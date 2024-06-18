شركة Geekbar تكشف عن الجهازين الجديدين WATT و Porsche 911 LUSH في معرض 2024 World Vape Show في دبي

أبرز فعاليات المعرض

أعلنت العلامة التجارية الشهيرة للسجائر الإلكترونية Geekbar مؤخرًا عن إطلاق أحدث ابتكاراتها، Geekbar WATT، في معرض الفيب العالمي 2024 في دبي. تم أيضًا عرض Geekbar 911 LUSH، وهو منتج يحمل علامة تجارية مشتركة مع فريق Porsche Supreme Racing، لأول مرة خلال المعرض. وقد جذبت هذه المنتجات، التي تتميز بأحدث التقنيات وتجربة مستخدم فريدة، اهتمامًا كبيرًا من الزوار ومحترفي الصناعة.

في معرض World Vape Show في دبي في 12 يونيو 2024، أطلقت شركة Geekbar رسميًا منتجها الرائد Geekbar WATT. يجمع هذا الحدث المهم في صناعة السجائر الإلكترونية بين العلامات التجارية العالمية الرائدة والعديد من المنتجات الجديدة. اجتذبت شركة Geekbar الكثير من المعجبين والمطلعين على الصناعة من خلال عرضها للعديد من الإصدارات الجديدة من اجهزة الفيب.

وقال جافين تشانغ، نائب رئيس Geekbar: “يسعدنا أن نقدم أحدث إنجازاتنا في هذا المعرض، خاصة للمستخدمين في الشرق الأوسط”. “إن الإنجازات التكنولوجية وتجربة المستخدم مع المنتج الجديد تعكس التزامنا طويل الأمد تجاه المستخدمين البالغين في جميع أنحاء العالم. ونحن نهدف إلى مشاركة ابتكاراتنا مع المزيد من المستخدمين ودفع التطوير المستمر لهذه الصناعة.”

Geekbar WATT: تصميم ذكي وتجربة فريدة

يدمج Geekbar WATT عناصر أكثر تطورًا وتفاعلية، مثل شاشة عرض ضخمة وقدرة تبخير أكبر، لتمكين المستهلكين البالغين في جميع أنحاء العالم من الاستمتاع بتجربة فيب جذابة. يتميز Geekbar WATT بشاشة عرض عالية الدقة مقاس 1.8 بوصة وإدارة جهاز WATT للطاقة ممتاز بالاضافة الى نظام رائع لتدفق الهواء. تتيح هذه التصميمات الإبداعية للمستخدمين مراقبة وتغيير مستويات طاقة السائل الإلكتروني والبطارية في الوقت الفعلي، مما يعزز تجربة المستخدم.

بعض النكهات اللذيذة التي يقدمها Geekbar WATT هي Cherry Lemon، Sour Apple Ice، Watermelon Ice، Kiwi Passion Fruit، Strawberry، Strawberry Banana، Mango Peach. لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها، تلتزم Geekbar بخلق نكهات جديدة باستمرار والتحقيق في مجموعة أكبر من المكونات والأساليب.

منتج بعلامة تجارية مشتركة: Geekbar 911

قدمت Geekbar أيضًا وبكل فخر جهاز Geekbar 911، والذي تم تطويره بالتعاون مع فريق Porsche Supreme Racing. مستوحى من شكل سيارة البطولة لفريق بورشه أبسولوت ريسينغ، يجمع هذا المنتج بين السرعة وشغف السباق مع تقنية Geekbar المبتكرة، مما يوفر تجربة مستخدم فريدة من نوعها.

يتميز Geekbar 911 بشاشة عرض عالية الدقة مقاس 2.0 بوصة وكويلات شبكية مزدوجة ووحدة VPU مدمجة، مما يوفر أوضاعًا ديناميكية وعادية. يوفر الوضع الديناميكي تسخينًا مزدوجًا فوريًا وتعزيزًا للطاقة بقدرة 20 واط، مما يوفر تجربة نكهة أكثر تأثيرًا، بينما يضمن الوضع العادي تجربة بخار سلسة ومتينة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح التصميم الفريد لـ Geekbar 911 للمستخدمين الاستمتاع بكل من vaping وتشويق السباق.

وأضاف كوبي هو، رئيس مبيعات Geekbar في الشرق الأوسط: “Geekbar 911 هي أول سيجارة إلكترونية ذات استخدام واحد مع طلاء سيارات بورشه وشاشة كبيرة. نحن نطلق 15 شكلًا كلاسيكيًا يفضله عشاق السيارات في سوق الإمارات العربية المتحدة. ويتميز بشاشة ملونة مقاس 2.0 بوصة توفر دقة أعلى وتفاعلات أكثر حيوية مقارنة بالشاشات التقليدية. نحن نواصل استخدام وضع التشغيل المزدوج على نطاق واسع وتقنية الملف المزدوج، مما يوفر نكهة قوية ومتسقة أيضًا بالاضافة الى تصاميم تتناسب مع احتياجات السوق الإقليمية المتنوعة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وكفاءتها.

الجودة هي المحور

يعطي Geekbar الأولوية لجودة المنتج باعتبارها محورًا استراتيجيًا وجوهرًا لتطوير المنتج. وفقًا للإحصائيات، تغطي تقييمات الجودة الروتينية لـ Geekbar اختبارات متعددة للسوائل الإلكترونية والبخار. يستكشف فريق البحث والتطوير باستمرار المواد والتقنيات والمكونات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم شركاء التصنيع الأذكياء في Geekbar بتشغيل خطوط إنتاج مؤتمتة بالكامل في خطوط انتاج معقمة، مما يضمن منتجات عالية الجودة للمستخدمين العالميين.

التنمية المستقبلية وآفاق السوق

تتمثل فلسفة Geekbar الأساسية في الابتكار التكنولوجي ونجاح الشراكة، والالتزام المستمر بمبادئ الانفتاح والمنفعة المتبادلة. صرح بوتي لان، الرئيس التنفيذي للتسويق في Geekbar، قائلاً: “على مدى السنوات القليلة الماضية، انتقلنا من شركة مصنعة ذات علامة تجارية واحدة إلى شركة تقدم سلسلة من المنتجات التي تعمل مع بعذها البعض، مما يدعم نظامًا شاملاً. وخطوتنا التالية هي فتح قدراتنا في التصنيع والتصميم والترويج للعملاء في الشرق الأوسط، مما يساعد الشركاء على تحقيق نقاط القوة التكميلية والتنمية المتبادلة.

صرح كوبي هو، رئيس مبيعات الشرق الأوسط في Geekbar، قائلاً: “على الرغم من الحجم الجغرافي الصغير نسبياً لدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد سكانها، فمن المتوقع أن يصل سوق السجائر الإلكترونية إلى 68.5 مليون دولار بحلول عام 2024. وباعتبارها مركز توزيع رئيسي في الشرق الأوسط، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تجذب اهتمام العلامات التجارية العالمية في السوق والمنافسة الشديدة من مصنعي المعدات الأصلية المحليين والعلامات التجارية الكبرى من الصين وأوروبا والولايات المتحدة. تختلف جودة المنتج، ويمكن أن تكون الخدمات اللوجستية غير قابلة للتنبؤ بها للمنتجات والنكهات في السوق المحلية، وتوظيف أفضل الوكلاء المحليين الذين يشاركوننا ثقافة شركتنا، وحماية مصالح الشركاء والعملاء المحليين والإقليميين.

حول Geekbar

تركز شركة Geekbar جهودها في الابتكار وتحسين تجربة المستخدم. باعتبارنا شركة رائدة في صناعة السجائر الإلكترونية، فإنها نسعى باستمرار لتحقيق التميز، وتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.