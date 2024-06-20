وميض مصابيح LED الموجودة في شاحن جهاز IQOS باللون الأبيض قد يكون مؤشرًا على تعرض الجهاز لدرجة حرارة غير طبيعية. في هذا المقال، سنوضح ما يجب فعله إذا واجهت هذه المشكلة وكيفية التعامل معها لضمان سلامة جهازك. في حال واجهت أي مشاكل أخرى، لا تتردد في الرجوع إلى دليلنا الشامل للحصول على المعلومات اللازمة.

اليك بعض الخطوات لحل هذه المشكلة : التحقق من درجة الحرارة

إذا كان الشاحن يومض باللون الأبيض، فقد يكون قد تعرض لدرجة حرارة مرتفعة أو منخفضة جدًا. اترك الجهاز يبرد في درجة حرارة الغرفة لبضع دقائق. تأكد من عدم وضع الجهاز في أماكن معرضة لحرارة الشمس المباشرة أو الأماكن الباردة جدًا. إعادة ضبط الجهاز

إذا لم يختفِ الوميض الأبيض بعد تبريد الجهاز، حاول إعادة ضبطه. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة عشر ثوانٍ حتى تنطفئ جميع الأضواء. ثم أعد تشغيل الجهاز وتحقق مما إذا كانت المشكلة قد حُلت. شحن الجهاز

قم بتوصيل الشاحن بمصدر طاقة واتركه يشحن لبضع دقائق. استخدم الشاحن والكابل الأصليين للتأكد من عدم وجود مشاكل في الشحن. التحقق من الأهلية للاستبدال

إذا استمر الوميض الأبيض بعد إعادة الضبط والشحن، قد يكون هناك مشكلة في الجهاز تتطلب استبداله. قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة IQOS وتحقق مما إذا كنت مؤهلاً للحصول على بديل.

يشير وميض مصابيح LED في شاحن جهاز IQOS باللون الأبيض إلى أن الجهاز تعرض لدرجة حرارة غير طبيعية. ما عليك سوى ابعاده عن مصدر الحرارة او البرودة. ترك الجهاز يبرد في درجة حرارة الغرفة لبضع دقائق. وتأكد من عدم وضع الجهاز في أماكن معرضة لحرارة الشمس المباشرة أو الأماكن الباردة جدًا قد يكون كفيل بحل هذه المشكلة.

ملاحظة : اجهزة التبغ المسخن أقل ضررا من التدخين، ولكنها تحتوي على مركبات أكثر سمية من السجائر الإلكترونية.

من خلال اتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك حل المشكلة بنفسك. إذا لم تنجح، تأكد من الاتصال بالدعم الفني للحصول على المساعدة اللازمة. تأكد من استخدام المعدات الأصلية والعناية الجيدة بجهازك يمكن أن يساعد في تجنب مثل هذه المشاكل في المستقبل.