اعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن المنتجات الأربعة الجديدة التي يتم ترخيصها على الرغم من انها بنكهات غير نكهة التبغ. جميعها مملوكة لشركة Big Tobacco.

تطور جديد لصالح شركة NJOY/Altria

بعد قرار إدارة الغذاء والدواء بإنشاء فريق عمل يهدف إلى منع بيع منتجات السجائر الإلكترونية غير المصرح بها في الولايات المتحدة. وفي خطوة أثارت الكثير من الجدل، تعلن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخرًا عن منح تراخيص لأربعة منتجات جديدة من السجائر الإلكترونية ذات النكهات، مما يرفع العدد الإجمالي للمنتجات المصرح بها إلى 27.

هذه المنتجات الجديدة تنتمي جميعها لشركة NJOY، التي استحوذت عليها Altria العام الماضي، وتشمل نكهات المنثول، مما يجعلها الأولى من نوعها التي يتم قبولها بشكل رسمي في الولايات المتحدة بخلاف نكهة التبغ.

المنتجات التي حصلت على التراخيص تشمل خرطوشتي NJOY ACE Pod Menthol بتركيزات 2.4% و5%، بالإضافة إلى جهازي فيب ذو الاستخدام الواحد NJOY DAILY Menthol بتركيزات 4.5% و6%. هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة علمية مكثفة من قبل إدارة الغذاء والدواء، والتي اعتبرت أن هذه المنتجات تلبي معايير السلامة والجودة المطلوبة.

إليكم القائمة المحدثة لمنتجات الفيب المصرح بها في الولايات المتحدة : Logic: Regular Cartridge/Capsule Package

Vapeleaf Cartridge/Capsule Package

Vapeleaf Tobacco Vapor System

Pro Tobacco e-liquid Package

Pro Capsule Tank System (1)

Pro Capsule Tank System (2)

Power Tobacco e-Liquid Package

Power Rechargeable Kit NJOY: DAILY Rich Tobacco 4.5%

DAILY EXTRA Rich Tobacco 6%

DAILY EXTRA Menthol 6%

DAILY Menthol 4.5%

ACE Device

ACE POD Classic Tobacco 2.4%

ACE POD Classic Tobacco 5%

ACE POD Rich Tobacco 5%

ACE POD Menthol 2.4%

ACE POD Menthol 5% Vuse: Vibe Power Unit (1)

Vibe Tank Original 3.0%

Vibe Power Unit (2)

Ciro Power Unit (1)

Ciro Cartridge Original 1.5%

Ciro Power Unit (2)

Solo Power Unit

Replacement Cartridge Original 4.8% G1

Replacement Cartridge Original 4.8% G2

ردود الأفعال

لم تمر هذه الأخبار بدون ردود فعل قوية. فقد انتقدت العديد من المنظمات المناهضة للتدخين القرار بشدة. وصفت الحملة من أجل أطفال خاليين من التبغ القرار بأنه “يصعب فهمه”، بينما اعتبرت جمعية الرئة الأمريكية الخطوة “مشكوك فيها ومزعجة للغاية”. يأتي هذا القرار في وقت تزداد فيه الدعوات لحظر سجائر المنثول في الولايات المتحدة، مع تأجيل إدارة بايدن للحظر المعلن منذ عام 2022 بسبب الحاجة لمزيد من الدراسة.

تظل القرارات المتعلقة بمنتجات الفيب في الولايات المتحدة مثيرة للجدل، خاصة في ظل تزايد النقاش حول تنظيم وحظر بعض النكهات. ومع هذا القرار الأخير، يبدو أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى توافق حول كيفية إدارة وتنظيم سوق السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة.