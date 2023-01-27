أفاد المشاركون في الدراسة ممن انتقلوا من التدخين الى الفيب في سن 39 عامًا بأنهم باتوا يتمتعون بصحة بدنية أفضل ، كما أنهم مارسوا المزيد من التمارين الرياضية وكان لديهم حياة أكثر نشاطًا.

بعنوان, “هل يرتبط استخدام السجائر الإلكترونية بصحة أفضل وأداء أفضل بين المدخنين الذين يقتربون من منتصف العمر؟,” من بين 156 مشاركًا ، 64٪ منهم كانوا من المدخنين ولم تتجاوز اعمارهم الـ 39 عامًا. 28٪ منهم كانوا مستخدمين مزدوجين ، أي أنهم يستخدمون الفيب والسجائر في نفس الوقت. أخيرا ، 8٪ من المشتركين استخدموا الـ vapes فقط.

أبلغ المشاركون الذين قاموا بالانتقال الى الفيب بحلول سن 39 انهم باتوا يتمتعون بصحة بدنية أفضل ، كما أنهم مارسوا المزيد من التمارين وبدأوا بتبني نمط حياة صحي اكثر.

أكد فريق البحث أنهم لا يشيرون بأي شكل من الأشكال إلى أن الفيب أو استخدام السجائر الإلكترونية أمر صحي ، بل أنهم سلطوا الضوء على بعض سلبياته. مع ذلك ، أضافوا ، بالنسبة للمدخنين غير القادرين على الاقلاع ، قد يمثل الانتقال حلا صحيا.

“على الرغم من أن الدراسة لا يمكن أن تظهر علاقة مباشرة ، إلا أننا نعتقد أنه السجائر الإلكترونية أقل ضررا بكثير من التدخين ، فإنها قد تزيد من فرص حصول المدخنين على نمط حياة صحي.” قال المسؤول عن الدراسة ريك كوسترمان. “ما نقوله هو أن السجائر الإلكترونية تلعب دورًا إيجابيًا للمدخنين البالغين ممن هم بحاجة إلى الاستمرار باستخدام النيكوتين.”

الانتقال الى الفيب يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 34٪

وفي الوقت نفسه ، أشارت النتائج أن المدخنين الذين ينتقلون بشكل كامل الى الفيب يقللون من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 34 ٪. حيث قام فريق البحث بتحليل البيانات من 32000 شخص بالغ من مستخدمي التبغ ممن شاركوا في التقييم السكاني الوطني للتبغ والصحة (PATH) على مدى ست سنوات من 2013 إلى 2019. قام الباحثون بتقييم أنماط التدخين وأنماط مستخدمي الفيب ، تم بعدها مقارنة هذه النتائج مع حالات الإصابة بأمراض القلب ، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب.

عند مقارنة هذه البيانات التي تم جمعها مع غير المدخنين ، وجدوا أن المدخنين يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 1.8 مرة ، في حين لم تكن هذه المخاطر حاضرة لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية من الناحية الإحصائية. ولهذا ، خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة كبيرة بين التدخين وأمراض القلب ، في حين لا توجد علاقة بين الفيب وأمراض القلب.