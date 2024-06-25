سلطت دراسة رائدة نُشرت في JAMA Internal Medicine في 17 يونيو 2024، الضوء من جديد على فعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين. في هذا البحث، الذي أجري في شمال فنلندا، تم مقارنة فعالية السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين بدواء الـ Varenicline، وهو دواء موصوف على نطاق واسع للإقلاع عن التدخين.

شملت الدراسة 458 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 25 و 75 عامًا وكانوا من المدخنين بشكل يومي ولديهم دافع للإقلاع عن التدخين. تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات: مجموعة استخدمت السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين، ومجموعة أخرى تتلقى دواء فارينيكلين، ومجموعة ثالثة تتلقى أقراص دواء وهمي.

وكانت النتيجة الأولية للدراسة هي الامتناع عن التدخين التقليدي لمدة 7 أيام في الأسبوع الـ 26، وهو ما تم تأكيده من خلال مستويات أول أكسيد الكربون في الزفير. وكانت النتائج مذهلة: نجح 40.4% من مجموعة السجائر الإلكترونية و43.8% من مجموعة دواء فارينيكلين في الإقلاع عن التدخين، مقارنة بـ 19.7% فقط في مجموعة الدواء الوهمي.

ومن الجدير بالذكر أن الفرق في الفعالية بين السجائر الإلكترونية ودواء فارينيكلين لم يكن ذا دلالة إحصائية كبيرة، مما يشير إلى أن كلا الطريقتين لهما نفس الفعالية في الإقلاع عن التدخين. تفوق كلا العلاجين بشكل كبير على العلاج بأقراص الدواء الوهمي، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار سلبية خطيرة أثناء الدراسة.

وخلص الدكتور Tuisku وزملاؤه، الذين قادوا البحث، إلى أن السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين تبدو خيارًا فعالاً للبالغين الذين يسعون إلى الإقلاع عن تدخين السجائر التقليدية. وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة بالنظر إلى الجدل الدائر حول دور السجائر الإلكترونية في الصحة العامة واستراتيجيات الإقلاع عن التدخين.

نتائج في غاية الأهمية

إن فترة الدراسة التي استغرقت 52 أسبوعًا والمنهجية الصارمة تضفي وزنًا على النتائج التي توصلت إليها. حيث يقدم هذا البحث أدلة قيمة للمؤسسات الصحية وصانعي السياسات الذين يفكرون في استخدام السجائر الإلكترونية كأداة للإقلاع عن التدخين.

وتشير الدراسة إلى أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تكون بديلاً قابلاً للتطبيق وبنفس فعالية العلاجات الدوائية التقليدية مثل الـ فارينيكلين مما قد يوفر للمدخنين المزيد من الخيارات في سعيهم للإقلاع عن التدخين.

نتائج تطابق دراسات وأبحاث كثيرة سبقتها، حيث أصبح من الصعب حجب حقيقة قدرة وفعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين.