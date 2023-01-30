مود Centaurus M200 هو أحدث أجهزة الشركة الصينية Lost Vape. يعمل المود ببطاريتين من نوع 18650 ، وهو قادر على توفير ما يصل إلى 200 واط بفضل الشريحة الالكترونية الموجودة بداخله. جهاز سهل الاستخدام للغاية.

جهاز يوفر الأساسيات

يعمل مود Centaurus M200 بشرائح Quest 2.0 ، مع القدرة على توفير 200 واط. يقدم الجهاز وضع فيب واحد وهو مزود بزر تشغيل كبير و زر القفل. اللمسات النهائية للجهاز ممتازة ، وهو جهاز مناسب للمبتدئين أو مستخدمي الفيب الأكثر خبرة ممن يبحثون عن جهاز بسيط.

المواصفات التقنية

ابعاد الجهاز 93*56,7*26 ملم الوزن 149 غرام البطارية 2 من نوع 18650 الشحن منفذ الـ USB-C او شاحن خارجي الطاقة القصوى 200 واط يقبل تانك بقطر لغاية 26 ملم نمط الفيب واط فقط

محتويات العلبة :

جهاز المود

كابل USB

دليل المستخدم

البساطة في التصميم

مود Centaurus M200 مصنوع من الألمنيوم المؤكسد وهو متوفر بـ 7 ألوان. يوجد في الأعلى موصل 510 والبرغي مثبت على نابض. مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ، ويبرز قليلاً من جسم الجهاز الأمر الذي يمنع حدوث اي خدوش عند تركيب التانك. يقبل مود M200 تانكات تصل لقطر 26 ملم.

يوجد في الجزء الأمامي زر تشغيل كبير من النوع الدوار ومزود بإضاءة LED. تحته مباشرة توجد شاشة التحكم التي يتم فيها عرض جميع إعدادات الجهاز. جهاز بسيط وعملي. مود Centaurus M200 مزود بزر قفل ومنفذ نوع USB-C مخصص لإعادة شحن الجهاز.

جوانب مود Centaurus M200 عبارة عن أبواب قابلة للإزالة. يتم تثبيتها في مكانها بواسطة قطع من المغناطيس القوي. هناك حركة طفيفة للغاية في الأبواب لكنها ليست مزعجة في الاستخدام. كون الأبواب يمكن إزالتها فهذا يعني امكانية استبدالها عند الرغبة. على احد الابواب في الوسط ، يوجد نقش لبرج القوس وتحته مباشرة ، اسم الطراز.

في الداخل ، نجد المكان المخصص لوضع البطاريات ، يعمل الجهاز ببطاريتين من نوع 18650. الأقطاب العلوية مثبتة على نابض. الإشارات الموجبة والسالبة منقوشة بوضوح. الشريحة الالكترونية مزودة بنظام حماية القطبية العكسية. كما تم نقش اسم الشركة المصنعة بالإضافة إلى التحذيرات الى جانب البطاريات. تسمح قطعة القماش (الموضحة في الصورة أعلاه) التي تحمل شعار Lost Vape بإزالة البطاريات بسهولة.

شريحة Quest 2.0

قامت شركة Lost Vape بتطوير مجموعة شرائح Quest 2.0 الخاصة بها ، ولكن في إصدار مبسط للغاية. في Centaurus M200 نجد وضع الطاقة فقط ، مع شاشتين مختلفتين: الوضع القياسي (شاشة زرقاء) و وضع DIY (شاشة حمراء). في كليهما ، نجد المعلومات الأساسية للاستخدام: مستوى شحن البطارية (في شكل مرسوم وفي النسبة المئوية) ، القوة او الطاقة ، قيمة المقاومة ، وقت التشغيل وعداد السحبات.

الاختلاف الوحيد بين الوضعين هو وجود قيمة الجهد الخارج والذي يستخدم في وضع الـ DIY. الشاشة من نوع OLED ، و بحجم 0.96 بوصة. بعض الرموز والأشكال صغيرة بعض الشيء ، لكن يمكن قرائتها. السطوع ثابت وغير قابل للتعديل.

باستثناء زر القفل الموجود أسفل الشاشة والذي يسمح لك بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله ، يوجد زر واحد فقط في مود Centaurus M200. من نوع الدوار ، بالضغط عليه يبدأ الجهاز بأنتاج البخار ، ومن خلال دورانه يمكن ضبط الاعدادات المطلوبة. يبدأ نطاق الطاقة من 5 إلى 200 واط.

من 5 إلى 40 واط ، تكون الزيادة 1 واط عند دوران الزر ، ومن 40 إلى 100 تكون الزيادة 2 واط ، وأخيرًا من 100 إلى 200 تكون الزيادة 5 واط.

بمجرد تحديد الطاقة المطلوبة ، يمكن قفل الزر عن طريق الضغط ثلاث ضغطات متتالية. ويتم فتح القفل لتغيير الوضع عن طريق خمس ضغطات. كما يتيح لك عرض مستوى البطارية عبر رمز لوني عند التشغيل: اللون الأرجواني يعني ان البطارية تحوي على 80 الى 100٪ ، اللون الاخضر من 60 الى 80٪ ، اللون الأزرق من 40 الى 60٪ ، الأبيض من 20 الى 40٪ واخيرا الاحمر يعني ان المتبقي في البطارية بين 0 إلى 20 ٪.

لإعادة ضبط عداد السحبات إلى الصفر ، يجب عليك إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى عن طريق الضغط في نفس الوقت على زر التشغيل. الجهاز سريع الاستجابة وسهل الاستخدام للغاية ، مما يوفر راحة حقيقية في الاستخدام اليومي. تقوم الشريحة بإدارة تفريغ البطاريات بشكل مثالي. لم نلاحظ أي خلل على الاطلاق.