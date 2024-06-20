يمكن أن يكون ظهور أضواء LED باللون الأصفر أو البرتقالي على جهاز IQOS مؤشرًا على وجود مشكلة تحتاج إلى تدخل فوري. في هذا المقال، سنستعرض أسباب هذه المشكلة وخطوات حلها بالتفصيل. في حال واجهت أي مشاكل أخرى، لا تتردد في الرجوع إلى دليلنا الشامل للحصول على المعلومات اللازمة.

الأسباب المحتملة :

استخدام شاحن أو كابل غير أصلي: قد يؤدي استخدام معدات غير أصلية إلى مشاكل في الشحن وتشغيل الجهاز.

مشكلة في البطارية: قد تكون هناك مشكلة في البطارية تتطلب إعادة شحن أو إعادة ضبط الجهاز.

لحل هذه المشكلة يجب اتباع الخطوات التالية: استخدام الشاحن والكابل الأصليين

تأكد من استخدام الشاحن والكابل الأصليين المرفقين مع جهاز IQOS. قم بتوصيل الجهاز بالشاحن واتركه لبضع دقائق. من المفترض أن تبدأ مصابيح LED في الوميض، مما يشير إلى بدء الشحن. الانتظار لبضع دقائق

اترك الجهاز متصلاً بالشاحن لمدة 15 دقيقة على الأقل. إذا اختفى الضوء الأصفر بعد هذه الفترة، فهذا يعني ان المشكلة بسيطة ومؤقتة. إعادة ضبط الجهاز

إذا استمر الضوء الأصفر في الظهور، جرب إعادة ضبط الجهاز. اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة عشر ثوانٍ حتى تنطفئ جميع الأضواء. بعد ذلك، أعد تشغيل الجهاز وتحقق مما إذا كانت المشكلة قد حُلت. التحقق من الأهلية للاستبدال

إذا استمرت المشكلة بعد إعادة الضبط، قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة IQOS وتحقق مما إذا كنت مؤهلاً للحصول على بديل. إذا كنت مؤهلاً، يمكنك تقديم طلب استبدال الجهاز.

يعتبر استخدام الشاحن والكابل الأصليين لجهاز الايكوس IQOS امر في غاية الأهمية. لذلك ننصح دائما باستخدام المعدات الأصلية. حاول الاستمرار في إعادة الشحن، ومن المفترض أن تومض مصابيح LED بعد ذلك. لا تنسى أن تترك الجهاز على الشحن لمدة 15 دقيقة حتى يختفي الضوء الأصفر.

إذا استمر الضوء الأصفر، فأعد ضبط جهازك بالضغط باستمرار على الزر لمدة عشر ثوانٍ، حتى تنطفئ جميع الأضواء. بعد هذه العملية، إذا ظل الضوء الأصفر مضاءً، فانتقل إلى موقع IQOS الإلكتروني للتحقق مما إذا كنت مؤهلاً للحصول على بديل. وإلا فسيتعين عليك شراء جهاز IQOS جديد.

ظهور أضواء LED باللون الأصفر أو البرتقالي على جهاز IQOS قد يكون نتيجة لعدة أسباب بسيطة يمكن حلها بسهولة. باتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك عادةً تشخيص وحل المشكلة. في حال واجهت أي مشاكل أخرى، لا تتردد في الرجوع الى الدليل الشامل للحصول على المعلومات اللازمة. تذكر دائمًا أهمية استخدام المكونات الأصلية والحفاظ على جهازك في حالة جيدة لضمان أفضل أداء.