أطلقت شركة Beco Vape جهاز السحبة Beco Soft ليكمل مجموعة الشركة لأجهزة الفيب التي تستخدم لمرة واحدة. جهاز بسيط وفعال، وهو خيار ممتاز للاستخدام اليومي متوفر أيضا بمستويات عالية من النيكوتين.

العديد من النكهات

أكثر من ثلاثين نكهة

جهاز السحبة Beco Soft بسيط للغاية ولكنه فعال. لا يحتوي على اعدادات او ازرار وهو خال من منفذ الشحن. مع وجود عدد كبير جدًا من النكهات، فمن المؤكد انك ستجد النكهة المناسبة لك. النكهات جميعها ممتازة.

المواصفات التقنية

ابعاد الجهاز 23,5 * 43,7 * 76,6  ملم
الوزن 62,5 غرام
البطارية 1500 مللي أمبير
سعة التانك 12 مل
نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

  • جهاز السحبة Coss Click
  • دليل المستخدم

جهاز السحبة Beco Soft .. جودة الأداء

جهاز Disposable ذو استخدام واحد كلاسيكي

جهاز السحبة Beco Soft كما ذكرنا لا يحتوي على أزرار ولا منفذ للشحن، فهو جهاز Disposable ذو استخدام واحد كلاسيكي. مزود ببطارية مدمجة سعة 1500 مللي أمبيرالتي تقدم 6000 سحبه متتالية. التصميم بسيط ومدروس جيدًا. تحتوي جوانب الجهاز على حزوز. لمنع الانزلاق من اليد عند الاستخدام.

على أحد الجوانب نجد اسم المنتج Beco Soft منقوشا، بالاضافة الى النكهة المختارة. اكثر ما يميز هذا المنتج ان هناك أكثر من ثلاثين نكهة للاختيار منها، وهو ما يكفي لتغطية جميع أذواق المستخدمين.

نظام تدفق الهواء

في قاعدة جهاز السحبة Beco Soft توجد فتحات تمثل نظام تدفق الهواء. يقدم الجهاز نمط الفيب الغير مباشر المحكم إلى حد ما، وهو مثالي للمدخنين كونه يقدم طريقة فيب قريبة من طريقة استهلاك سجائر التبغ.

تجربة الفيب

قطعة الفم مسطحة ومريحة عند الاستخدام. اما بالنسبة لتجربة الفيب، يعتبر جهاز السحبة Beco Soft منتجًا ممتازًا. تتوافق مستويات النيكوتين المتوفرة في 20 و50 ملغ مع احتياجات المدخنين. النكهات ممتازة وحاضرة جدًا دون أن تكون حلوة جدًا. وبالتالي يمكنك استخدام Beco Soft طوال اليوم من دون مشكلة. جهاز Disposable جيد جدًا، نظرًا لسعة السائل الإلكتروني، فإنه يسمح بساعات طويلة من الـvaping.

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المميزات

  • مجموعة واسعة من النكهات
  • جودة الفيب والنكهات
  • الحجم
  • سهل الاستخدام للغاية

العيوب

  • لا يوجد

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
يعتبر جهاز السحبة Beco Soft خيار مثالي للمدخنين. بسيط للغاية، بدون اعدادات أو الحاجة الى إعادة شحن البطارية. بخار عالي الجودة مع مجموعة واسعة من النكهات. يوفر تجربة فيب ممتازة غنية بالنكهات.
5
المجموع النهائي
المقال السابقمراجعة جهاز Iqos Originals Duo من شركة فيليب موريس
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-beco-soft-beco-vapeيعتبر جهاز السحبة Beco Soft خيار مثالي للمدخنين. بسيط للغاية، بدون اعدادات أو الحاجة الى إعادة شحن البطارية. بخار عالي الجودة مع مجموعة واسعة من النكهات. يوفر تجربة فيب ممتازة غنية بالنكهات.

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