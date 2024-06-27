تقدم Geekvape، بخبرتها الطويلة في صناعة أجهزة البود، مجموعة بود Wenax M Starter Kit. تشمل هذه المجموعة جهاز بود و بنك طاقة او بطارية خارجية بسعة 2900 مللي أمبير في الساعة. جهاز بسيط للغاية يضمن حصولك على نكهات مثالية.

بود Wenax M Starter Kit .. بساطة بلا حدود

أخيرًا… أصدرت Geekvape جهاز يحتوي على بنك الطاقة الخاص به لتنظم الى العلامات التجارية الأخرى في قطاع الـvaping. يعتبر بود Wenax M Starter Kit هدية لمحبي تنسيق القلم مع الحفاظ على عمر بطارية قياسي.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 93,5 * 34 * 22 ملم وزن البود 111 غرام الشحن USB-C البطارية 2900 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

قطع غيار

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود Wenax M1 Mini .. جلسات فيب طويلة

في قاعدة بود Wenax M1 Mini يوجد منفذ USB-C مخصص لإعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 400 مللي أمبير في الساعة. مع امكانية أثناء الشحن. وبطبيعة الحال، فإن الهدف من هذه المجموعة هو استخدام البطارية الإضافية. ولكن شركة Geekvape، أضافت إمكانية شحن البود بشكل منفصل.

على أحد جوانب بود Wenax M1 Mini، يوجد نظام المغناطيسي يضمن اتصال البود مع البطارية الخارجية. ويتم التوصيل الكهربائي خلال ثوانٍ قليلة لإعادة شحن البود. المغناطيس قوي، والتثبيت مثالي.

تصميم بود Wenax M1 Mini متناسق بشكل مثالي مع البطارية الخارجية ليكون جهازا واحدًا. مستوى التشطيب ممتاز. النموذج الذي قمنا باختباره مغطى بطبقة تحاكي الخشب من حيث الملمس والشكل الخارجي ايضا.

يوجد في الجزء العلوي من البطارية الخارجية (بنك الطاقة) لـ بود Wenax M1 Mini يوجد زر كبير. ليس له أي وظيفة بالمعنى الدقيق للكلمة. يتم شحن البود تلقائيًا عند وضعه داخل بنك الطاقة او البطارية الخارجية. من ناحية أخرى، يمكن للبطارية الخارجية شحن أجهزة أخرى مثل سماعات الايربود والهواتف المحمولة وغيرها من اجهزة الفيب من نفس العلامات التجارية. لتنشيط وظيفة البطارية الخارجية، يجب عليك استخدام السلك المرفق والضغط على زر البطارية الخارجية مرة واحدة. يضيء الأخير ويقوم بنك الطاقة بشحن المنتج المتصل به.

قمنا بربط بود Geekvape Soul، بدأ الشحن فور الضغط على الزر. قد تعتبر هذه الوظيفة ضرورية للبعض، لكنها مفيدة في المواقف التي لا يوجد فيها منفذ طاقة قريب. قمنا أيضا بربط هاتفين محمولين من ماركات مختلفة وقمنا بتنشيط الشحن. الهواتف لم تشحن.

يحتوي بنك الطاقة الخاص بـ بود Wenax M Starter Kit على منفذ USB-C خاص به لإعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 2500 مللي أمبير في الساعة. توفر هذه البطارية عمر تشغيل رائع ينافس بطاريات ذات تنسيق 18650 الموجودة في اجهزة الفي الكبيرة. عند جمع حجم بطارية بنك الطاقة و بطارية بود Wenax M1 Mini (2500 + 400 مللي أمبير) ستحصل على جهاز فيب يمكنك استخدامه طوال اليوم دون القلق بشأن مستوى الشحن المتبقي.

تنوع الخراطيش

يأتي مع بود Wenax M1 Mini في العلبة خرطوشتين. الأولى بقيمة 0.8 أوم والأخرى بقيمة 1.2 أوم. الأولى توفر نمط الفيب المباشر المقيد للغاية. والثانية مخصص حصريًا للفيب غير المباشر. لا يوجد نظام لتدفق الهواء أو إعدادات لضبط الطاقة، حيث يقوم بود Wenax M1 Mini بإدارة الإعدادات بشكل مثالي ويكيف قوته مع الخرطوشة المرتبطة. منتج مثالي للمبتدئين او لمن يبحث عن جهاز بسيط .

يتم تركيب الخرطوشة في الجزء العلوي من بود Wenax M1 Mini وستشعر باهتزاز بسيط لحظة الاتصال بالإضافة إلى وميض الضوء لتأكيد الاتصال الجيد بين الخزان والبطارية.

السعة 2 مل وهي متوافقة مع شكل الجهاز. لاعادة تعبئة الخزان بالسائل، يتم رفع غطاء السيليكون لإدخال طرف زجاجة السائل الإلكتروني. يجب عليك فقط استخدام أطراف رفيعة للحصول على نتائج أفضل.

الفلاتر موجودة أيضًا في العلبة. هناك 10 منها، وهي تحل محل المبسم اعلى الخرطوشة خاصة مع كويل 0.8 أوم ستحصل على احساس قريب جدا لسيجارة التبغ.

مع بود Wenax M Starter Kit لن تحصل على مفاجآت سيئة لأنه بكل بساطة يعمل بشكل مثالي ويقدم نكهات رائعة بدون ضبط اعدادات، لهذا نراه منتجا مثاليا للمبتدئين.