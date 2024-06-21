على الرغم من أن استخدام السجائر الإلكترونية بشكل عام قانوني في ألمانيا، إلا أن البطولة تفرض قواعد أكثر صرامة داخل الملاعب. المشجعون الذين يستخدمون منتجات السجائر الإلكترونية ويتم ضبطهم سيتعرضون لخطر الطرد من الملعب، وويتم عرضهم على الشرطة، والحظر المحتمل من المباريات المستقبلية.

على مدى العقد الماضي، تطورت لوائح وقوانين السجائر الإلكترونية خلال بطولة كرة القدم الأوروبية بشكل ملحوظ. في البداية، كان هناك عدد قليل من القواعد المحددة التي تتناول موضوع السجائر الإلكترونية. ومع ذلك، مع تزايد شعبية التدخين الإلكتروني، أدت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

منذ منتصف عام 2010، والعديد من الدول المضيفة بدأت في تطبيق حظر على التدخين الإلكتروني داخل الملاعب. بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا في إدراج منتجات السجائر الإلكترونية في قائمة العناصر المحظورة، والتشديد على فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين الغرامات والطرد من المباريات.

وتعتبر لوائح دوري أبطال أوروبا هذا العام، الذي يقام حاليًا في ألمانيا، الأكثر صرامة، حيث يتم تحذير مشجعي كرة القدم الذين يحضرون المباريات من حمل واستخدام السجائر الإلكترونية أو جلب السوائل الإلكترونية إلى الملاعب. أصدر المنظمون قائمة شاملة بالمواد المحظورة، لتذكير المشجعين أن السلوك الروتيني داخل المنزل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في الخارج.

ستقام مباريات بطولة أمم أوروبا 2024 في عشرة ملاعب في جميع أنحاء ألمانيا، بما في ذلك الملعب الأولمبي في برلين و ملعب فولكسبارك في هامبورغ. وستشمل الإجراءات الأمنية عمليات تفتيش شاملة قبل الدخول، وقد تؤدي حيازة المواد المحظورة إلى تداعيات كبيرة. في حين أن التدخين الإلكتروني قانوني بشكل عام في ألمانيا، إلا أن البطولة تفرض قواعد أكثر صرامة داخل ملاعبها. المشجعون الذين يتم القبض عليهم باستخدام منتجات السجائر الإلكترونية يتعرضون لخطر الطرد من الملعب، والحظر المحتمل من المباريات المستقبلية.

ينصح دان مارشانت، مدير Vape Club، المشجعين بالالتزام بهذه اللوائح لتجنب الغرامات أو العقوبات. ويؤكد على أهمية احترام قواعد منظمي الحدث والسلطات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالسوائل الإلكترونية والفيب داخل الملاعب.

الغريب انه يتم حظر التدخين الإلكتروني داخل الملاعب، على الرغم من أن بعض الملاعب توفر مناطق مخصصة للتدخين.

تحقق من قوانين الـvape الخاصة بوجهتك قبل السفر

ننصح مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين يخططون لقضاء عطلة هذا الصيف، بالتحقق من القيود المفروضة على منتجات السجائر الإلكترونية في وجهة السفر لتجنب المشاكل.

هنا في Vaping Post اعددنا لكم دليلا شاملا للسفر مع سيجارتك الالكترونية. يغطي الدليل جميع مراحل السفر ابتداء من التحضيرات ما قبل السفر حيث نقدم لكم نصائح حول الاجهزة المناسبة وكمية السوائل التي تناسب رحلتك. بالاضافة الى قوانين المطارات في ما يخص البطاريات وكيفية حملها بأمان. لنختم الدليل بقائمة طويلة تشمل معظم الدول العربية والأجنبية، توفر هذه القائمة قوانين السجائر الإلكترونية المعمول بها في كل بلد.