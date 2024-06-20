عدم قدرة شاحن IQOS الخارجي على شحن قلم IQOS يمكن أن تكون مشكلة محبطة للمستخدمين. لأنها تعني عدم قدرتك على استخدام الجهاز. في هذا المقال، سنستعرض الخطوات التي يمكن اتباعها لحل هذه المشكلة وضمان عودة جهازك للعمل بشكل طبيعي. في حال واجهت أي مشاكل أخرى، لا تتردد في الرجوع إلى الدليل الشامل للحصول على المعلومات اللازمة.

اليك بعض الخطوات لحل هذه المشكلة : الخطوة الأولى: التأكد من تشغيل الشاحن الخارجي

تأكد من تشغيل الشاحن بالضغط على زر الطاقة الخاص به لمدة أربع ثوانٍ. يجب أن تضيء مصابيح LED البيضاء بعد ذلك. إذا لم تضيء المصابيح، قد يكون الشاحن بحاجة إلى إعادة شحن. الخطوة الثانية: التحقق من مستوى شحن الشاحن الخارجي

إذا تم تشغيل الشاحن بشكل صحيح واستمر في عدم شحن القلم، تحقق من مستوى شحن الشاحن بالضغط على الزر الخاص به لفترة وجيزة. يجب أن تضيء مصابيح LED لتشير إلى مستوى البطارية المتبقي. الخطوة الثالثة: إعادة ضبط الجهاز

إذا لم تعمل الخطوات السابقة، جرب اعادة ضبط المصنع للشاحن والجهاز معًا. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة عشر ثوانٍ حتى تنطفئ جميع الأضواء. ثم أعد تشغيل الجهاز وحاول شحنه مرة أخرى. الخطوة الرابعة: التحقق من الأهلية للاستبدال

إذا لم تنجح أي من هذه الطرق، يجب عليك الذهاب إلى موقع IQOS الرسمي في قسم الدعم. اتبع الإجراء الخاص باستبدال جهازك وتحقق مما إذا كنت مؤهلاً للحصول على بديل.

تأكد من تشغيل الشاحن بالضغط على زر الطاقة الخاص به لمدة أربع ثوانٍ. يجب أن تضيء مصابيح LED البيضاء بعد ذلك. إذا تم تشغيل الشاحن بشكل صحيح واستمر في عدم شحن القلم، فتحقق من مستوى شحن الشاحن بالضغط على الزر الخاص به لفترة وجيزة.

يجب أن تشير مصابيح LED بعد ذلك لتشير إلى مستوى البطارية المتبقي. إذا لم تنجح أي من هذه الطرق، فيجب عليك الذهاب إلى موقع IQOS الرسمي في قسم الدعم، ثم اتبع الإجراء الخاص باستبدال جهازك.

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عدم قدرة الشاحن الخارجي لجهاز IQOS على شحن القلم يمكن أن يكون نتيجة لعدة أسباب بسيطة يمكن حلها بسهولة باتباع الخطوات المذكورة أعلاه. إذا استمرت المشكلة، تأكد من الاتصال بالدعم الفني لشركة IQOS للحصول على المساعدة اللازمة وضمان عودة جهازك للعمل بشكل طبيعي.

الحفاظ على جهازك واستخدام المكونات الأصلية يمكن أن يساعد في تجنب مثل هذه المشاكل في المستقبل.