أشارت دراسة سويسرية ضخمة إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية كان أكثر فعالية بمقدار 1.77 مرة في الإقلاع عن التدخين. نتائج تؤكد ما جاءت به الدراسات السابقة.

دراسة مبنية على شواهد

قبل أيام قليلة، تم نشر نتائج دراسة سويسرية ضخمة كان هدفها تحليل ثلاث نقاط مهمة. أولها الفعالية ثم السلامة وأخيرا درجة سمية السجائر الإلكترونية كأداة للإقلاع عن التدخين، مقارنة بالطرق التقليدية الاخرى في الإقلاع عن التدخين خلال ستة أشهر.

تم إجراء البحث في خمسة مواقع في جميع أنحاء سويسرا، في الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2021. و بمجموع 1246 مشاركًا. لكي يكونوا مؤهلين، يجب أن يكونوا ضمن السن القانوني، و يدخنوا ما لا يقل عن خمس سجائر يوميًا لمدة لا تقل عن عام واحد، وأن يكون لديهم الرغبة في الإقلاع عن التدخين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وألا يكونوا قد استخدموا السجائر الإلكترونية أو البدائل الاخرى.

المنهجية والطرق المستخدمة

تم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين.

المجموعة الأولى، تتكون من 624 مشاركًا، تم اعطائهم سيجارة إلكترونية مخصصة للمبتدئين من. نوع (Innokin Endura T20S)، وخمس كويلات بقيمة 0.8 أوم (مخصصة للاستخدام بين 16 إلى 18 واط). بالإضافة إلى خزين من السوائل الإلكترونية من الشركة المصنعة Alfaliquid يكفي لستة أشهر. تم اختيار النكهات ونسبة النيكوتين من قبل المشاركين (19.6 ملجم / مل، 11 ملجم / مل، 6 ملجم / مل، و 0 ملجم / مل). كما تم شرح كيفية استخدام السجائر الإلكترونية (طريقة التعبئة، وتغيير الكويل كل أسبوعين، وكيفية إعادة شحن الجهاز).

أما المجموعة الثانية، والتي كانت بمثابة مجموعة مراقبة، فقد ضمت 622 مشاركاً. تلقوا استشارات للإقلاع عن التدخين من قبل مختصين في المجال الصحي والتي تضمنت العلاج السلوكي النفسي، و التحفيز، وكيفية اتخاذ القرارات على الإقلاع عن التدخين، بما في ذلك العلاجات البديلة للتبغ والنيكوتين والأدوية للإقلاع عن التدخين.

كان الامتناع عن التدخين لمدة 6 أشهر والذي تم إثباته عبر التحاليل التي أجريت على المشاركين بنسبة 28.9٪ (180 من 622) من المشاركين في مجموعة الاولى. و 16.3٪ (102 من 624) في المجموعة الثانية. جزء من الدراسة

خلال فترة الدراسة، تم استدعاء جميع المشاركين خمس مرات على الأقل، قبل أن يتم مقابلتهم مرة أخرى بعد ستة أشهر من التاريخ الذي قاموا بتحديده للإقلاع عن التدخين.

لا عودة الى التدخين بين الـ vapers

للتحقق من الامتناع عن التدخين، قام الباحثون في هذه الدراسة بقياس مستوى الأناباسين في البول. يجب أن يكون هذا أقل من 3 نانوغرام لكل مليلتر. إذا تعذر الحصول على هذه البيانات، يكون التأكد عبر مراقبة مستوى أول أكسيد الكربون المنبعث، والذي يجب أن يكون 9 جزء في المليون أو أقل.

وبعد ستة أشهر، تم التحقق من الامتناع عن التدخين عبر إجراء هذه التحاليل لدى 28.9% من المشاركين في المجموعة التي استخدم المشاركون فيها السيجارة الالكترونية و 16.3% في المجموعة الأخرى. وبالتالي، فأن استخدام السجائر الإلكترونية أكثر فعالية بمقدار 1.77 مرة في الإقلاع عن التدخين من التدابير المطبقة على المجموعة الثانية.

يعتبر دمج استخدام أنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية (السجائر الالكترونية) مع الاستشارة الطبية والعلاج النفسي خيار ممتاز للمدخنين الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين دون الحاجة إلى الامتناع بالضرورة عن النيكوتين. جزء من الدراسة

أما بالنسبة الى أعراض مشاكل الجهاز التنفسي فقد كانت أقل بكثير في المجموعة التي استخدمت السجائر الالكترونية. اخبر 41% من المشاركين إنهم لم يعانوا من السعال، مقارنة بـ 34% فقط في المجموعة الثانية. كما أبلغ 62% من مستخدمي السجائر الالكترونية عن عدم وجود بلغم، مقارنة بـ 51% في المجموعة الثانية. أما المعايير الأخرى التي تمت دراستها (ضيق الصدر، والشعور بضيق التنفس، والشعور بأن الأنشطة محدودة في المنزل، والحصول على الكثير من الطاقة والنوم بشكل سليم) فقد سجلت جميعها أرقامًا مماثلة إلى حد كبير.

خلص الباحثون إلى أن “دمج استخدام السجائر الإلكترونية مع الاستشارة الطبية والعلاج النفسي أدى إلى زيادة الامتناع عن التدخين بين المدخنين مقارنة بالاستشارة الطبية وحدها”.

الاستنتاجات التي أكدتها مسبقا دراسة كوكرين، التي أثبتت أن السجائر الإلكترونية هي حاليًا أكثر أدوات الإقلاع عن التدخين فعالية في السوق.

المصادر :

1 Auer R, Schoeni A, Humair J-P, et al. Electronic nicotine-delivery systems for smoking cessation. N Engl J Med 2024;390:601-610. DOI: 10.1056/NEJMoa2308815

2 Lindson N, Theodoulou A, Ordóñez-Mena JM, Fanshawe TR, Sutton AJ, Livingstone-Banks J, Hajizadeh A, Zhu S, Aveyard P, Freeman SC, Agrawal S, Hartmann-Boyce J. Pharmacological and electronic cigarette interventions for smoking cessation in adults: component network meta‐analyses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023, Issue 9. Art. No.: CD015226. DOI: 10.1002/14651858.CD015226.pub2.

3 Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Lindson N, Bullen C, Begh R, Theodoulou A, Notley C, Rigotti NA, Turner T, Butler AR, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 10. Art. No.: CD010216. DOI: 10.1002/14651858.CD010216.pub4.