بود Luxe X2 هو أحدث أجهزة البود التي طرحتها الشركة المصنعة Vaporesso. جهاز بإمكانه توفير ما يصل إلى 40 واط، ويوفر جميع أنماط الفيب الغير مباشر MTL والمباشر DL المقيد أيضا. وكما عودتنا شركة Vaporesso، فهي توفر لنا جهاز بأداء مثالي وبسيط للغاية.

بود Luxe X2 .. المميزات

ميزة بود Luxe X2 هي بساطته. كل ماعليك فعله هو ضبط تدفق الهواء، ثم الاستمتاع بتجربة فيب مثالية. جهازي ممتاز لمستخدمي الفيب الجدد، وبالتأكيد الأشخاص الأكثر خبرة الذين يبحثون عن جهاز سهل الاستخدام.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 101 * 21,5 * 31,4 ملم وزن البود 82 غرام الشحن USB-C البطارية 2000 مللي أمبير سعة التانك 5 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

بطارية عملاقة

نجد في قاعدة بود Luxe X2، منفذ USB-C مخصص للشحن السريع. البود مجهز ببطارية عملاقة مدمجة بسعة 2000 مللي أمبير في الساعة. عمر البطارية يضع الجهاز في أعلى قائمة أجهزة البود. فهو يوفر احتياطي طاقة قريب من بطارية بتنسيق 18650، كل هذا في جهاز بحجم مثالي. بالاضافة الى امكانية الفيب أثناء الشحن.

في الجانب الامامي لـ بود Luxe X2، يوجد زر التشغيل المسؤول عن إنتاج البخار. يسمح لك هذا الزر أيضًا بإطفاء وتشغيل الجهاز. البود مجهز ايضا بشاشة يمكنها عرض مستوى البطارية مع شعار العلامة التجارية الذي يتغير لونه حسب عمر البطارية. اللون الأخضر يعني ان البطارية بين 100 و 70%، واللون الأزرق بين 70 و30%، وأخيرًا اللون الأحمر يعني ان البطارية بين 30 و 0%.

على أحد جوانب بود Luxe X2، يوجد زر مخصص لضبط تدفق الهواء الذي يمكنك من الاختيار بين الفيب المباشر والغير مباشر. يتم ضبط تدفق الهواء بسهولة والزر ثابت بدرجة كافية بحيث لا يتحرك من تلقاء نفسه أثناء التنقل. يمكنك بسهولة الانتقال من سحب محكم للغاية إلى سحب أكثر تهوية اعتمادًا على الخرطوشة المستخدمة.

يأتي مع بود Luxe X2 خرطوشتين في العلبة. الأولى بمقاومة 0.8 أوم مخصصة للفيب غير المباشر والأخرى بقيمة 0.6 أوم وهي مخصصة للفيب المباشر. لملء الخزان بالسائل الإلكتروني، ما عليك سوى رفع غطاء صغير من السيليكون وصب السائل. بفضل سعة الخزان البالغة 5 مل، وحجم البطارية الكبير، يتم وضع بود Luxe X2 ضمن اجهزة البود الكبيرة التي توفر جلسات الفيب الطويلة.

الخرطوشة ذات نظام مغلق. لذلك من الضروري تغيير الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل.

يوفر بود Luxe X2 نكهات ذات جودة عالية. خلال اختباراتنا، لاحظنا تكثف بضع قطرات من السائل، خاصة مع كويل 0.6 أوم، في قاعدة الخرطوشة. ومع ذلك، الامر ليس مزعجا للغاية، ما عليك سوى تنظيف الخرطوشة بين الحين والآخر.