فرد جديد ينضم إلى سلسلة أجهزة Argus وهو بود Argus Klyc. جهاز يُبرز البساطة بغطائه العملي القابل للإزالة. جهاز سهل الاستخدام، لا يتطلب أي إعدادات. مثالي للمبتدئين في عالم الفيب.

بود Argus Klyc .. البساطة

يتميز بود Argus Klyc بتصميمه البسيط وشكله الأنيق و خطوطه المنحنية. يُساهم الغطاء المغناطيسي بشكل كبير في جمال تصميم الجهاز بالإضافة إلى عمليته. مع عدم وجود زر تعديل، يوفر الجهاز تجربة فيب ممتازة مع كويلات الـ 0.7 أوم متعددة الاستخدامات.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 100,6 * 29,7 * 17,2 ملم وزن البود 71 غرام الشحن USB-C البطارية 1350 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

سلك USB-C

دليل المستخدم

ميزة الغطاء

يوجد على أحد جانبي بود Klyc pod منفذ USB-C يسمح بشحن سريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1350 مللي أمبير/ساعة. عمر البطارية ليس الأطول بين أجهزة البود من هذا النوع، ولكنه يبقى ثابتًا مع كويل 0.7 أوم. من الممكن أيضًا الفيب أثناء الشحن.

على الجانب الآخر، يسمح لك الزر بتعديل تدفق الهواء بشكل دقيق، وبالتالي يمكنك التحكم بنمط الفيب. كلما زاد تدفق الهواء، كان الاستنشاق مباشرًا. وعلى العكس، كلما كانت الفتحة ضيقة، كان الفيب غير مباشر.

تتيح الخرطوشة ذات الكويل 0.7 أوم هذا التنوع وتوفر نمطين من الفيب (المباشر المقيد و الفيب غير المباشر).

فوق الزر يوجد شريط إضاءة طويل ومصباح LED ثابت يغطي هذه المساحة. يشير شريط الإضاءة إلى مستوى الطاقة المُقدم وفقًا لشدة ونمط الفيب، وهو مُقسّم إلى ثلاثة مستويات (منخفض، متوسط، مرتفع). يشير مصباح LED الثابت إلى مستوى البطارية.

بود Klyc pod بسيط وفعال، ولا يتطلب أي إعدادات. انتاج البخار يكون بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق أو السحب.

يتم تثبيت الغطاء على الخرطوشة عبر المغناطيس ليوفر سهولة في النقل. إنه ملحق عملي للغاية يضمن نظافة مثالية، ويجنب التلوث الذي قد تجده في الحقيبة أو الجيب. عند استخدام البود، يُوضع الغطاء أسفل الجهاز ويُثبت في مكانه بواسطة مغناطيس ايضا.

يأتي مع بود Klyc pod خرطوشة في العلبة. يتميز جهاز Argus V2 بسعة 3 مل ومقاومة 0.7 أوم. تتم عملية التعبئة بالطريقة المعتادة عن طريق رفع غطاء السيليكون لتوفير مساحة لطرف زجاجة السائل الإلكتروني.

يتيح لك شكل الخرطوشة رؤية مستوى السائل الإلكتروني حتى آخر قطرة، وهو أمر عملي للغاية لتجنب جفاف القطن. أما بالنسبة لتجربة الفيب، فإن بود Klyc pod يُقدم أداءً ممتازًا.

نكهات عالية الجودة وسحب البخار لطيف للغاية. لاحظنا بعض القطرات الصغيرة أثناء الفيب. حدثت هذه المشكلة بشكل عشوائي. هل هي مشكلة متكررة أم ظاهرة معزولة خاصة بجهازنا؟ يبقى السؤال قابلا للطرح.

بود Klyc pod هو جهاز جيد للمبتدئين الذين يبحثون عن طريقة فعالة للابتعاد عن التدخين، والذين يبحثون عن تجربة فيب نظيفة فخيار الغطاء امر في غاية الاهمية.