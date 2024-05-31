يبدو جهاز ايكوس أو Iqos Originals Duo وكأنه جهاز بود للوهلة الأولى. لكننا نتكلم هنا، عن أحد اجهزة التبغ المسخن من شركة التبغ فيليب موريس. يحتوي الجهاز على كويل لتسخين أعواد التبغ. منتج مثير للاهتمام في جوانب معينة ولكنه يختلف عن أنظمة تبخير السوائل أو السجائر الالكترونية بشكل عام.

علبة فاخرة

سيبهرك جهاز ايكوس – Iqos Originals Duo بمجرد فتح الصندوق الذي يحتوي على جميع الملحقات. تم تعبئة هذا المنتج بشكل جيد، وبعناية شديدة. اهتمام شديد في التفاصيل، بدءًا من دليل المستخدم ووصولاً إلى الشاحن المتطور. ستشعر بنفس الشعور عند فتح علبة هاتف محمول متطور. لكن جهاز ايكوس – Iqos لا يتميز فقط بعلبته، بل بالبود المرفق بالشاحن أيضًا. تصميم كلاسيكي، يعطي الثقة بجودة الصنع.

المواصفات التقنية

الابعاد 92,27 * 46,03 * 14,42 ملم الوزن 20,8 غرام الشحن USB-C البطارية 2900 مللي أمبير نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

جهاز Iqos Originals Duo

قطع غيار

سلك USB-C

اكسسوارات

دليل المستخدم

منتج قد يبعدك عن التدخين

يتكون جهاز Iqos Originals Duo من قلم وبطارية خارجية. في الجزء العلوي من القلم نقوم بإدخال عود التبغ المسخن (سيجارة تبغ صغيرة)، المسمى HEETS. استخدامه ليس معقدا، سيجارة التبغ المسخن تثبت بشكل مثالي. يتم استخدام زر ملون لبدء التسخين. يشير مصباحان LED إلى مستوى البطارية. مستوى التشطيب ممتاز. اضاءة الـ LED ساطعة جدًا ومرئية حتى تحت اشعة الشمس.

سجائر التبغ المسخن HEETS عبارة عن سيجارة تبغ صغير يتم إدخالها في الجزء العلوي من جهاز Iqos Originals Duo. تتكون التبغ المسخن من جزأين: فلتر مثل سيجارة التبغ وجزء مملوء بالتبغ الخاص. يتم وضع كامل الجزء الذي يحتوي على التبغ في داخل جهاز Iqos Originals Duo. يتم شراء سجائر التبغ المسخن HEETS بشكل منفصل ويتم بيعها في عبوات تحتوي كل منها على 20 قطعة. ويتم تقديم أنواع مختلفة من التبغ اعتمادًا على البلد الذي تتواجد فيه.

يوجد أسفل القلم منفذ خاص يسمح بالشحن عبر الباور بانك. بطارية القلم، التي لم نتمكن من إيجاد حجمها بالميلي أمبير في دليل المستخدم. يسمح لك هذا القلم باستخدامه لمدة 6 دقائق، أو ما يقرب من 14 سحبة. لكن لا داعي للقلق، حيث يتم شحن القلم بسرعة كبيرة: حوالي دقيقتين. بالنسبة للمدخن، طريقة الاستخدام قريبة جدا من سيجارة التبغ.

ومن خلال إزالة الجزء العلوي من القلم، يمكننا الوصول إلى الجزء المعدني الذي يوجد فيه كويل التسخين. لتنظيف جهاز Iqos Originals Duo، من الضروري اتباع هذا الإجراء.

داخل القلم، توجد مقاومة طويلة من السيراميك تسمح بتسخين سجائر التبغ المسخن HEETS. التسخين سريع جدًا، حيث يصل إلى 350 درجة مئوية. إنه فعال لكن، لاحظنا ارتفاع شديد بدرجة الحرارة، لدرجة أنه يجب عليك تجنب لمس الجزء العلوي منه. يقوم الجزء الإلكتروني من القلم بتنظيم درجة الحرارة بحيث لا تتجاوز الحد الذي قد يؤدي إلى حرق التبغ.

البطارية الخارجية لجهاز ايكوس – Iqos Originals Duo تأتي بسعة 2900 مللي أمبير. تسمح لك بإعادة شحن القلم 20 مرة. يستغرق شحن هذه البطارية بالكامل حوالي ساعتين. بالنسبة للقلم، يمكنك ادخاله داخل البطارية الخارجية.

الزر الرئيسي يسمح لك بتشغيل وإيقاف البطارية الخارجية. تشير مجموعة مؤشرات LED إلى شحن البطارية الخارجية وأيضًا لشحن القلم الموجود بالداخل. إنه سهل الاستخدام. مرة أخرى، مستوى التشطيب لا تشوبه شائبة.

لإعادة شحن البطارية الخارجية، يجب عليك توصيل السلك والشاحن المرفقين بمنفذ USB-C. طول السلك ممتاز. القبضة صلبة وسميكة. يتم توفير أدوات خاصة بالتنظيف أيضًا في الصندوق. داخل علبة بلاستيكية صلبة وشريط صغير من القماش.

من جهة، تقوم الأداة بتنظيف كويل التسخين بينما في الاتجاه الآخر، يتم تنظيف محيط منطقة التسخين. لإكمال المجموعة، تسمح اعواد القطن الطويلة والرفيعة بتنظيف أفضل. لا توجد مشاكل في الجهاز، فهو مدروس جيدًا وعملي وتم الاهتمام بأدق التفاصيل.

انطباعاتنا حول Iqos Originals Duo : نحن منقسمون قليلاً حول السؤال

بالنسبة للمدخن الذي أطفأ سيجارته الأخيرة للتو، فإن جهاز ايكوس مثير للاهتمام. نجد طعم التبغ التقليدي في الفم ووجوده يدوم لفترة طويلة. الدخان ساخن مثل سيجارة التبغ. من ناحية أخرى، فإن السحب أكثر تقييدا من سيجارة التبغ ويكون إنتاج الدخان أقل بكثير. وهذا قد يكون محبط بعض الشيء.

وبطبيعة الحال، في محاولة للابتعاد عن التدخين والحد من المخاطر، يجب علينا أن نضع في اعتبارنا أنه من غير الممكن أن يكون مثل سيجارة التبغ تماما.

نقطة إيجابية أخرى، الاحساس بالنيكوتين فوري وقوي ويلبي على الفور رغبة المدخن وحاجته إلى النيكوتين، وهذه نقطة ممتازة. ما يمكننا انتقاده في جهاز ايكوس – Iqos Originals Duo ارتفاع درجة حرارة القلم، وهو أمر مزعج جدا عند الاستخدام.

على الرغم من أن التبغ المسخن أقل خطورة من التدخين، إلا أنه يبقى أكثر ضررًا من تبخير السائل الإلكتروني عند استخدام السجائر الالكترونية.

قد يكون Iqos Originals Duo وسيلة للإقلاع عن التدخين قبل التحول إلى السجائر الإلكترونية، وهو متوفر بالعديد من النكهات، بما في ذلك التبغ، وبمستويات عالية جدًا من النيكوتين.