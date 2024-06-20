أصبحت أجهزة IQOS اليوم من الأجهزة الشائعة التي تعتمد على تقنية تسخين التبغ بدلاً من حرقه. ومع ذلك، قد يواجه المستخدمون بعض المشاكل التقنية أثناء استخدام هذه الاجهزة. من ضمن هذه المشاكل توجد مشكلة شائعة تواجه الكثيرين وهي كسر شفرة التسخين.

في حال واجهت أي مشاكل أخرى، لا تتردد في الرجوع إلى دليلنا الشامل للحصول على المعلومات اللازمة.

تعتبر هذه المشكلة من المشاكل المعقدة التي تستوجب الذهاب الى نقطة البيع التي تم فيها شراء جهاز IQOS. في هذا المقال، نستعرض الخطوات الواجب اتباعها عند حدوث هذه المشكلة.

اليك بعض الخطوات لحل هذه المشكلة : التأكد من صلاحية الضمان

قبل الشروع في أي خطوات أخرى، يجب التأكد من ما إذا كان جهازك ما زال تحت الضمان ام لا. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

– قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة Philip Morris.

– سجّل الدخول إلى حسابك الشخصي.

– اتبع الإرشادات لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً لاستبدال الجهاز. تقديم طلب استبدال الجهاز

في حال كان جهازك تحت الضمان، يمكنك تقديم طلب استبدال الجهاز. هذا يتطلب منك عادةً تقديم بعض المعلومات الأساسية مثل رقم الجهاز وتفاصيل الشراء. بعد تقديم الطلب، ستقوم الشركة بفحص طلبك وتحديد ما إذا كان الجهاز مؤهلاً للاستبدال.

إذا كنت غير مؤهل للاستبدال أو انتهت فترة الضمان، فسيتعين عليك شراء جهاز جديد. من الأفضل دائمًا شراء الأجهزة من مصادر موثوقة للتأكد من حصولك على منتج أصلي ومضمون.

نصائح للحفاظ على جهازك الـ IQOS

لمنع حدوث مثل هذه المشاكل في المستقبل، إليك بعض النصائح للعناية بجهاز IQOS الخاص بك:

التنظيف الدوري: احرص على تنظيف الجهاز بانتظام باستخدام الأدوات المخصصة لذلك.

التخزين السليم: احتفظ بالجهاز في مكان آمن وجاف بعيدًا عن الرطوبة.

الاستخدام الصحيح: اتبع الإرشادات المرفقة مع الجهاز لاستخدامه بالشكل الصحيح وتجنب الضغط الزائد على الشفرة.

ملاحظة : اجهزة التبغ المسخن أقل ضررا من التدخين، ولكنها تحتوي على مركبات أكثر سمية من السجائر الإلكترونية.

كسر شفرة التسخين في جهاز IQOS يمكن أن تكون تجربة مزعجة، ولكن باتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك التعامل مع المشكلة بسهولة. تذكر دائمًا العناية بجهازك واتباع الإرشادات للحفاظ على أدائه الأمثل.