قامت المجلة العالمية للأورام – World Journal of Oncology بحذف دراسة خاطئة تشير إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يمثل خطورة في الإصابة بالسرطان بقدر خطورة التدخين.

سحبت الدراسة ، لكن الضرر قد حصل بالفعل

في فبراير 2020 ، تم سحب وإلغاء دراسة يرجع تاريخها إلى عام 2018 أفادت بأن استخدام السيجارة الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. اليوم ، يتم حذف والغاء دراسة اخرى. نُشرت الدراسة المعنية (1) في فبراير 2022 في المجلة العالمية للأورام. والتي قد اشرف عليها 13 باحثًا. ركزت هذه الدراسة على مخاطر الإصابة بالسرطان الناجم عن التدخين الإلكتروني – الفيب – وخلص إلى أنها تشبه نسبيًا تلك المخاطر التي يسببها التدخين.

لم يقدموا اي تفسيرات أو أدلة مبررة.



وتوضح الصحيفة “بعد نشر هذه الدراسة ، التي أثارت الكثير من المخاوف كونها دراسة منهجية ، واشتملت على معالجة بيانات المصدر ، بما في ذلك التحليل الإحصائي ، وموثوقية الاستنتاجات”. اتصلت المجلة بعد ذلك بالمسؤولين على هذه الدراسة للحصول على المزيد من التفاصيل.

استندت الدراسة على بيانات مأخوذة من دراسة استقصائية وطنية أمريكية والتي وجدت أن عدد المشاركين من مستخدمي السجائر الإلكترونية والمصابين بالسرطان وكانوا مشابه إلى حد كبير لأولئك الذين كانوا مدخنين ، ولكن ليسوا من مستخدمي الفيب. وبهذا استنتجوا أن استخدام السيجارة الإلكترونية يسبب العديد من السرطانات كما هو الحال مع التدخين.

المشكلة ، لم يكن مؤلفوا الدراسة مهتمين بالوقت الذي بدأ فيه المشاركون في استخدام السجائر الالكترونية. بعبارة أخرى ، تم تصنيف المشارك الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان في عام 2016 والذي بدأ باستخدام السجائر الإلكترونية في عام 2017 على أنه قد أصيب بالسرطان ، بسبب التدخين الإلكتروني – الفيبينج Vaping. على الرغم من أنه لم يكن يستخدم الفيب في وقت تشخيصه بالمرض.

وأشار رئيس تحرير المجلة العلمية قبل أيام إلى أن “مؤلفوا الدراسة لم يقدموا شروحات وأدلة مبررة ، لذلك قامت المجلة بحذف هذه المقالة ( PDF)”.

استنتاجات علمية مبنية على غير العلم؟

عام 2022 ، مثله مثل العام الذي سبقه ، كان له نصيبه من الدراسات التحذيرية حول السيجارة الإلكترونية. لدرجة أن العديد من الأصوات بدأت في الظهور في المجتمع العلمي للإعلان عن استيائهم ، لا سيما فيما يتعلق بعملية مراجعة الأقران ، التي سيكون اهتمامها في النهاية محدودًا للغاية.

ما هي مراجعة الأقران؟

تعد عملية مراجعة الأقران جزءًا لا يتجزأ من عملية نشر الدراسة العلمية. عند إجراء البحث ، يجب أن يتم استشارته وانتقاده أولاً من قبل الباحثين في نفس المجال ، وليس ممن شاركوا في البحث المذكور ، قبل نشره.

من المفترض أن يتحقق هذا النقد ، الذي يتم إجراؤه بشكل عام أثناء لجنة القراءة ، من أن النتائج المقترحة متماسكة وأن المنهجية المستخدمة أثناء الدراسة تبدو صحيحة.

ومع ذلك ، لسنوات عديدة ، حذر العديد من الباحثين بانتظام من أن مراجعة الأقران لا تعني الكثير في النهاية. وفقًا لديفيد فو ، الأستاذ في معهد والتر وإليزا هول في ملبورن ، بدون هذه العملية ، سيكون حوالي 2٪ من المقالات المنشورة صحيحة. وبهذه النسبة سترتفع إلى معدل من 10 إلى 50٪. بعبارة أخرى ، قد يتبين أن ما بين 50٪ و 90٪ من الدراسات التي سيتم نشرها خاطئة. ووفقًا له ، “حقيقة أن الدراسة خضعت لمراجعة الأقران لا تخبرنا كثيرًا عن جودتها”.

أزمة علمية حقيقية

رأي مشترك (PDF) من قبل الباحثين ريكاردو بولوزا وكونستانتينوس فارسالينوس الذين يتساءلون عن العديد من الدراسات الخاطئة حول السجائر الالكترونية او الـ vape:

“كيف يمكن أن تفشل عملية مراجعة الأقران في المجلات العلمية المرموقة في الكشف عن هذه الأخطاء الفادحة وسمحت بنشر مقالات منخفضة الجودة ولم تأخذ في الاعتبار هذه العوامل الأساسية الأساسية؟ لتفسير هذه النتائج “.

بالنسبة لهم ، فإن القبول المطلق لهذه المقالات من قبل المجلات المرموقة “هو عرض لخلل كبير في النشر العلمي”.

من جانبه ، يذهب كلايف بيتس ، المدير السابق لمنظمة العمل بشأن التدخين والصحة (ASH) في المملكة المتحدة إلى أبعد من ذلك. بالنسبة له ، أن تفسير العدد المتزايد من الدراسات الخاطئة ، وحقيقة أن هذه الدراسات غالبًا ما تنجح في النشر ، يكمن في الحافز و نوايا من يمتهن العلوم :

يهدف مموّلو هذا النوع من الأبحاث في الولايات المتحدة إلى “عالم خالٍ من التبغ” ، وهو ما يعني أيضًا أنه خالٍ من النيكوتين. لهذا ستميل هذه الدراسات التي تركز على تنظيم التبغ إلى إيجاد مبررات للتنظيم والتدخل في جعل النتائج ذات شكل معين ، وليس الحقيقة العلمية “.

ويستشهد أيضًا ، كأسباب محتملة ، أنه نظرًا لكون السيجارة الإلكترونية تساعد على الإقلاع عن التدخين ، فإنها تعرض مجال صناعة منتجات مكافحة التبغ بالكامل للخطر:

“بدون الأضرار الكبيرة للتدخين ، لا يوجد الكثير من التبرير لمجال مكافحة التبغ برمته. ربما كان ظهور منتجات النيكوتين عديمة الدخان الأكثر أمانًا يهدد سبل العيش والوظائف وأقسام الجامعات بأكملها ، والعلم السيئ هو رد الفعل “.

ناهيك عن إمكانية حصول بعض الباحثين على مردود مادي او مكانة اجتماعية عند اجراء هذا النوع من الابحاث ، سواء كانت ذات جودة أم رديئة.

المصادر :

(1) Chidharla A, Agarwal K, Abdelwahed S, Bhandari R, Singh A, Rabbani R, Patel K, Singh P, Mehta D, Manaktala PS, Pillai S, Gupta S, Koritala T. Cancer Prevalence in E-Cigarette Users: A Retrospective Cross-Sectional NHANES Study. World J Oncol. 2022 Feb;13(1):20-26. doi: 10.14740/wjon1438. Epub 2022 Feb 8. PMID: 35317331; PMCID: PMC8913014.