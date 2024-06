جهاز IQOS هو أحد أجهزة التبغ المُسخن الذي تقدمه شركة فيليب موريس إنترناشيونال. يختلف هذا المنتج تمامًا عن السجائر الإلكترونية، وتدور حوله الكثير من الأسئلة . في هذا الدليل سنقدم لكم نظرة شاملة على منتج الايكوس للتبغ المسخن، والذي يتم بيعه كبديل لسجائر التبغ القابلة للاحتراق.

بديل جديد للسجائر القابلة للاحتراق

أجهزة الـ IQOS هي من منتجات التبغ المُسخن الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم. الجهاز من تصنيع شركة التبغ فيليب موريس إنترناشيونال (PMI)، وهو متوفر في العديد من البلدان حول العالم ويحقق نجاحًا خاصًا في اليابان، حيث يقال إنه لعب دورًا في تقليل مبيعات سجائر التبغ التقليدية في اليابان.

ولكن، بالنسبة لأجهزة IQOS يوجد العديد من النقاط التي يجب معرفتها. على الرغم من أنه يوفر بالفعل انخفاضًا في الضرر مقارنةً بتدخين سجائر التبغ، إلا أن جهاز IQOS سيظل أكثر ضررًا من السجائر الإلكترونية، حيث يحتوي الدخان الذي يوفره على العديد من المركبات السامة.

في هذا الدليل، سوف نتناول أصل منتجات التبغ المسخن، تطورها، طريقة عملها وحتى الدراسات العلمية التي تحققت من سميتها.

وجهة نظر فريق التحرير نحن نؤمن بأن عملية الحد من مخاطر التدخين تمثل فرصة كبيرة لتحسين الصحة العامة، والتبغ الساخن مثل IQOS يقدم بالفعل انخفاضًا في المخاطر مقارنة بالسجائر القابلة للاحتراق. ومن ناحية أخرى، فإننا نعتبر أن صناعة التبغ لا تستجيب إلا لهدف واحد فقط وهو الربح. من وجهة نظرنا، فإن الفارق الأساسي الذي يفصل بين صناعة التبغ وصناعة السجائر الإلكترونية يكمن في نفاق شركات التبغ في رغبتها في “ركوب” موجة الحد من الضرر التي بدأتها السجائر الإلكترونية، بدعوى رغبتها في مساعدة المدخنين على الاهتمام بصحتهم، بينما يواصلون تصنيع وبيع المنتجات التي لا تزال تقتل شخصا من كل اثنين من المدخنين اليوم. وتحاول صناعة التبغ أيضًا التأثير على السياسات لخلق بيئة تنظيمية صارمة للغاية.



بدايات مفهوم التبغ المسخن

ظهر أول منتج للتبغ المسخن في عام 1988. وفي ذلك الوقت، أطلقت شركة آر جي رينولدز علامتها التجارية برومير Premier، ومنتجها الذي يحمل نفس الاسم في العديد من المدن الأمريكية الكبرى. يعد هذا الاختراع أول استجابة من جانب صناعة التبغ للمشاكل الصحية المرتبطة بالتدخين السلبي. وأوضح ريتشارد كامبي، رئيس فرع التطوير في شركة التبغ، أن “الأمر كله يتعلق بدخان أنظف للمدخنين ومن حولهم”. ولم يستمر المنتج طويلا، ففي العام التالي تم سحبه من الأسواق، وانتقد المدخنون المنتج بسبب طعم معين لم يعجبهم. المصدر رقم 1. ربما ترجع النكهة إلى حقيقة أن هذه المنتجات تقوم بالفعل بتسخين التبغ عن طريق حرق الفحم. على طريقة الشيشة.

وبعد سنوات قليلة، في عام 1996، أصدر آر جي رينولدز جهازًا ثانيًا، أطلق عليه هذه المرة اسم Eclipse المصدر رقم 2. وأكدت الشركة المصنعة للتبغ ان الاجهزة الجديدة تنتج “دخانًا أقل بنسبة 90٪ تقريبًا” من السجائر التقليدية. وهو ادعاء دحضته عدة دراسات بعد بضع سنوات.

لم يكن الأمر كذلك حتى عام 1998 عندما انطلقت شركة تبغ جديدة في مغامرة تسخين التبغ، وهي شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) بمنتجها المسمى Accord المصدر رقم 3. تم إطلاق الجهاز في الولايات المتحدة قبل أن يتم سحبه من البيع بعد ثماني سنوات لضعف أرقام المبيعات، والتي تم تأكيدها لاحقًا في أسواق أخرى على الرغم من تغيير الاسم، والتي أصبحت بعد ذلك هيتبار.

أول انطلاقة للسوق

في عام 2014 انطلق سوق اجهزة التبغ المسخن، وفي ذلك العام، دخلت العديد من شركات التبغ الساحة مرة أخرى. أطلقت شركة RJ Reynolds، التي استحوذت عليها شركة British American Tobacco (BAT)، جهاز Revo المصدر رقم 4، وكشفت شركة Philip Morris عن جهاز IQOS المصدر رقم 5 (اختصار لعبارة I Quit Ordinary Smoking)، في حين قدمت شركة BAT جهاز iFuse (المصدر رقم 6) في العام التالي، ثم glo (المصدر رقم 7) (الذي يسمى Hyper في اليابان) في عام 2016.

من جانبها، تنتظر شركة جابان توباكو إنترناشونال (JTI) حتى عام 2019 لإضافة منتجات بلوم المصدر رقم 8 (التي تسمى لوجيك فابيليف، في الولايات المتحدة) رسميا إلى محفظتها، وهي العلامة التجارية التي تمتلك حقوق الملكية الفكرية لها منذ أوائل عام 2015. وأخيرا، في نفس العام، دخلت شركة Imperial Brands بدورها سوق التبغ الساخن وبدأت في تقديم جهاز يسمى Pulze المصدر رقم 9.

التبغ والمنتجات الغير قابلة للاحتراق …

لا تتردد الشركة المصنعة للتبغ في الإشارة إلى أن إنشاء جهاز IQOS هو نتيجة “سنوات عديدة من التبادلات والمناقشات والبحث والتطوير” لمجموعتها من المنتجات الغير قابلة للاحتراق.

تواريخ مهمة في اقتصاد التبغ المسخن

1988: إطلاق جهاز برومير Premier من قبل شركة RJ Reynolds.

1996: إطلاق جهاز اكليبس Eclipse بواسطة RJ Reynolds.

1998: إطلاق جهاز أكورد بواسطة شركة فيليب موريس.

1999: إطلاق جهاز Oasis من شركة فيليب موريس.

2014: إطلاق جهاز ريفو Revo بواسطة RJ Reynolds.

2014: إطلاق جهاز ايكوس IQOS من شركة فيليب موريس.

2015: إطلاق جهاز ايفيوز iFuse من قبل شركة بريتيش أمريكان توباكو.

2016: إطلاق جهاز جلو/هايبر من قبل شركة بريتيش أمريكان توباكو.

2019: إطلاق جهاز بلوز Pulze من شركة Imperial Brands.

2019: إطلاق بلووم لوجيك Ploom/Logic من قبل شركة Japan Tobacco International

2023: إطلاق جهاز ويذ تو With 2 من شركة Japan Tobacco International.

المكونات وآلية عمل أجهزة التبغ المسخن

اعتمدت منتجات التبغ المسخن الأولى على مبدأ الفحم المحترق الذي استخدمت حرارته لتسخين التبغ، فإن الأجهزة الحديثة قد تغيرت بشكل كبير. اليوم هناك نوعين رئيسيين من المنتجات.

تبغ يسخن عن طريق الاتصال

النوع الأول من المنتجات يتضمن تسخين التبغ عن طريق التلامس. حيث يتم إدخال سيجارة قصيرة في الجهاز.

تكون هذه السيجارة محاطة بمقاومة او كويل يمكن مقارنته بكويل السيجارة الإلكترونية من حيث الشكل، بالإضافة إلى مستشعر (شفرة التسخين). يمر تيار كهربائي عبر المقاومة التي تبدأ بعد ذلك في إنتاج مجال مغناطيسي.

عند ملامسة المجال المغناطيسي، تبدأ المادة القابلة للاحتراق، وهي مادة قادرة على تخزين الطاقة وتحويلها إلى حرارة، في التسخين. إنها الحرارة التي تنبعث منها والتي تسمح بالتبغ الموجود في السيجارة بالتسخين.

تتراوح درجة الحرارة اللازمة لإنتاج البخار بين 250 و 350 درجة مئوية.

هذا هو الحل الذي نفذته شركة Philip Morris International لمنتجها الرائد IQOS، ولكنه يستخدم أيضًا من قبل شركة British American Tobacco في جهاز Glo أو حتى بواسطة Imperial Brands في جهاز Pulze.

تسخين التبغ عن طريق تبخير السائل

النوع الثاني، يسمى الهجين، يتكون من تبخير السائل. ويمر البخار الناتج عبر كبسولة تحتوي على حبيبات التبغ لإضفاء نكهة عليه. وفقا للمصنعين، يتم تسخين التبغ إلى ثلاثين درجة.

تستخدم تقنية Ploom Tech التي طورتها شركة Japan Tobacco International هذه العملية بالإضافة إلى نظام iFuse glo الخاص بشركة BAT. عند الإعلان عن المنتج، قدمت هذه الشركة المصنعة جهازها على أنه “منتج هجين جديد يجمع بين تكنولوجيا السجائر الإلكترونية والتبغ” والذي لن يكون له “أي تأثير على إمكانية الحد من المخاطر”.

هذه هي نفس التقنية المستخدمة فى With 2 التي أطلقتها JTI في عام 2023.

درجات حرارة التشغيل المختلفة

اعتمادًا على المنتج، قد تختلف درجة حرارة التسخين.

على سبيل المثال، ينتج جهاز IQOS درجة حرارة تبلغ حوالي 330 درجة مئوية، وينتج جهاز Ploom Tech، الذي يستخدم الكبسولات، درجة حرارة تتراوح بين 30 و40 درجة مئوية، في حين تصل درجة حرارة جهاز Ploom S وX، الذي يستخدم سجائر تبغ صغيرة، إلى 200 درجة مئوية تقريبًا مقارنة بأجهزة IQOS . اما بالنسبة لاجهزة glo تصل درجة الحرارة إلى 245 درجة مئوية. وللمقارنة فإن درجة حرارة سيجارة التبغ تقدر بما بين 800 و900 درجة مئوية.

نوع المنتج درجة الحرارة جهاز IQOS 330 درجة مئوية جهاز Ploom Tech 30/40 درجة مئوية جهاز Ploom S/X 200 درجة مئوية جهاز glo 245 درجة مئوية سيجارة التبغ 900 درجة مئوية

طريقة عمل جهاز IQOS

يعتمد مبدأ تسخين التبغ على فكرة أن الاحتراق يؤدي حتما إلى إنتاج العديد من المواد الضارة بالجسم. ومن بين آلاف المواد الموجودة في الدخان، هناك على سبيل المثال حوالي ستين مادة مسرطنة مثبتة بالدراسات، وهو الأمر الذي يجعل التدخين السبب الرئيسي للوفيات المبكرة في العالم.

لمنع احتراق التبغ، قام الباحثون في شركة فيليب موريس إنترناشيونال بتطوير خليط جديد من التبغ، والذي باستخدام جهاز إلكتروني، يطلق رذاذ النيكوتين أو الدخان عند درجة حرارة منخفضة نسبيا. وذلك لأن جهاز IQOS لا يزال يسخن التبغ حتى 350 درجة مئوية، ويمنعه من الاحتراق، وبالتالي، نظريًا، يقلل من إنتاج المواد السامة الموجودة في دخان التبغ مثل أول أكسيد الكربون والقطران و النيتروز أمينات والكادميوم والهيدروكربونات وحتى الزئبق.

يتم تسخين التبغ باستخدام شفرة تسخين سيراميكية تحتوي أيضًا على البلاتين والذهب والفضة. يتم مراقبة درجة حرارة هذه الشفرة إلكترونيًا باستمرار.

من الصعب معرفة التركيبة الدقيقة للتبغ الموجود في السجائر المستخدمة، هذه السجائر الصغيرة التي تسمى هيت – heets أو teeps حسب بلد البيع، والتي كانت تحمل في بعض الأحيان اسم ماركة مارلبورو في بداية تسويقها.

وفقًا لمعلوماتنا، يبدو أن مادة مرطبة واحدة على الأقل (نوع الجلسرين أو البروبيلين) موجودة في الخليط. علاوة على ذلك، ينفتح مجال كامل من الاحتمالات أمام المستهلك، حيث تخضع الوصفة السرية الى تكتم شديد من قبل قطاع الصناعة. ولسوء الحظ، فإن هذه السرية المحيطة بتصنيع سجائر التبغ، وخاصة فيما يتعلق بالمواد المضافة، تلقي بظلال من الشك على خصائص التبغ المستخدم في IQOS.

اهتمام المجتمع العلمي بـ IQOS

كما هو الحال مع السجائر الإلكترونية، فإن استخدام الايكوس IQOS سيكون أقل خطورة على صحتك من التدخين. لكن من ناحية أخرى، يبقى التبغ المسخن أكثر ضررا من السجائر الإلكترونية.

منذ إطلاقه في عام 2014، كان جهاز IQOS نتيجة للعديد من الأبحاث العلمية، التي تمولها في الغالب شركة فيليب موريس، ولكنها مستقلة أيضًا في بعض الأحيان.

أول دراسة مستقلة

على الرغم من أن شركة فيليب موريس نشرت العديد من البيانات والدراسات التي تم إجراؤها داخليًا، إلا أن الدراسات المستقلة استغرقت عدة سنوات حتى ظهرت. يعود تاريخ أول تجارب إلى عام 2017 المصدر رقم 10، ونُشرت في المجلة الطبية JAMA Internal Medicine، وقد أجراها علماء سويسريون.

شكك باحثون من جامعة لوزان في حقيقة غياب الاحتراق والدخان المنبعث من جهاز IQOS وطالبوا شركة PMI بالمزيد من المعلومات. وأكدت الدراسة التي أجراها البروفيسور ريتو أوير أن “الدخان المنبعث من جهاز IQOS يحتوي على عناصر ناتجة عن الانحلال الحراري والتحلل الكيميائي الحراري، وهي نفس المركبات الضارة الموجودة في دخان سجائر التبغ التقليدية”.

للتذكير، الانحلال الحراري هو التحلل الكيميائي للمركب بعد زيادة درجة حرارته. وهي ظاهرة تؤدي إلى تكوين مركبات جديدة قد تكون ضارة بالجسم في بعض الأحيان.

في ردها، الذي نُشر على موقعها بعد وقت قصير من نشره (ولكن تم سحبه منذ ذلك الحين)، اعترفت شركة فيليب موريس بظاهرة الانحلال الحراري. “لم نزعم أبدًا أن جهاز IQOS خالٍ من عمليات الانحلال الحراري، والتي من المعروف أنها تزداد مع ارتفاع درجة الحرارة، وهي المسؤولة عن معظم المركبات الضارة أو التي يحتمل أن تكون ضارة (HPHCs) الموجودة في الدخان الناتج من IQOS. ومع ذلك، لا يحدث أي احتراق في جهاز IQOS،» كما أشار سيرج مايدر ومانويل بيتش، باحثون من شركة التبغ.

بالنسبة لباحثي لوزان، الذين أجروا هذه الدراسة قاموا برفض المساعدة المالية من الصندوق السويسري لمكافحة التبغ (CPT)، وقالوا إن الانحلال الحراري الموجود في IQOS، هو ذاته الموجود في السجائر التقليدية، يجب اعتباره دخانًا.

كانت المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) وأول أكسيد الكربون (CO) موجودة في جهاز IQOS، “حسب ملخص نشر في JAMA Internal Medicine”.

قام باحثو لوزان أيضًا بمقارنة المعدلات النسبية للانبعاثات السامة من جهاز IQOS وسيجارة Lucky Strike Blue Light. ووجدوا في الدخان المنبعث من IQOS يعادل 82% من الأكرولين الذي تطلقه Lucky Strike، و74% من الفورمالديهايد، و50% من البنزالديهايد وحتى ما يقارب من ثلاثة أضعاف كمية الأسينافثين (قطران لا يتم قياسه دائمًا في الدراسات). النسب أعلى بكثير مما تشير إليه دراسات شركة التبغ.

وشكك علماء فيليب موريس في هذه النتائج التي اعتبروها “مفاجئة للغاية” لأسباب منهجية. بالنسبة لهم، لم يتبع باحثو لوزان الوصفات المعتادة لبروتوكولات الدراسة حول هذا الموضوع، والتي عادة ما تستخدم آلات التدخين والسجائر الموحدة (لا سيما 3R4F).

ومن وجهة نظرهم، أظهرت مقاييس النشر الخاصة بالباحثين المستقلين اختلافات عن الدراسات السابقة مما يشير إلى أن “طريقة التحليل الخاصة بهم قد تكون غير كافية”. وفي رسالة تلقاها جان دانييل تيسو، عميد كلية الأحياء والطب بجامعة لوزان، في 8 يونيو 2017، طلبت فيليب موريس فيها سحب الدراسة. المصدر رقم 11، وهو ما تم رفضه.

وفي نوفمبر 2017، أفاد جان فرانسوا إتر من المعهد العالمي للصحة العامة بجامعة جنيف أن مؤلفي دراسة لوزان قد أجابوا الشركة المصنعة المصدر رقم 12.

“إن مؤلفي دراسة لوزان الذين يزعمون أن منتج التبغ المسخن IQOS ينتج دخاناً يردون على الشركة المصنعة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI)، التي تعارض هذا التأكيد. ويرافق هذا الرد افتتاحية في مجلة JAMA Internal Medicine تستنكر الضغوط التي تمارسها شركة PMI على الباحثين وعلى سلطات جامعتهم، ومناورات الترهيب التي تمارسها شركة PMI على الباحثين.

تقدم العلم

ومنذ ذلك الوقت، بحثت دراسات أخرى في الآثار الصحية للتبغ المسخن، ولا سيما جهاز IQOS. فيما يلي ملخص الاستنتاجات الدراسات الرئيسية حول هذا الموضوع:

أهم الدراسات العلمية حول جهاز IQOS

2018: سينتج جهاز IQOS مركبات ضارة أقل من التدخين، ولكن بكميات أعلى مقارنة بالسجائر الإلكترونية. دراسة رقم 14.

2018: استخدام IQOS لن يمنع بالضرورة التأثيرات الضارة على القلب والأوعية الدموية للسجائر. ومع ذلك، لوحظ أن هذه الدراسة أجريت على الفئران وأن نتائجها قد لا تنطبق بنفس الطريقة على البشر. دراسة رقم 15.

2018: سوف ينتج جهاز IQOS مستويات كربونيل أقل بكثير من تلك الموجودة في السجائر، ولكن بمستويات أعلى من السجائر الإلكترونية. دراسة رقم 16.

2018: ينبعث من جهاز IQOS مكونات ضارة مرتبطة بالسرطان وأمراض الرئة. ومن ناحية أخرى، فإن هذه الانبعاثات ستكون أقل من تلك الصادرة عن سجائر التبغ.

2018: قد يرتبط جهاز IQOS بتسممات رئوية ومناعية كبيرة، مع عدم وجود فرق يمكن اكتشافه بين مدخني السجائر التقليدية وأولئك الذين تحولوا إلى IQOS دراسة رقم 18.

2018: أشارت دراسة ألمانية إلى أن بخار جهاز IQOS يحتوي على مكونات ربما أقل ضررا من دخان سجائر التبغ. دراسة رقم 19.

2019: بمجرد الوصول إلى درجة حرارة 90 درجة مئوية، بعيدًا عن 330 درجة أثناء الاستخدام العادي، ينبعث من جهاز IQOS مادة الفورمالديهايد السيانهيدرين، وهو مركب ضار. دراسة رقم 20.

2019: سوف ينبعث من جهاز IQOS تركيزات أقل بكثير من القطران، والكربونيل، والمركبات العضوية المتطايرة، وثاني أكسيد الكربون، والجذور الحرة أو النتروزامين مقارنة بالسجائر التقليدية، وبالتالي يمكن أن يقلل من المخاطر الصحية على المدخنين. ومع ذلك، فإنه لن يقضي على خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتبغ. دراسة رقم 21.

2021: التحول من التدخين إلى التبغ المسخن من شأنه أن يحسن صحة المدخنين الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن (BPCO. يرجى ملاحظة أن هذه الدراسة أجريت بشكل خاص من قبل البروفيسور بولوسا، الذي تم الاعتراف بدراساته حول السجائر الإلكترونية.

2022: ستكون عائدات المكونات الضارة لجهاز IQOS مماثلة لتلك الناتجة عن التدخين، ولكن بنسب اقل.

2023: ستمثل منتجات التبغ المسخن خطرًا أقل على صحة الإنسان مقارنة بالسجائر التقليدية، على الرغم من أنها ستظل تحتوي على مركبات يمكن أن تكون خطيرة.

2023: طريقة تدخين جهاز IQOS (كثافة السحبات وطولها وعددها) من شأنها تغيير كمية المكونات الضارة المنبعثة من الجهاز. وكلما طالت السحبات، زادت المكونات الضارة.

2018: قام الباحثون بدراسة البيانات التي أبلغت عنها شركة فيليب موريس للتحقق من ادعاء الشركة بشأن تقليل المخاطر التي يقدمها IQOS مقارنة بالتدخين. وإذا بدت نتائجهم تؤكد هذا الانخفاض في الضرر، فقد لاحظوا وجود مركبات أخرى في دخان جهاز IQOS، والتي لا تُعرف آثارها على الصحة. دراسة رقم 13.

2018: سينتج جهاز IQOS مركبات ضارة أقل من التدخين، ولكن بكميات أعلى مقارنة بالسجائر الإلكترونية. دراسة رقم 14.

2018: استخدام IQOS لن يمنع بالضرورة التأثيرات الضارة على القلب والأوعية الدموية للسجائر. ومع ذلك، لوحظ أن هذه الدراسة أجريت على الفئران وأن نتائجها قد لا تنطبق بنفس الطريقة على البشر. دراسة رقم 15.

2018: سوف ينتج جهاز IQOS مستويات كربونيل أقل بكثير من تلك الموجودة في السجائر، ولكن بمستويات أعلى من السجائر الإلكترونية. دراسة رقم 16.

2018: ينبعث من جهاز IQOS مكونات ضارة مرتبطة بالسرطان وأمراض الرئة. ومن ناحية أخرى، فإن هذه الانبعاثات ستكون أقل من تلك الصادرة عن سجائر التبغ.

2018: قد يرتبط جهاز IQOS بتسممات رئوية ومناعية كبيرة، مع عدم وجود فرق يمكن اكتشافه بين مدخني السجائر التقليدية وأولئك الذين تحولوا إلى IQOS دراسة رقم 18.

2018: أشارت دراسة ألمانية إلى أن بخار جهاز IQOS يحتوي على مكونات ربما أقل ضررا من دخان سجائر التبغ. دراسة رقم 19.

2019: بمجرد الوصول إلى درجة حرارة 90 درجة مئوية، بعيدًا عن 330 درجة أثناء الاستخدام العادي، ينبعث من جهاز IQOS مادة الفورمالديهايد السيانهيدرين، وهو مركب ضار. دراسة رقم 20.

2019: سوف ينبعث من جهاز IQOS تركيزات أقل بكثير من القطران، والكربونيل، والمركبات العضوية المتطايرة، وثاني أكسيد الكربون، والجذور الحرة أو النتروزامين مقارنة بالسجائر التقليدية، وبالتالي يمكن أن يقلل من المخاطر الصحية على المدخنين. ومع ذلك، فإنه لن يقضي على خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتبغ. دراسة رقم 21.

2021: التحول من التدخين إلى التبغ المسخن من شأنه أن يحسن صحة المدخنين الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن – BPCO. دراسة رقم 22. يرجى ملاحظة أن هذه الدراسة أجريت بشكل خاص من قبل البروفيسور بولوسا، الذي تم الاعتراف بدراساته حول السجائر الإلكترونية.

2022: ستكون عائدات المكونات الضارة لجهاز IQOS مماثلة لتلك الناتجة عن التدخين، ولكن بنسب اقل. دراسة رقم 23.

2023: ستمثل منتجات التبغ المسخن خطرًا أقل على صحة الإنسان مقارنة بالسجائر التقليدية، على الرغم من أنها ستظل تحتوي على مركبات يمكن أن تكون خطيرة. دراسة رقم 24.

2023: طريقة تدخين جهاز IQOS (كثافة السحبات وطولها وعددها) من شأنها تغيير كمية المكونات الضارة المنبعثة من الجهاز. وكلما طالت السحبات، زادت المكونات الضارة. دراسة رقم 25.

وفي عام 2020، اهتم باحثون فرنسيون من المعهد الوطني للسرطان ومعهد أبحاث الصحة العامة أيضًا بمنتجات التبغ المسخن. وأشاروا في استنتاجاتهم إلى أن “جهاز IQOS قد يكون أقل ضررًا من سجائر التبغ، ولكنه أكثر ضررًا بكثير من السجائر الإلكترونية”. دراسة رقم 26.

وفي عام 2023، نظرت دراسة أخرى (دراسة رقم 27) في زيادة خطر العودة إلى التدخين في حالة استخدام التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية. وفي استنتاجاتهم، أشار الباحثون إلى أن زيادة خطر العودة سيكون أعلى مع التبغ المسخن مقارنة باستخدام السجائر الإلكترونية.

ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن فيليب موريس IQOS هو أحد المنتجات النادرة جدًا التي حصلت على علامة “منتج التبغ المعتدل الخطورة” من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). ملصق يضفي الطابع الرسمي على اعتراف السلطات الصحية الأمريكية بأن جهاز IQOS ينتج مواد ضارة أثناء استخدامه أقل من سيجارة التبغ. ومع ذلك، وجدت دراسات مستقلة أن بعض المركبات الضارة موجودة بكميات أكبر في دخان IQOS مقارنةً بدخان السجائر. من بينها الغليسيدول، الذي تم تصنيفه على أنه “مادة مسرطنة محتملة” من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وعلى أنها “مادة مسرطنة” من قبل البرنامج الوطني الأمريكي لعلم السموم، والتي من شأنها أن تكون موجودة بكميات أعلى بنسبة 400٪ في دخان IQOS مما كانت عليه في دخان السجائر التبغ التقليدي.

تقدم العلم

اليوم، يوجد إجماع لدى قسم كبير من المجتمع العلمي فيما يتعلق بحقيقة أن السجائر الإلكترونية ستكون الأداة الأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين في السوق.

و بأخذ نتائج مئات من الدراسات (دراسة رقم 28-29) مع مئات الآلاف من المشاركين، فإن استنتاجاتهم هي أن أجهزة الفيب ستكون اكثر فاعلية في الإقلاع عن التدخين مقارنة من بدائل النيكوتين التقليدية مثل لصاقات النيكوتين على سبيل المثال.

ولكن ماذا عن التبغ المسخن؟ هل يساعدك جهاز IQOS على الإقلاع عن التدخين؟ للإجابة على هذا السؤال، من المناسب الرجوع مرة أخرى إلى الدراسات والابحاث، وبشكل أكثر تحديدًا إلى منظمة كوكرين التي أجرت أيضًا تحليلًا (دراسة رقم 30) خاصاً حول هذا الموضوع.

كما هو الحال مع السجائر الإلكترونية، قام العلماء بتجميع الدراسات التي تركز على الإقلاع عن التدخين باستخدام التبغ المسخن. في المجمل، أدرج الباحثون 13 دراسة في تحليلهم، تم تمويلها جميعها من قبل شركات التبغ. وقد لاحظوا أن خطر التحيز مشكوك به بالنسبة لثمانية منهم، ومرتفعًا بالنسبة للثلاثة الآخرين.

وعلى الرغم من هذه الحقيقة، تستنتج منظمة كوكرين أن فعالية التبغ المسخن في الإقلاع عن التدخين «لا تزال غير مؤكدة». ومع ذلك، فقد لاحظوا أنه في البلدان التي تستخدم فيها هذه المنتجات على نطاق واسع، مثل اليابان على سبيل المثال، لوحظ انخفاض في مبيعات السجائر منذ إدخال التبغ المسخن. من ناحية أخرى، بما أن هذه البيانات كانت رصدية، “فمن الممكن أن تكون عوامل أخرى هي التي تسببت في هذه التغييرات”. ويضيفون أن “الانخفاض في مبيعات السجائر قد لا يترجم إلى انخفاض في انتشار التدخين، والتغيرات في اليابان قد لا تعمم في أماكن أخرى”.

وبالتالي فإن فعالية IQOS في سياق الإقلاع عن التدخين لا تزال غير مؤكدة في الوقت الحاضر. على أية حال، تشير شركة فيليب موريس على موقع IQOS الرسمي إلى أن هذا المنتج ليس مصمماً للإقلاع عن التدخين بأي حال من الأحوال، ولكنه يمثل ببساطة بديلاً للتدخين. ولا نتوقع أقل من ذلك من شركة عالمية كبرى لا يزال حجم مبيعاتها يعتمد بشكل شبه كامل على بيع السجائر القابلة للاحتراق.

الأسئلة الشائعة حول جهاز IQOS ما هو طعم IQOS؟

ينتج جهاز IQOS، طعمًا مشابهًا جدًا لسجائر التبغ. حتى لو لم يتم حرق هذا التبغ، وكان الاحتراق يلعب دورًا مهمًا في طعم سيجارة التبغ، فإن عوامل الترطيب (التي تستخدم على الأرجح الجلسرين النباتي أو البروبيلين غليكول) الموجودة في خليط التبغ من سجائر IQOS Heets، قادرة على توفير دخان ذو خصائص طعم قريبة جدًا من دخان السجائر القابلة للاحتراق. من ناحية أخرى، فإن حجم “الدخان” الذي يحصل عليه مدخن جهاز IQOS غالبًا ما يكون أقل من حجم السيجارة التقليدية. كما أن الرائحة المتبقية لمن حول مدخن IQOS قريبة أيضًا من الدخان السلبي الذي تنتجه السيجارة التقليدية. هل يجعلك جهاز IQOS تشعر وكأنك تدخن سيجارة؟

يظل تدخين جهاز IQOS مشابهًا تمامًا لتدخين السيجارة التقليدية من حيث أن طعم الدخان يشبه طعم الدخان المنبعث من سيجارة التبغ، لانها تحتوي بالفعل على التبغ. ومع ذلك، فإن مدخني IQOS الذين تمكنا من مقابلتهم، انتقدوا الجهاز لأنه لا ينتج ما يكفي من الدخان ولأنه يسخن بشكل كبير (يسخن الجهاز عند الاستخدام). بالإضافة إلى ذلك، فإن وقت الاستخدام وبمجرد تنشيط جهاز IQOS، تبدأ سيجارة التبغ في التسخين ويجبر المستخدم على استهلاك السيجارة بالكامل خلال فترة زمنية معينة. الأمر الذي يجعل التجربة أقل جاذبية. أين يمكن شراء جهاز IQOS؟

يمكن شراء جهاز IQOS من معظم متاجر التبغ وكذلك من بعض المتاجر عبر الإنترنت. ما هي تكلفة جهاز IQOS؟

يتم بيع جهاز IQOS بسعر 75 دولار تقريبا من قبل شركة فيليب موريس على موقعها الرسمي على الإنترنت. ومع ذلك، يمكن أن يرتفع سعره إلى ما يقرب من 100 دولار أو اكثر في بعض نقاط البيع. ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه اعتمادًا على البلد، تقوم شركة التبغ بتغيير أسعارها. ما هي الاختلافات بين جهاز IQOS والسجائر الإلكترونية؟

الاختلافات بين IQOS والسجائر الإلكترونية عديدة. أولاً، يعتمد جهاز IQOS على مبدأ تسخين التبغ، وهو منتج تصنعه شركة تبغ هدفها الوحيد هو الاستمرار في جني الأموال على الرغم من انخفاض مبيعات السجائر حول العالم.



إذا كانت شركات السجائر الإلكترونية، تريد أيضًا تحقيق الربح، فإن رغبتها في مساعدتك على الإقلاع عن التدخين بمنتج يعتبر أقل ضررًا من التدخين أمر حقيقي للغاية. وفي سياق منتجات التبغ التي يتم تسخينها، فإن شركات التبغ ببساطة لا تريد أن تفقد عملائها.

تصميم منتجات أقل ضرراً ما هو إلا نتيجة للحاجة إلى تغيير النموذج الاقتصادي من أجل بقاء الشركات. لم تكن صحة المستهلك على الإطلاق مصدر قلق لقطاع صناعة التبغ، وربما لن تكون كذلك أبدًا. هل جهاز IQOS أقل خطورة من التدخين؟

نعم، على الرغم من أن جهاز IQOS ينتج العديد من المركبات السامة وأكثر بكثير من السجائر الإلكترونية، إلا أن استخدامه سيظل أفضل من التدخين. هل يساعدك جهاز IQOS على الإقلاع عن التدخين؟

لا، لا توجد حالياً أدلة كافية لتأكيد أن جهاز IQOS يساعد على الإقلاع عن التدخين. بالإضافة إلى ذلك، وكما تشير شركة فيليب موريس على موقعها الإلكتروني، فإن جهاز IQOS ليس منتجاً مصمماً للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، ولكنه يمثل بديلاً للتدخين التقليدي. هل ينبغي عليّ تنظيف جهاز IQOS؟

نعم، توصي الشركة المصنعة بتنظيف جهاز IQOS يومياً. للقيام بذلك، قم أولاً بإزالة الطرف ثم اضغط على القلم. ثم أدخل أداة التنظيف، وقم بتدويرها مرتين إلى ثلاث مرات، ثم قم بإزالته. اضغط على IQOS مرة أخرى لإزالة أي بقايا. يمكنك بعد ذلك الانتقال إلى الخطوة التالية وهي استخدام قضيب التنظيف لإزالة جميع البقايا داخل جهاز IQOS. تجنب لمس شفرة التسخين. هل يمكنني تنظيف جهاز IQOS الخاص بي باستخدام منتج ما؟

لا، يجب أن يتم تنظيف IQOS بشكل جاف دائمًا. لا ينصح باستخدام أي سائل لتنظيف الجهاز. كيف يمكن إعادة شحن IQOS؟

ما عليك سوى توصيل الشاحن المرفق بمنفذ الكهرباء، ثم توصيل شاحن IQOS به باستخدام سلك الـ USB المرفق. يستمر الشحن الكامل لمدة ساعتين تقريبًا. كيفية تشغيل جهاز IQOS؟

يتطلب الاستخدام الأول لجهاز IQOS اتباع إجراءات محددة. ابدأ بتشغيل الشاحن بالضغط باستمرار على الزر لمدة أربع ثوانٍ. ثم أدخل القلم في الشاحن ثم أغلق الغطاء. بالضغط على زر الشاحن مرة أخرى، سيتم تشغيل ضوء. هذا هو عدد مرات الاستخدام المتبقية مع الحاجة إلى إعادة الشحن (استخدام واحد أو استخدامين). الآن قم بإزالة القلم واضغط على الزر حتى يومض باللون الأبيض ويهتز الجهاز. ثم انتظر بضع ثوانٍ ثم أدخل عبوة التبغ، بحيث يكون جانب الفلتر لأعلى. بمجرد أن يهتز جهاز IQOS مرة أخرى، يصبح كل شيء جاهزًا، ويمكنك التدخين. كم من الوقت يستغرق إعادة شحن جهاز IQOS؟

يحتاج القلم تقريبًا لإعادة الشحن بشكل كامل حوالي ساعتين. ما هي هيتس – Heets؟

Heets هي ببساطة سجائر التبغ المستخدمة في IQOS. اعتمادًا على البلد، يتم تقديم أنواع مختلفة من العلامات التجارية للتبغ. كم من الوقت تدوم سيجارة هيتس – Heets؟

من المفترض أن تدوم سيجارة التبغ حوالي 6 دقائق أو 14 سحبة. كم تكلفة الـ هيتس؟

تباع علبة مكونة من 20 سيجارة بسعر يتراوح بين 10 الى 15 دولار في محلات التبغ. كما هو الحال مع جهاز IQOS، قد يختلف سعره حسب البلد. هل يمكنني استخدام جهاز IQOS مع سجائر التبغ من ماركة أخرى؟

لا توصي الشركة المصنعة باستخدام جهاز IQOS مع سجائر التبغ التي لا تبيعها الشركة. من ناحية أخرى، من الممكن تمامًا العثور على السجائر المصنوعة من ماركات أخرى. أسعارها عمومًا أقل بحوالي 40% من تلك التي تفرضها شركة فيليب موريس. ماذا تحتوي الـ Heets؟

تحتوي سجائر الـ Heets التي تصنعها شركة فيليب موريس على التبغ الذي يتم طحن أوراقه إلى مسحوق ثم يعاد تشكيلها باستخدام مكونات مختلفة سرية خاصة بالشركة. يتم بعد ذلك تعبئة هذه الأوراق المُعاد تشكيلها لتتكون سجائر الـ Heets. هل يمكنني تدخين الهيتس مباشرة؟

ليس من المفروض تدخين سجائر الـ Heets مباشرة. يجب أن يتم استهلاكها فقط باستخدام اجهزة IQOS. هل يسبب جهاز IQOS التدخين السلبي؟

الدراسات حول هذا الموضوع نادرة للغاية (دراسة رقم 31). وخلصت أكثر هذه الدراسات التي تم الاستشهاد بها والتي تم إجراؤها في عام 2016، إلى أن الجزيئات التي ينتجها دخان IQOS تختفي على الفور تقريبًا بعد الزفير. ورغم أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتأكد من أن هذا التبغ المسخن لا يسبب التدخين السلبي، يبدو أن البيانات المتاحة حاليا تشير في هذا الاتجاه. هل يسبب جهاز IQOS السرطان؟

من المستحيل الإجابة على هذا السؤال حاليًا، حيث لا تزال البيانات العلمية غير متوفرة حول هذا الموضوع. إذا كان استخدام IQOS بدلاً من التدخين سيجعل من الممكن تقليل كميات بعض المركبات الضارة الموجودة عادة في السجائر، فإن الدخان الناتج عن IQOS لا يزال يحتوي على العديد من المركبات، بعضها سام والبعض الآخر له آثار على المدى القصير أو الطويل والتي ما تزال مجهولة. هل IQOS تسبب اصفرار للأسنان؟

يكون اصفرار الأسنان نتيجة للقطران الناتج عن احتراق التبغ. نظرًا لأن جهاز IQOS لا يحرق التبغ بل يقوم فقط بتسخينه، فإن اصفرار الأسنان الناتج عن IQOS محدودًا للغاية. هل يمكننا شراء أعواد التنظيف لجهاز IQOS؟

نعم، تبيع شركة فيليب موريس أعواد التنظيف على موقعها الرسمي على الإنترنت. و تباع عشرة أعواد بسعر 4 دولار تقريبا. كيف يمكنني إعادة ضبط جهاز IQOS الخاص بي؟

لإعادة ضبط جهاز IQOS، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة عشر ثوانٍ حتى تنطفئ جميع مصابيح الـ LED. تكتمل عملية إعادة الضبط بمجرد عودة مصابيح LED واهتزاز الجهاز. لماذا بطارية IQOS تدوم لفترة قصيرة جدا؟

تم تجهيز جهاز IQOS ببطارية ليثيوم أيون تقل قوتها بمرور الوقت، علما ان بطارية جهاز الايكوس غير قابلة للاستبدال ،لذا سيتوجب عليك شراء جهاز IQOS جديد. كيف أربط جهاز IQOS بتطبيق الهاتف المحمول؟

ابدأ بتسجيل جهازك على موقع IQOS الرسمي. للقيام بذلك، سوف تحتاج إلى الرقم التسلسلي الموجود على الصندوق. ثم أدخل القلم في الشاحن وأغلق الغطاء. ثم اتبع التعليمات التي يشير إليها تطبيق IQOS على شاشة هاتفك.

حول هذا الدليل أعد هذا الدليل الشامل Alistair Servet صحفي، Ghyslain Armand رئيس التحرير، في يونيو 2024. كما ساهم في كتابته عام 2018: Nathalie Dunand. تم التقاط الصور بواسطة Alex Streiff لـ Vaping Post. هذا الملف قابل للتغيير. للشكاوى بخصوص محتواه يرجى التواصل على contact@vapingpost.com. كلمة ايكوس او IQOS هي علامة تجارية مسجلة لشركة فيليب موريس إنترناشيونال. ليس لدى Vaping Post أي شراكة أو ارتباط مالي أو رأسمالي مع شركة Philip Morris International.

