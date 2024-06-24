يأتي بود Gotek Nano ليكمل سلسلة الأجهزة X وPro وS وغيرها من موديلات X 2 . تقدم من شركة Aspire مجموعة من أجهزة البود ذات الحجم الصغير والسعة الكبيرة، والأهم انها لا تتطلب أي ضبط للإعدادات. تم تصميم بود Gotek Nano بشكل جيد ليوفر اداء مثالي.

سلسلة Gotek

لم تعد سلسلة Gotek بحاجة إلى إثبات فعاليتها. فهي صغيرة الحجم وفعالة للغاية، ويأتي بود Gotek Nano ليتجاوز هذه الحدود. جهاز سهل الاستخدام للغاية، لا توجد حاجة إلى ضبط اعدادات ولا حتى خبرة مسبقة للحصول على تجربة فيب مميزة.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 80,5 * 41 * 20 ملم وزن البود 56 غرام الشحن USB-C البطارية 1000 مللي أمبير سعة التانك 4,5 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود Gotek Nano .. الفعالية

على الرغم من شكله المستطيل الكلاسيكي، إلا أن بود Gotek Nano مريح في اليد وعند الاستخدام. بحجم مثالي حيث لا يزيد ارتفاعه عن 8 سم الأمر الذي يمنحه مسكة ممتازة. يتوفر الجهاز بالألوان الديناميكية المختلفة وبجزء شفاف بالكامل يجعلك ترى ما بداخل الجهاز من الشرائح الالكترونية وغيرها.

احدى جوانب بود Gotek Nano لها شكل مدور. هذا الجزء، بالإضافة إلى كونه مريحًا في راحة اليد، فهو مضلع من أجل إمساك مثالي وبالتالي يمنع الانزلاق. تحت هذا الجزء نجد بطارية مدمجة بسعة 1000 مللي أمبير. يتوافق حجم البطارية مع استهلاك الطاقة، على الرغم من رغبتنا في الحصول على بطارية أكبر.

في قاعدة بود Gotek Nano، نجد زر التحكم بتدفق الهواء. يعمل نظام تدفق الهواء بشكل تقليدي، كلما زاد حجم الفتحات سمح بمرور المزيد من الهواء، وعلى العكس يجعل الفيب مقيدا أكثر. الأمر الذي يجعلك تحصل على تجارب فيب مختلفة بحسب رغبتك. بجواره مباشرة، يوجد منفذ USB-C مخصص لإعادة شحن البطارية بسرعة كبيرة.

أخيرًا، يوجد زر مخصص لتشغيل البود. من خلال 5 ضغطات متتالية، يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز.

في المقدمة، توجد شاشة صغيرة أحادية اللون تشير إلى النسبة المئوية المتبقية في البطارية. السطوع ممتاز في جميع ظروف الإضاءة.

يأتي مع بود Gotek Nano خرطوشة في العلبة. سعة الخزان في الخرطوشة 4.5 مل. الخراطيش ذات نظام مغلق والكويل داخلها من النوع الشبكي وتبلغ قيمته 0.6 أوم. لذلك فهو مخصص للاستخدام في الفيب المباشر المقيد أو غير المباشر الدالمفتوح للغاية. ويتم التحكم بشدة السحب من خلال زر تدفق الهواء. يتوافق بود Gotek Nano أيضًا مع خراطيش Gotek التي تأتي بكويل 0.8 أوم و1 أوم.

الخزان يمكن التخلص منه، ولكن لا يمكن تغيير الكويل فقط. كعادتها، تقدم لنا Aspire جهاز بود بحجم صغير ومثالي في تقديم النكهات. لا توجد لدينا أي ملاحظات سلبية، بود Gotek Nano لن يخيب ظنك.