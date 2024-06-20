من المشكلات الشائعة التي يواجهها مستخدمو أجهزة IQOS هو عدم ظهور أضواء LED في الشاحن. هذا قد يشير إلى عدة مشاكل محتملة والتي تتطلب تدخل المستخدم لحلها. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل الخطوات التي يمكن اتباعها لحل هذه المشكلة. في حال واجهت أي مشاكل أخرى، لا تتردد في الرجوع إلى دليلنا الشامل للحصول على المعلومات اللازمة.

اليك بعض الخطوات لحل هذه المشكلة : التحقق من التثبيت

تأكد من أن القلم مُثبت بشكل صحيح في الشاحن. أحيانًا، قد لا يكون القلم مُثبتًا بإحكام، مما يمنع الجهاز من الشحن بشكل صحيح. قم بإزالة القلم وإعادة تثبيته للتأكد من أنه مثبت بشكل صحيح. تشغيل الشاحن

اضغط مع الاستمرار على زر الشاحن لمدة أربع ثوانٍ. يجب أن يؤدي ذلك إلى تشغيل الشاحن وإضاءة مصابيح LED. إذا لم يحدث شيء، قد تكون البطارية فارغة تمامًا. إعادة الشحن

في حال كانت البطارية فارغة، قد تحتاج إلى شحن الشاحن الخارجي لمدة حوالي خمس عشرة دقيقة قبل أن تبدأ مصابيح LED في الإضاءة. استخدم الشاحن والكابل الأصليين للحصول على أفضل النتائج. إعادة ضبط الجهاز

إذا لم تعمل مصابيح LED بعد الشحن، حاول إعادة ضبط الجهاز. للقيام بذلك، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة عشر ثوانٍ. ستشعر باهتزاز الجهاز، وستعود مصابيح LED للعمل. الاتصال بالدعم الفني

إذا لم تنجح أي من الخطوات المذكورة أعلاه، قد يكون هناك عطل في الجهاز. في هذه الحالة، يجب الاتصال بالدعم الفني لشركة IQOS. قم بزيارة الموقع الرسمي للشركة للتحقق من أهليتك للحصول على بديل.

مشكلة عدم عمل مصابيح الـ LED مضاءة قد تكون مشكلة بسيطة ويمكنك حلها بكل بساطة. حاول في البداية إدخال القلم في الشاحن وتأكد من تثبيته بشكل صحيح. ثم اضغط مع الاستمرار على زر الشاحن لمدة أربع ثوانٍ لتشغيله. إذا لم يحدث شيء، قم بإعادة شحن الشاحن الخارجي.

في حالة كانت البطارية فارغة تمامًا، قد تحتاج مصابيح LED إلى حوالي خمسة عشر دقيقة من الشحن قبل تشغيلها مرة أخرى. إذا استمرت أضواء الشاحن بعدم العمل، فحاول إعادة ضبط الجهاز.

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للقيام بذلك، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة عشر ثوانٍ. يتم التحقق من صحة إعادة الضبط بمجرد اهتزاز الجهاز وعودة مصابيح LED. إذا ظل جهازك لا يعمل بعد هذه الإجراءات، فاتصل بالشركة المصنعة أو منفذ البيع للتحقق مما إذا كنت مؤهلاً للحصول على بديل. وإلا فسيتعين عليك شراء جهاز IQOS جديد.

عدم وجود أضواء LED في شاحن IQOS يمكن أن يكون نتيجة لعدة مشاكل بسيطة يمكن حلها بخطوات بسيطة. باتباع هذه الخطوات، يمكنك عادةً إعادة تشغيل جهازك والتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح. تذكر دائمًا أهمية استخدام المعدات الأصلية والعناية بالجهاز لضمان أفضل أداء.