كيف تقلل من استخدامك للفيب؟ تعد زيادة مستوى النيكوتين في السائل الإلكتروني أفضل طريقة لتقليل نسبة استهلاك السجائر الالكترونية او الفيب. تذكر أن النيكوتين غير مسؤول عن الأمراض المرتبطة بالتدخين ، بل هو أفضل مادة تساعدك في الإقلاع عنه. كما يمكن أيضًا دمج استخدام الفيب مع بديل آخر للنيكوتين مثل لصقة أو علكة النيكوتين على سبيل المثال.

نيكوتين اعلى ، استهلاك أقل لـ السجائر الإلكترونية

إذا كنت جديدًا في عالم السجائر الإلكترونية، فقد تجد أنك تقضي وقتًا طويلاً وأنت تستخدم سيجارتك الإلكترونية. مقارنةً مع الوقت الذي كنت تقضيه في التدخين. لا داعي للذعر، فهناك تفسير منطقي تمامًا لهذا، وباتباع هذه النصيحة البسيطة، ستكون قادرًا على تقليل استخدام الـ vape.

من المهم ان نبدأ بالتذكير ، أنه وفقًا لوزارة الصحة البريطانية، فإن الفيب “أقل ضررًا بنسبة 95٪ على الأقل” من تدخين التبغ (السجائر). بالإضافة إلى ذلك، فإن النيكوتين الموجود في سوائل السجائر الإلكترونية والذي تستهلكه أثناء الـ vaping ينتشر بشكل أبطأ بكثير في الجسم مقارنةً بما يحدث أثناء التدخين. وهذا هو أول الأسباب التي تفسر استخدامك للفيب أكثر من التدخين.

سواء كنت تستخدم سيجارتك الإلكترونية لمدة ثلاث دقائق أو ساعتين كل يوم، فإن الآثار الضارة على صحتك ستظل أقل بكثير من تلك التي قد يعاني منها جسمك إن كنت تدخن سجائر التبغ.

مع ذلك، من المهم أيضًا أن تتذكر أن الـ vaping لا يخلو من المخاطر تمامًا. في حين أن استخدام السجائر الإلكترونية يعتبر أقل سمية من تدخين السجائر، تظل الحقيقة أنك تقوم بأدخال بخارا ينتج من البروبيلين غليكول و الجلسرين النباتي إلى رئتيك المخصصة لاستقبال الهواء فقط. هذا ما يجعل بعض مستخدمي السجائر الإلكترونية تهتم بالوقت الذي يقضى في الفيب، وتسعى إلى تقليله للحد الأدنى.

للقيام بذلك، فإن أبسط حل هو زيادة مستوى النيكوتين في السائل الإلكتروني الخاص بك. إذا كنت تستخدم السجائر الإلكترونية كثيرًا، فأن ذلك يعود الى ان جسمك لا يتلقى جرعة النيكوتين التي اعتاد عليها من تدخين السجائر. لهذا فإن الانتقال إلى سائل الكتروني يحتوي على نسبة نيكوتين أعلى ، سوف يقل لديك هذا الشعور.

تذكر أن النيكوتين في رحلتك للإقلاع عن التدخين ليس هو عدوك الحقيقي. على الرغم من سمعته السيئة، إلا أنه ليس مسؤولاً عن الأمراض المرتبطة بالتدخين. لا تتردد في استهلاك السوائل الإلكترونية التي تحتوي على نسبة أعلى من النيكوتين. يمكنك على أي حال تقليله مرة أخرى عندما تشعر أنك جاهز لذلك.