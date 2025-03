بعد النجاح الهائل الذي حققه بود Nexi One وهو من اجهزة البود ذات خراطيش معبئة مسبقا. تعود لنا شركة Aspire بالنسخة الجديدة من نفس الجهاز وهو بود Nexi One Dual لكن ببطارية خارجية أكبر – Power bank، وامكانية شحن اثنين من بود Nexi One.

بود Nexi One Dual .. نسخة محسنة

بود Nexi One Dual هو الإصدار الجديد للنموذج الأول من بود Nexi One. الاصدار الجديد يأتي ببطارية خارجية – Power bank ضعف حجم البطارية، حيث أصبحت 1000 مللي أمبير في الساعة بدلا من 460 مللي أمبير. وهذه المرة امكانية شحن اثنان من بود Nexi One، مع المحافظة على حجم صغير ومريح. سيكون من الصعب نفاد طاقة البطارية مع هذا الإصدار الذي يسمح لك أيضًا بالاستمتاع بنكهتين مختلفتين في ان واحد.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 93 * 42 * 12,5 ملم وزن البود 37 غرام الشحن USB-C البطارية 1060 مللي أمبير سعة التانك 1,2 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

خراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

ضعف حجم البطارية!

التغيير الكبير في الإصدار الجديد هي البطارية الخارجية – Power bank. امكانية شحن قطعتين من بود Nexi One Dual تعني انك ستحصل على بود مشحون بالكامل بشكل مستمر. التطور الآخر هو عمر البطارية الذي ينتقل من 400 مللي أمبير في الطراز الأول إلى 1000 مللي أمبير في هذا الإصدار، أو بطارية أكبر بمقدار 2.5 مرة. لذلك يمكنك استخدام Nexi طوال اليوم دون القلق بشأن نقص البطارية. يوجد أسفل البطارية الخارجية – Power bank منفذ USB-C يسمح لك بإعادة الشحن السريع.

أما بخصوص بود Nexi، الذي يأخذ شكل سيجارة التبغ، بقي كما هو دون تغيير. صغير الحجم وخفيف الوزن، ويحتوي على خرطوشة سائل إلكتروني معبأة مسبقا بالسائل الالكتروني. يحتوي على كويل بقيمة 1.6 أوم لنمط فيب محكم للغاية ولا يستهلك الكثير من الطاقة.

يستهدف جهاز بود Nexi One Dual مدخني سجائر التبغ الذين يبحثون عن وسيلة مساعدة للإقلاع عن التدخين. و لمستخدمي الفيب الذين يفضلون مستويات النيكوتين العالية (12 و 20 ملغم / مل) يجدون في هذا البود إجابة حقيقية لاحتياجاتهم. يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق البسيط.

ما عليك سوى تثبيت خرطوشة السائل الإلكتروني في الجزء العلوي من البطارية واستمتع!

يتم تركيب كل بود في مكانه المخصص بكل سهولة. تم تكييف الشكل الأنبوبي بشكل مثالي بحيث يتم تثبيت القطع دون أدنى حركة. ويضمن الغطاء الصغير ثباتًا ممتازًا. ميزة الفتحة المزدوجة هي إمكانية الاستمتاع بنكهتين مختلفتين بنفس الوقت.

خيارات النكهات كبيرة، سواء كانت التبغ او الفواكه، وستجد بالتأكيد النكهة التي ترضيك.

يوجد في الجزء الأمامي من البطارية الخارجية – Power bank زر مضيء. مع أربعة مصابيح LED أدناه مباشرة. تضيء هذه المصابيح أثناء شحن الـ Power bank وتشير إلى مستوى شحن ايضا. ليس للزر وظيفة معينة سوى الإشارة إلى مستوى الشحن لكل جراب. ولذلك فهو مقسم إلى قسمين. يتيح لك رمز اللون تحديد مستوى الشحن لديك عند ضغطه.

بالنسبة لتجربة الفيب مع بود Nexi One Dual، فإن الجودة لم تتغير وهي دائمًا ممتازة. النكهات ممتازة ومستوى النيكوتين يتكيف بشكل مثالي مع احتياجات مستخدمي الفيب الجدد. السحب مثالي وقريب من سيجارة التبغ. نرى أن بود Nexi One Dual سيحقق نجاح جديد من الشركة المصنعة Aspire. ويدخل الجهاز بشكل مباشر في تصنيفنا لأفضل أجهزة البود ذات الخراطيش المعبأة مسبقا.