لطالما كانت Voopoo نشطة جدًا في قطاع صناعة أجهزة البود. تقدم لنا اليوم بود Argus E40 الذي يتميز بتصميم أنيق للغاية و بلمسات نهائية جميلة. جهاز بود جميل وفعال ولكن، يفتقد لبعض النقاط التي كان من الممكن ان تضع هذا الجهاز في المقدمة.

بود Argus E40 .. يستحق الأفضل

ينتج بود Argus E40 بخارًا ذو جودة عالية، ولا شك في ذلك. فهو جهاز بود ممتاز مخصص للفيب المباشر. إلا أنه يحتوي على بعض الخصائص التي لا تسمح له بالارتفاع إلى أعلى قائمة هذه الفئة من الأجهزة. خاصة وان البود أنيق للغاية ومُجهز بالعديد من المزايا.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 114 * 22,6 * 31,2 ملم وزن البود 104 غرام الشحن USB-C البطارية 1800 مللي أمبير سعة التانك 4,5 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 40 واط

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

مميزات الجهاز

على أحد جوانب بود Argus E40، يوجد زر التشغيل المسؤول عن تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. كما أنه يستخدم لإنتاج البخار. ومع ذلك، نرى أن موقع الزر يجعل استخدام الجهاز غير مريح.

حيث يتوجب عليك الاختيار إما السبابة أو الإبهام للضغط لتجنب حجب مدخل الهواء. بما أن المبسم او قطعة الفم مسطحة، فهذا الأمر يحتم عليك استخدامهه بأحد الاتجاهين. لحسن الحظ، بود Argus E40 يحتوي على خاصية التشغيل التلقائي عن طريق الاستنشاق.

على الجهة المقابلة لزر التشغيل، نجد زر التحكم بتدفق الهواء. وهو المسؤول عن ضبط كمية الهواء التي تصل الى الكويل. كلما كان مفتوحا أكثر، كلما كانت كمية الهواء أكثر. النظام دقيق للغاية ويعمل بشكل جيد مع الكويلات المرفقة.

في قاعدة بود Argus E40، يوجد منفذ USB-C مخصص لشحن البطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1800 مللي أمبير في الساعة. بالنسبة لفئة البود، فإن عمر البطارية جيد، باستثناء الخرطوشة التي تحتوي على كويل 0.3 أوم. سوف نعود إلى هذا لاحقا.

من النقاط المزعجة في بود Argus E40 هي عدم امكانية استخدام الجهاز أثناء الشحن، وهو نعتبره عيبًا حقيقيًا بالنسبة لنا. فهذا يعني احد الامرين، اما ان تستخدم جهاز ثاني أثناء الشحن… أو تنتظر دون فيب خلال هذه الفترة.

على الجهة الامامية من بود Argus E40 توجد شاشة تشير إلى الطاقة المحددة وعدد السحبات وقيمة المقاومة ونسبة البطارية. يوجد بعض الإعدادات الممكنة مثل (مسح عداد السحبات، وما إلى ذلك). تعمل اضاءة LED أثناء الضغط على زر التشغيل وأثناء الشحن. يقوم البود تلقائيًا بضبط الطاقة وفقًا للخرطوشة المرتبطة بالبطارية. ومع ذلك، يمكنك تغيير هذه القيمة لتناسب تفضيلاتك.

في الجهة الاخرى، توجد فتحة تكشف عن بعض الأجزاء الالكترونية، الامر الذي يزيد من جمالية تصميم البود. جميل، لكنه لا يوفر أي وظيفة.

يأتي مع بود Argus E40 خرطوشتين ذات نظام مغلق. الأولى تحتوي على كويل 0.6 أوم مخصصة للفيب المباشر في حدود 20 واط والثانية بقيمة 0.3 أوم تستخدم في حدود 35 واط. تتم التعبئة عن طريق رفع غطاء السيليكون لملء الخزان الذي يأتي بسعة 4.5 مل. سعة الخزان كبيرة تضع بود Argus E40 ضمن فئة الأجهزة الكبيرة. النكهات دقيقة للغاية وذات جودة عالية. حصلنا على نتائج جيدة جدًا مع السوائل بنكهات الفواكه.

عند استخدام بود Argus E40 بقوة 35 واط، مع مقاومة 0.3 أوم، تنخفض البطارية بسرعة. من المستحيل ان تتمكن من استخدام الجهاز لمدة يوم كامل دون إعادة الشحن. وهنا يجب عليك الانتظار حتى يتم إعادة شحن البطارية بالكامل قبل ان تتمكن من استخدام البود. لأنه كما ذكرنا الجهاز لا يحتوي على خاصية الفيب أثناء الشحن.

كان تقبل هذه المشاكل، في بداية ظهور أجهزة البود ممكنا، لكن في عام 2024 حيث تشتد المنافسة وحيث ان جميع اجهزة البود تقريبًا يمكن استخدامها أثناء الشحن. يجعل من الصعب تقبل مثل هذه النوعية من المشاكل.