة معالجة النبضات (VPU) بشكل كبير في هذا النجاح.

جهاز Pulse X المخصص للاستخدام مرة واحدة، جهاز ممتاز للمبتدئين في الفيب أو للمستخدمين الذين يبحثون عن حل جاهز وسهل الاستخدام للغاية. توقع ما بين 15,000 و25,000 سحبه حسب وضع الطاقة المختار.