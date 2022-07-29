الـ GeekBar X6000 عبارة عن جهاز Disposable يستخدم لمرة واحدة او مايسمى بأجهزة سحبة السيجارة ، ويحتوي على نسبة 5٪ من النيكوتين. متوفر في 10 نكهات ، الجهاز قابل لإعادة الشحن. جهاز فيب موثوق وعالي الجودة.

المواصفات التقنية

ابعاد الجهاز 110 * 30 ملم الوزن 62,5 غرام الشحن منفذ الـ USB-C سعة الخزان ١٤ مل عدد السحبات 6000 سحبة

محتويات العلبة :



جهاز GeekBar X6000



سعة كبيرة

جهاز الـ X6000 من GeekBar هو جزء من مجموعة كبيرة من أجهزة الاستعمال الواحد. ذو شكل أنبوبي ، يتم إعادة شحنه بسرعة عالية. مستوى النيكوتين 5٪ أي (50 مجم / مل) ، يعتبر الجهاز مثالي لترك التدخين.

يكون جهاز X6000 مصنوع من البلاستيك. في القاعدة والطرف العلوي من الجهاز ، محمي بقطع من السيليكون التي تغطي منفذ الـ USB-C والمبسم. علبة X6000 مكتوب عليها عدد السحبات ومستوى النيكوتين وكمية السائل الإلكتروني بالإضافة إلى النكهة المختارة. جميع التحذيرات المتعلقة باستخدام النيكوتين واضحة للعيان. في الجزء الخلفي من العلبة ، يوجد تفاصيل السائل الإلكتروني الذي يتكون من PG و VG والنكهات. المنتج للبالغين فقط.

تصميم الجهاز مثالي ومريح جدا في اليد. فتحة المبسم مناسبة للفيب غير المباشر (الفم ثم الرئتين مثل سيجارة التبغ). على الرغم من حجمه الكبير ، ينتج X6000 بخارًا ناعمًا وخفيفًا ، وهو مثالي عندما تريد الإقلاع عن التدخين. مع مستوى النيكوتين البالغ 50 مجم / مل ، فهو جهاز مثالي للإقلاع الفعال عن التدخين.





خاصية الشحن

نجد في الجزء السفلي من X6000 ، منفذ USB-C مخصص لشحن بطارية بسعة 630 مللي أمبير في الساعة. توفر البطارية مدة استخدام لابأس بها ، لكن للاستخدام الكثيف من الضروري إعادة شحن البطارية عدة مرات في اليوم أو استخدام جهاز احتياطي آخر. فتحة صغيرة تسمح للهواء بالدخول إلى الكويل وتبريده حجم الفتحة مثالي مع هذا النوع من الاجهزة.

ملمس الجهاز ناعم في اليد ولكن لايعني هذا ان الجهاز يمكن أن ينزلق من يدك حتى عند تعرق اليدين. إنه مثالي ومريح. وشعار الشركة المصنعة منقوش على أحد جوانب الجهاز.

النكهة المختارة منقوشة أيضًا في قاعدة الجهاز. بالنسبة لتجربة الفيب فهي ممتازة. الـ hit قوية للغاية. النكهات رائعة ، دون المبالغة في النكهات والروائح ولكن بجرعات كافية للتعرف بشكل صحيح على النكهة المستخدمة. خلال اختباراتنا ، كان لدينا تفضيل لميلك شيك المنثول والفراولة. سعة الخزان 14 مل ، الأمر الذي يوفر فترة استخدام طويلة. الـ 6000 سحبة مبالغ بها بعض الشيء بالنسبة لنا. من الضروري أن تأخذ في عين الاعتبار مدة وتكرار السحبات الخاصة بكل مستخدم. يمكن أن تختلف هذه البيانات في عدد السحبات النهائية. على أي حال ، فإن الجهاز يوفر لك عدة أيام من الاستخدام.

يأتي الـ X6000 بالعديد من نكهات الفواكه (ما لا يقل عن 10 في الوقت الحالي) بالإضافة إلى المنثول أو النعناع. الاختيارات متعددة وتكفي لتغطية رغبات الجميع.

المميزات

جودة النكهات

ضربة أو Hit مثالية

قابل لإعادة الشحن

سعة الخزان

العيوب