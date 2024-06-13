إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعمل على انشاء فريق عمل متخصص ويشمل وكالات صحية وامنية “لمكافحة التوزيع والبيع غير القانوني للسجائر الإلكترونية” على الأراضي الأمريكية. علما ان العلامات التجارية المسموح بها هي 23 فقط.

هل هي النهاية ؟

هل نتجه نحو نهاية سوق السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة؟ فمنذ اعلان 9 سبتمبر 2020، الذي ينص على أن يتم بيع المنتجات المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) فقط على الأراضي الأمريكية. مستخدم الفيب الامريكي اليوم يذهب إلى نفس متاجر السجائر الإلكترونية لشراء نفس المنتجات، على الرغم من أنه ممنوع رسميًا بيعها. وهو الوضع الذي يرجع فقط إلى عدم قدرة السلطات على تطبيق التشريعات التي تم اقرارها منذ ما يقارب أربع سنوات.

لكن الأمور قد تكون على وشك التغيير. بالأمس، وفي خلال بيان صحفي، أعلنت إدارة الغذاء والدواء عن إنشاء فريق عمل متعدد الوكالات “لمكافحة التوزيع والبيع غير القانوني للسجائر الإلكترونية”. ستتكون هذه القوة التنظيمية الجديدة من أعضاء من إدارة الغذاء والدواء، ووزارة العدل، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF). بالاضافة الى مركز المارشال (USMS)، وخدمة التفتيش البريدي بالولايات المتحدة (USPIS)، ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

وسيكون هدفها هو “تبسيط الجهود الرامية إلى تنفيذ جميع التدابير الجنائية والمدنية المتاحة لمكافحة التوزيع والبيع غير القانوني للسجائر الإلكترونية التي يعتبرونها مسؤولة عن إدمان النيكوتين بين الشباب الأميركيين”. بمعنى آخر، يجب الآن أن يتم استهداف جميع بائعي منتجات التدخين الإلكتروني الغير مصرح لهم من قبل إدارة الغذاء والدواء من قبل فريق العمل الجديد. علما ان العلامات التجارية المسموح بها هي 23 (PDF) فقط.

للتذكير، جميع منتجات الـvaping المعتمدة تنتمي إلى قطاع صناعة التبغ. ثمانية منها من العلامة التجارية Logic، وهي شركة مصنعة استحوذت عليها شركة Japan Tobacco International في عام 2015، وستة مملوكة لشركة NJOY، التي استحوذت عليها Altria في عام 2023، وتسعة تم تصنيعها بواسطة Vuse، وهي شركة تابعة لشركة R.J Reynolds.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: “ستركز فرقة العمل الفيدرالية على عدة مواضيع، بما في ذلك التحقيقات والمحاكمات الجنائية والمدنية والمصادرة”.

كل ما تبقى الآن هو أن نرى مدى فعالية هذه الخدمة الجديدة في المهمة الموكلة إليها. ولكن إذا منحت الولايات المتحدة نفسها الوسائل اللازمة لفرض التشريعات، فهذا يعني ان مستقبل الفيب بالولايات المتحدة الامريكية سيكون في خطر.