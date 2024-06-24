جهاز VAPORESSO ECO ONE: صغير الحجم ولكنه قوي في الاداء، مثالي لاستبدال التدخين

أصبح الفيب أكثر شيوعًا اليوم، وبدأت تظهر حاجة مستخدمي السجائر التقليدية لأداة يمكنها توفير الشعور الذي اعتادوا عليه. جهاز VAPORESSO ECO ONE موجود هنا ليوفر ذلك، باعتباره الجهاز المثالي، لإجراء انتقال سلس من التدخين الى الفيب. مستوحى بعمق من مطالب المدخنين السابقين بتقليد إجراءات التدخين المتمثلة في الاستنشاق، أو حمل المنتج في أفواههم أو بين الأصابع. تم تصميم ECO ONE بناءً على تلك المتطلبات، وهو جهاز فيب يمكن أن يستمر لأكثر من يوم واحد، وخفيف للغاية ونحيف للغاية، ويقدم سحب محكم مثالي.

بطارية مدمجة بسعة 1100 مللي أمبير في الساعة، كل احتياجاتك في يوم واحد

تم تجهيز ECO ONE ببطارية بقوة 1100 مللي أمبير في الساعة بتصميم مدمج، وهي أعلى سعة للأجهزة بهذا الحجم. توفر شريحة AXON CHIP طاقة ثابتة لضمان تناسق النكهة الممتاز حتى مع استنفاذ مستوى البطارية.

استمتع بالنكهة الأكثر سلاسة مع تقنية COREX في خراطيش بمقاومة 0.8/1.2 أوم

استخدام تقنية التسخين السلس COREX ومادة القطن الأمثل، ECO يقدم ONE إحساسًا ناعمًا ودقيقًا بالنكهة بالإضافة إلى عمر طويل الأمد. بالإضافة إلى النكهة المتميزة، فإن ECO ONE يلبي أيضًا احتياجات أولئك الذين يفضلون السحب المحكم. يمكن للجهاز استخدام خراطيش 0.8ohm و1.2ohm، مما يسمح للمستخدمين بتجربة جرعة نيكوتين اكبر لتكون مرضية في كل سحبة.

مصممة لتناسب المدخنين السابقين

يزن ECO ONE فقد 36 جرامًا، ويتميز بتصميم نحيف وأنيق، ليمنحه قبضة مريحة، مما يجعله الرفيق المثالي في أي وقت وفي أي مكان. توفر قطعة الفم الناعمة المصنوعة من السيليكون تجربة ممتعة للغاية. حتى يمكنك مسكها بدون استخدام اليدين في فمك إذا كنت ترغب في ذلك.

خيار اقتصادي أكثر وصديق للبيئة

مع ECO ONE، لن يكون هناك المزيد من عبوات السجائر أو نفايات البطاريات التي يمكن التخلص منها. بالمقارنة مع السجائر التقليدية، فإنه يقلل أيضًا من التكاليف بنسبة تقدر بـ 60% مع جهاز فيب قابل لإعادة التعبئة وإعادة الشحن.

حول VAPORESSO:

تأسست شركة VAPORESSO في عام 2015 كاساسها الاعتقاد بأن كل عمل هو مسعى لتحقيق التميز. لقد دفعنا التزامنا الثابت بتجاوز المألوف إلى أن نصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال الـvaping على مستوى العالم. نحن نجسد رؤية تدمج فيها التكنولوجيا والقيم لدينا، لصياغة حياة أفضل وأكثر نظافة وأكثر متعة للجميع.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة:

https://www.vaporesso.com/vape-kits/eco-one

تحذير: يحتوي هذا المنتج على النيكوتين، وهي مادة تسبب الإدمان بشدة.