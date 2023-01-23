تانك Centaurus Sub Ohm من شركة Lost Vape يجمع بين قوة الأداء وتوصيل النكهات. تانك يعمل بالكويلات الجاهزة ومخصص للفيب المباشر. جودة الصنع مثالية و وهو خال من التسريب بفضل نظام تدفق الهواء العلوي. تانك ممتاز لإنتاج كميات كبيرة من البخار.

قوة الاداء

يحتاج تانك Centaurus sub ohm إلى طاقة عالية للحصول على كمية كبيرة من البخار. يأتي مع التانك اثنان من الكويلات الشبكية ، الأول بقيمة 0.15 أوم والثاني 0.30 أوم ، الكويلات تقدم أداء ممتاز في إنتاج البخار وتوصيل النكهات.

المواصفات التقنية

قطر التانك 26 ملم طول التانك 57,2 ملم سعة التانك 2 – 5 مل وزن التانك 77 غرام نظام التعبئة من الاعلى الكويلات من النوع الشبكي نظام تدفق الهواء من الاعلى نطاق الاستخدام 80 الى 120 واط المبسم – Drip tip 810 الخامات الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك المقاوم للحرارة

محتويات العلبة :

خزان احتياطي

قطع غيار

كويلات

المبسم – Drip tip

دليل المستخدم

تصميم مدروس

تصميم التانك انيق جدا ، و يوحي بالمتانة والقوة كونه مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. يأتي مع التانك خزانين ، أحدهما بسعة 2 مل والثاني 5 مل. المبسم بقياس 810 ، ومصنوع من البلاستيك المقاوم للحرارة – delrin ، وهو مريح جدا عند الاستخدام.

نظام تدفق الهواء من النوع العلوي ، والفتحات موجودة على جانبي التانك. يتم التحكم بكمية الهواء عن طريق تدوير حلقة يسهل الإمساك بها بفضل النقوش العميقة. الفتحات واسعة ، مما يجعل خزان Centaurus Sub Ohm جيد التهوية. من دون التأثير على جودة النكهات.

لا يستغرق الأمر سوى ربع دورة من الجزء العلوي من التانك لفتح الغطاء العلوي والوصول إلى فتحات اعادة التعبئة. الفتح سريع وسهل بفضل العلامات المحفورة على الغطاء العلوي.

تسمح فتحات التعبئة باستخدام غالبية كبيرة من زجاجات السائل الإلكتروني. ومع ذلك ، بعض أنواع الزجاجات يصعب استعمالها كزجاجات التويست التي تأتي بنهايات عريضة للغاية.

الزجاج شفاف بالكامل مما يسمح للمستخدم برؤية كمية السائل الإلكتروني المتبقي في أي وقت. نلاحظ ايضا ان فتحات توصيل السائل الى الكويل كبيرة لذلك لن تقلق بشأن عدم وصول السائل إلي القطن أو احتراقه.

تصميم مدروس

لتغيير الكويل يجب فك الجزء السفلي من التانك. تسهل النقوش الموجودة على قاعدة تانك Centaurus Sub Ohm عملية الفتح. تقوم بإدخال الكويل في موقعه ، دون القلق بشأن اتجاه. تسمح الحلقات المطاطية الموجودة على الكويل بضمان تثبيته في مكانه وعدم السماح بتسرب السائل أيضا.

يأتي مع التانك اثنان من الكويلات الشبكية. الأول بقيمة 0.15 أوم مصنوع من شبكة Ni80 ويستخدم في نطاق 80 إلى 120 واط والآخر 0.30 أوم مصنوع من شبكة Khantal ويستخدم في نطاق 40 و 60 واط. الكويلات المرفقة فعالة للغاية وتقدم اداء ممتاز. كمية البخار كبيرة جدا خاصة مع كويل الـ 0.15 أوم. يُفضل استخدام التانك مع جهاز مود بعمل ببطارية مزدوجة للوصول إلى هذه القوى. البخار كثيف و مليء بالنكهات.

أثناء الاختبارات كان توصيل النكهات ممتاز. تسمح مداخل الهواء الكبيرة بتبريد الكويل وبالتالي الحصول على فيب بارد ، مثالي مع السوائل الإلكترونية بنكهات الفواكه.

نفس الأداء الرائع مع كويل 0.30 أوم. الذي يتيح للمستخدمين إنتاج بخار كثيف و بنكهات مثالية ، دون الحاجة إلى نفس القدر من الطاقة. كمية البخار أقل بالتأكيد ، لكنه يبقى كثيفا.

لمزيد من الراحة في الاستخدام ، يفضل استخدام الخزان الكبير المرفق والذي يأتي بسعة 5 مل حتى لا تضطر الى اعادة ملء الخزان بشكل متكرر.