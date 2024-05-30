كشفت دراسة أن واحدًا من كل خمسة لاعبين محترفين عالميًا يتعاطون التبغ. ما يعادل 18% من اللاعبين المحترفين حول العالم يستخدمون ما يُعرف بـ”التبغ الرطب” أو “أكياس النيكوتين”.

جامعة لوبورو البريطانية أجرت هذه الدراسة، بتكليف من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين (PFA)، ووجدت أيضًا أن اثنين من كل خمسة لاعبين قد جربوا منتجات النيكوتين مرة واحدة على الأقل.

وأشار التقرير ايضا أن هذه الأرقام قد تكون أعلى بكثير، حيث يميل اللاعبون إلى عدم الكشف عن استخدامهم لأكياس النيكوتين أو السنوس.

شمل الاستطلاع 628 لاعبًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى 51 لاعبة من الدوري الممتاز للسيدات. من بين المشاركين الذكور، أفاد 18% بأنهم يستخدمون السنوس حاليًا، بينما قال 42% إنهم جربوا هذه المادة مرة واحدة على الأقل.

أما بالنسبة للاعبات، كانت النسب 22% و39% على التوالي. وأفاد نصف اللاعبين الذكور تقريبا (48%) بأنهم يرغبون في الإقلاع عن استخدام التبغ الرطب خلال العام المقبل. كما أجريت مقابلات مع 16 ناديًا محترفًا وطاقمها الطبي.

السنوس – Snus : هو منتج من منتجات التبغ التي توضع في اكياس صغيرة تشبه اكياس الشاي، ويتم وضع هذه الأكياس تحت الشفة ليتم امتصاص النيكوتين في مجرى الدم. : هو منتج من منتجات التبغ التي توضع في اكياس صغيرة تشبه اكياس الشاي، ويتم وضع هذه الأكياس تحت الشفة ليتم امتصاص النيكوتين في مجرى الدم.

لكن، ماهو سبب الاستخدام؟

صرح 29% من الرجال و55% من النساء أن اكياس النيكوتين تؤدي الى تحسين الاستعداد العقلي هو الفائدة الرئيسية. وأفاد 56% من الرجال و36% من النساء بأن التبغ الرطب ساعدهم على الاسترخاء.

يستخدم السنوس بشكل شائع بعد التدريب وبعد المباريات، بحسب تصريح أحد أعضاء الطاقم الطبي بأن اللاعبين يستخدمونه “للتكيف مع الضغوط”. وقد ابلغ البعض ان اكياس النيكوتين تقلل الشهية كان هذا رأي 56% من اللاعبين الذكور، مقابل 73% بين اللاعبات الإناث.