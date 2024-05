مع النسخة الثانية من تقريرها عن السجائر الإلكترونية. توسع وكالة الصحة العامة البريطانية، Public Health England (PHE)، تحقيقاتها لتشمل منتجات التبغ المسخن. خاصة بعد انتشارها في الأسواق البريطانية.

معلومة : اجهزة التبغ المسخن كثيرة وان اسم ايكوس – IQOS هو في الحقيقة اسم علامة تجارية تابعة لشركة التبغ العملاقة فيليب موريس انترناشيونال.



ما يجب معرفته عن اجهزة التبغ المسخن او الـ IQOS التبغ المسخن أقل ضررا من التدخين، ولكنه يحتوي على مركبات أكثر سمية من السجائر الإلكترونية.

لا تزال المخاطر التي يتعرض لها من حولك أثناء التعرض للدخان الناتج عن تسخين التبغ محل نقاش من قبل المجتمع العلمي.

كمية النيكوتين التي توفرها هذه الأجهزة أقل مما هي عليه عند التدخين أو عند استخدام السجائر الإلكترونية.

على الرغم من أن الفيب يعد خيارًا أفضل من اجهزة التبغ المسخن، إلا أن التبغ المسخن لا يزال خيار جيد للمدخنين الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين. بمعنى اجهزة التبغ المسخن اقل خطورة من التدخين.

ترتيب اجهزة التبغ المسخن بحسب المخاطر

بعد عامين ونصف من تقريرها الأول عن السجائر الإلكترونية، نشرت وكالة الصحة العامة البريطانية، Public Health England (PHE)، في فبراير 2018، تحديثًا للوثيقة التي كانت علامة بارزة في تاريخ السجائر الإلكترونية.

يهدف هذا التقرير، الذي تم إنشاؤه نتيجة الفحص الدقيق للدراسات المختارة وفقًا لمعايير صارمة، إلى إعلام سياسات الصحة العامة والمشرعين. بالنسبة لهذه النسخة الثانية، وسع الباحثون هذا التقرير ليشمل منتجات التبغ المسخن [1]، التي اقتحمت السوق البريطانية، دون أن تلقى نجاحًا كبيرًا في الوقت الحالي.

قام الباحثون بتقييم سلسلة متواصلة من المخاطر المتمثلة في وضع التبغ المسخن بين السجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية. وفقًا لمراجعتهم للبيانات المتاحة، على الرغم أنه من المفترض أن تكون هذه المنتجات أقل ضررًا من السجائر (التبغ)، إلا أنها أكثر ضررًا من السجائر الإلكترونية. في بلد يتم فيه تطوير التدخين الإلكتروني بشكل كبير، تتساءل هيئة الصحة العامة في إنجلترا عن فائدة العرض الإضافي لتقليل المخاطر.

معظم الدراسات حول التبغ المسخن ممولة من قبل قطاع التبغ

بعد عمل شاق، اختارت وكالة الصحة العامة، من بين 843 دراسة تم تحديدها، حوالي عشرين دراسة اتبعت عملية التحقق العلمي، بهدف مراجعة البيانات المتعلقة بانبعاثات هذه المنتجات. ومع ذلك، تؤكد الوكالة أنه من بين هذه الدراسات العشرين، تم تمويل اثنتي عشرة دراسة من قبل قطاع صناعة التبغ، ولا يزال هناك نقص في الأبحاث المستقلة.

على الرغم من أنه يتم جمع هذه المنتجات تحت نفس المصطلح “التبغ المسخن”، إلا أن المنتجات التي يقدمها كل مصنع تعمل باستخدام تقنيات مختلفة تمامًا. بين تسخين التبغ عن طريق ملامسته لمقاوم او كويل، وتسخينه عن طريق تدفق البخار، فإن المواد السامة الموجودة في الانبعاثات ستكون بلا شك مختلفة تمامًا. وهو الوضع الذي، بحسب الوكالة البريطانية، يعقد الأبحاث ويشكل تحديا للمشرعين والسلطات الصحية.

في الوقت الحالي، ركزت معظم الدراسات على أجهزة IQOS، ​​الذي تنتجه شركة فيليب موريس. عندما تم إطلاق التقرير، لم تحدد وكالة PHE أي دراسات خاصة بشركة BAT’s Glo أو شركة Ploom TECH التابعة لشركة Japan Tobacco International.

تركيز النيكوتين في أجهزة التبغ المسخن أقل من السجائر ومن الفيب

قامت دراستان مستقلتان أجراها على التوالي الدكتور Farsalinos والدكتور Auer من جامعة برن، بالإضافة إلى دراستين أخريين أجرتها شركة فيليب موريس إنترناشيونال، بمقارنة مستويات النيكوتين الذي تنتجه أجهزة التبغ المسخن، مثل جهاز iQOS، ​​مع تلك الموجودة في دخان سجائر التبغ التقليدي.

اختار الدكتور Auer بروتوكول ISO والثلاثة الآخرين لبروتوكول Health Canada Intense Diet (HCI). ينتج الأخير عمومًا مستويات أعلى من المركبات الضارة والتي قد تكون ضارة مقارنةً ببروتوكول ISO. علاوة على ذلك، قام الباحث اليوناني بتعديل النظام لـ HCI لإجراء مقارنات مع السيجارة الإلكترونية.

نسبة النيكوتين تتراوح بين 70 و 84% من تلك الموجودة في دخان السجائر.

في جميع الحالات، بغض النظر عن البروتوكول والجهاز المستخدم، كانت مستويات النيكوتين الناتجة عن جهاز التبغ المسخن أقل من تلك الموجودة في دخان السجائر. الدكتور Auer هو الشخص الوحيد الذي استخدم بروتوكول ISO، حيث قام بقياس كمية النيكوتين والتي تمثل 84% من تلك الموجودة في دخان السجائر. أما الدراسات الثلاث الأخرى كان قياس مستويات النيكوتين، بين 70 و 73% من تلك الموجودة في دخان السجائر.

ووجد Farsalinos، وهو الوحيد الذي أجرى قياسات على بخار السجائر الإلكترونية، أن اجهزة التبغ المسخن تقدم نسب نيكوتين أقل من أجهزة السجائر الالكترونية. وبالتالي، فأن اجهزة التبغ المسخن ستوفر النيكوتين بنسب اقل من التدخين ومن الفيب. وهو الامر الذي قد يؤثر على فعالية اجهزة التبغ المسخن في الإقلاع عن التدخين.

الأضرار الصحية لمن حولك : سؤال لم يحسم بعد

لا تزال مسألة الضرر في حالة التعرض السلبي لدخان أجهزة التبغ المسخن لم تحسن. ونتيجة لطريقة عمل الأجهزة الغير متجانسة، فإن أساليب البحث و النتائج غير دقيقة. البيانات المنشورة حتى الآن لا تحسم كمية الانبعاثات ولا كيفية تكوين هذه الانبعاثات.

لهذا، قام فريق من الباحثين الإيطاليين بقياس مستويات الجسيمات الدقيقة الموجودة في الدخان الناتج عن أجهزة التبغ المسخن و بخار السجائر الإلكترونية ومقارنتها بدخان الشجار. كانت أقل بأربع مرات من دخان التبغ، لكنهم مع ذلك يعتبرون أنها تشكل مخاطر على صحة المستخدمين والبيئة المحيطة.

تشير دراسة أخرى، بتمويل من شركة Imperial Tobacco، وهي شركة منافسة لشركة PMI، إلى أن جهاز iQOS ينتج كميات أعلى بكثير من الانبعاثات الخطرة مقارنة بأجهزة الفيب. وأنه، على عكس ادعاءات الشركة المصنعة، يمكن اكتشاف انبعاثات جهاز iQOS عند بداية تشغيل الجهاز وليس اثناء الاستخدام. .

وسلطت دراسة مستقلة أخرى الضوء على وجود جزيئات بأحجام مختلفة ومركبات ضارة أو يحتمل أن تكون ضارة (HCPH) في الهواء المحيط المرتبط باستخدام منتجات التبغ المسخن. حيث كانت النسب أقل بكثير مما كانت عليه عند تدخين السجائر، ولكنها أعلى بكثير من السجائر الإلكترونية. ولاحظ هؤلاء الباحثون وجود مادة الكربونيل في انبعاثات منتجات التبغ المسخن، مما جعلهم يتخوفون من تأثيرات استخدام هذه المنتجات على من حولهم.

خلافًا للبحث السابق، خلصت دراسة مولتها الشركة المصنعة إلى أن استخدام منتج التبغ المسخن (iQOS) لا ينتج عنه مواد ضارة وان الانبعاثات أقل من السجائر التقليدية. لم يجدوا أي تغيير في علامات لهذه الانبعاثات وكانت مستويات الجسيمات المسببة للسرطان (5.8٪ للبنزين إلى 40.5٪ للفورمالدهيد مقارنة بدخان السجائر).

ما المخاطر التي يتعرض لها المستهلك؟

تم اختيار عشر دراسات وتصنيفها حسب نوع المنتج.

تبخير أوراق التبغ

قامت دراسة مستقلة نفذت نموذجًا متقاطعًا تضم خمسة عشر مشاركًا بمقارنة المنتج الوحيد في هذه الفئة، PAX، الذي يقوم بتسخين قطع من أوراق التبغ، مع السيجارة التقليدية والسيجارة إلكترونية من الجيل الثاني (نوع eGo المستخدم عند 3.3 فولت مع كويل بمقاومة تبلغ 1.5 أوم والسائل الإلكتروني بنسبة 18 ملغم / مل من النيكوتين).

قامت الدراسة بتقييم مستويات النيكوتين لكل جهاز، وتركيز ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير، وأعراض الرغبة بالتدخين بعد فترة قصيرة من الاستخدام (عشر سحبات بفاصل ثلاثين ثانية، وتباعد كل فترة بستين دقيقة).

يُظهر قياس تركيزات النيكوتين في البلازما أن أعلى تركيزات النيكوتين ترتبط بالسجائر التقليدية (24.4 نانوجرام/مل)، تليها PAX (14.3 نانوجرام/مل)، وأخيرًا السيجارة الإلكترونية من الجيل الثاني (9، 5 نانوجرام/مل).

قبل استخدام أي جهاز، كان قياس ثاني أكسيد الكربون في الهواء حوالي 5 جزء في المليون. وبعد فترتين من استخدام السيجارة التقليدية، وصل هذا المعدل إلى ذروة بلغت 16.9 جزء في المليون، وهو ما يتناقض مع انخفاض منتظم ولكن ملحوظ عن الفترة الأولى من استخدام PAX أو السيجارة الإلكترونية. ولم يلاحظ أي فرق بين هذين المنتجين على هذا المؤشر.

أظهر استبيان تم تقديمه للمشاركين أن تدخين سيجارة كان الطريقة الأكثر فعالية لقمع الرغبة في التدخين، يليه PAX وأخيراً السيجارة الإلكترونية من الجيل الثاني.

جهاز THS 2.2 والمعروف باسمه التجاري: iQOS

حتى الآن، تم تحديد خمسة منشورات وفقًا لمعايير PHE، وكلها ممولة من قبل شركة التبغ المصنعة. حيث تم إجراء أول دراسة عشوائية في اليابان بهدف تقييم الخصائص الدوائية لجهاز iQOS، ​​باستخدام سجائر ايكوس العادية وبنكهة المنثول، مقارنة بتلك الموجودة في السجائر (الكلاسيكية والمنثول) وعلكة النيكوتين. وفقًا لاستنتاجات الباحثين، فإن توصيل النيكوتين لـ iQOS (الكلاسيكي أو المنثول) يشبه توصيل السجائر الكلاسيكية أو المنثول:

تم الوصول إلى الحد الأقصى لتركيزات البلازما في ست دقائق، مع جميع المنتجات.

تطورت منحنيات تركيز النيكوتين مع مرور الوقت بطريقة مشابهة جدًا وكانت الكميات المقاسة بعد إستخدام جهاز iQOS تمثل 96.3% من تلك التي تم الحصول عليها عن طريق التدخين (98.1% في حالة المنثول).

وبالمثل بالنسبة لنصف فترة بقاء النيكوتين، كانت هذه النسب على التوالي 93.1% و102.3%، وكان الحد الأقصى لتركيز النيكوتين بعد استخدام سجائر ايكوس الكلاسيكية مقارنة بالسجائر هو 103.5% و88.5% في حالة المنثول.

تتوفر أربعة منشورات أخرى، تعتمد على ثلاث تجارب عشوائية، جميعها بتمويل من قبل شركة فيليب موريس إنترناشيونال، المصمم والمصنع لنظام iQOS.

تم إجراء اختبارين بنفس التكوينات، أحدهما في اليابان والآخر في بولندا. كان هدفهم الرئيسي هو مقارنة تعرض المشاركين للمواد “الضارة أو التي يحتمل أن تكون ضارة” بين المدخنين الذين تم تقسيمهم عشوائيًا إلى ثلاث مجموعات. لمدة خمسة أيام. استخدم المشاركون في المجموعة الأولى جهاز iQOS حصريًا، واستمر المشاركون في المجموعة الثانية في التدخين كالمعتاد وامتنع المشاركون في المجموعة الثالثة عن التدخين.

تجربة أخرى أجريت في اليابان ركزت على سجائر ايكوس و سجائر المنثول. تم تقييم التعرض للمواد “الضارة أو التي يحتمل أن تكون ضارة” والتغير في علامات المخاطر الصحية بعد خمسة أيام من استخدام المشاركين وبعد 85 يومًا. وكان على المجموعة الثالثة من المشاركين أن يظلوا ممتنعين عن التدخين لنفس الفترة.

سجلت جميع الدراسات الثلاث معلومات عن استخدام المنتج خلال أيام الاستخدام الخمسة للمشاركين. حيث كانت النتائج متناقضة.

في اليابان، استهلكت مجموعة مستخدمي iQOS سجائر تبغ أقل (في المتوسط ​​20%) مقارنة بمدخني السجائر.

وفي بولندا حدث العكس، حيث استخدمت مجموعة نظام iQOS المزيد من سجائر ايكوس (في المتوسط ​​25٪) مقارنة بمدخني السجائر.

في دراسة المنثول اليابانية، لم يختلف الاستهلاك اليومي لسجائر التبغ من قبل مجموعة iQOS والسجائر من قبل مجموعة المدخنين.

وخلصت منشورات التجارب الثلاث إلى أن هناك تعرضًا أقل للمواد الضارة أو التي قد تكون ضارة بين مستخدمي جهاز iQOS مقارنة بالمدخنين، حتى أنه يقترب، وفقًا للباحثين، من ذلك الذي تم قياسه في المجموعات التي لم تدخن.

حصلت جميع الدراسات الثلاث على نتائج مماثلة على مخطط السحبات. قام مستخدمو أجهزة التبغ المسخن بتكييف استهلاكهم (زيادة التكرار والمدة أو عدد السحبات) مقارنة بمجموعة المدخنين. وكانت مساهمة iQOS في قمع الرغبة في التدخين مماثلة في الدراسات الثلاث. ومع ذلك، فإن معدلات الرضا الحسي والنفسي أقل من معدلات السجائر، مع درجات أقل بكثير في بعض المقاييس الفرعية.

أجرت دراسة المنثول متابعة لمدة 90 يومًا وأظهرت تغييرات في مجموعة من علامات الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية أقل. وفقًا للباحثين، يرى مستخدمو iQOS أن علامات الخطر الخاصة بهم تتطور إلى النقطة التي يصبحون فيها أقرب إلى مجموعة الممتنعين عن التدخين.

وكالة الصحة الإنجليزية تحذر من هذه النتائج والاستنتاجات التي توصل إليها الباحثون. في الواقع، استهلاك المشاركين معلن ذاتيًا. علاوة على ذلك، إذا تم قياس ثاني أكسيد الكربون أثناء الزفير، خلافًا للممارسة الحالية، فلن يتم الإبلاغ عن النتائج. يشير هذا إلى أن المشاركين في مجموعة “الممتنعين” والمشاركين في مجموعة منتجات التبغ المسخن ربما كانوا مدخنين في الأصل. ويجب التعامل مع المقارنة مع مجموعة غير المدخنين بحذر شديد، حيث أن مدى الامتناع غير واضح. يتم إضعاف صحة الدراسة بشكل أكبر من خلال البروتوكول المختار الذي يعرض صحة التوزيع العشوائي ويتعارض مع معايير الاختبار الرسمية (CONSORT).

تحديث عام 2020: تم إجراء دراسة فرنسية جديدة (2) أجراها المعهد الوطني للسرطان (INCa) ومعهد أبحاث الصحة العامة (IResP). وتشير في استنتاجاتها إلى أن التبغ المسخن قد يبدو أقل ضررا من التدخين، إلا إنه أكثر ضررا من السجائر الإلكترونية. ويرجع ذلك إلى وجود مركبات سامة في دخانه، بأعداد أقل من التبغ المدخن، ولكن بكميات أكبر بكثير من تلك الموجودة في بخار السيجارة الإلكترونية. ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن جهاز IQOS يمكنه ان يكون جزء من رحلة الإقلاع عن التدخين.

