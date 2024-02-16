تقدم لنا الشركة المصنعة Smok جهاز بود Tech 247 متكامل. مجهز بـ بطارية 1800 مللي أمبير وخزان بسعة 4 مل، ومتوافق مع ثلاث كويلات مختلفة. يتميز بود Tech 247 بأنه بسيط وعملي، ويحتوي على بعض الخصائص الرائعة.

عودة شركة Smok

تعتبر شركة Smok من أوائل العلامات التجارية في قطاع الفيب. وسرعان ما برزت الشركة المصنعة بأجهزة مصممة للفيب المباشر. واجهت Smok، خلال رحلتها، بعض النكسات مع بعض معدات الفيب التي كانت تعاني من مشاكل التسريب وبعض الاعطال. ولكن يبدو أن العلامة التجارية تسير بخطوات واثقة نحو واقع جديد. هل سيكون بود Tech 247 بقدر هذا التحدي؟

المواصفات التقنية

ابعاد البود 100,7 * 34,9 * 18,3 ملم وزن البود 68,7 غرام الشحن USB-C البطارية 1800 مللي أمبير سعة التانك 4 مل نطاق الاستخدام بين 5 و 30 واط

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

اكسسوارات

دليل المستخدم

بود Tech 247 .. روعة التصميم

يحتوي بود Tech 247 على شاشة أحادية اللون ذات سطوع ممتاز مهما كانت ظروف الإضاءة المحيطة بك. تعرض الشاشة معلومات أساسية مثل قيمة المقاومة وعدد السحبات والطاقة المحددة ومستوى شحن البطارية بالنسبة المئوية. تحت الشاشة مباشرةً، يوجد منفذ USB-C مخصص للشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1800 مللي أمبير في الساعة. يتمتع بود Tech 247 بعمر بطارية ممتاز بالنسبة لجهاز بود لا يتجاوز ارتفاعه 10 سم.

اعلى الشاشة يوجد زر التشغيل المخصص لإنتاج البخار وضبط الإعدادات. يمكن لـ بود Tech 247 أن يوفر طاقة تصل إلى 30 واط، سنعود إلى ذلك لاحقا.

على أحد الجوانب نجد اسم الطراز Tech 247 منقوش في الجزء العلوي من البود. لا يحتوي البود على إضاءة LED، فقط الشاشة. وهذا كافٍ ودقيق بما يكفي لعدم إضافة ميزات أخرى. تتميز الخرطوشة بأنها شفافة مما يسهل عملية تحديد مستوى السائل الإلكتروني داخلها دون الحاجة إلى إزالتها. المبسم له شكل دائري لطيف ويكون جزء من الخرطوشة.

يتم تثبيت الخرطوشة في الجزء العلوي من بود Tech 247 بواسطة قطعتين من المغناطيس التي تؤدي عملها بشكل مثالي. ويكون التثبيت في اتجاه واحد فقط. في الجزء العلوي من الخرطوشة يوجد فتحة إعادة التعبئة الخاصة بالخزان الذي تبلغ سعته 4 مل. سعة ممتازة ستبعدك عن إعادة التعبئة المتكررة للخزان. يمكنك ملء الخرطوشة دون إزالتها من البود.

دقة نظام تدفق الهواء

نظام ضبط تدفق الهواء يكون في أحد جوانب الخرطوشة ويأخذ شكل رز طولي. يسمح لك بتغيير نمط الفيب من الغير مباشر الضيق (MTL) إلى المباشر (DL المقيد للغاية). أداء الزر ممتاز ودقيق، ولا يتحرك من تلقاء نفسه.

يأتي مع بود Tech 247 اثنان من الكويلات. الأول من نوع M بقيمة 0.6 أوم مخصص للاستخدام بين 15 إلى 18 واط. الكويل الثاني من نوع M ايضا بقيمة 0.8 أوم وهو مخصص للاستخدام بين 11 و14 واط. يوجد ايضا كويل آخر بمقاومة 0.4 أوم متوافق مع البود وهو مخصص للفيب المباشر بقوة تصل إلى 22 واط.

يتعرف بود Tech 247 تلقائيًا على المقاومة ويحد القوة المناسبة، ولكن من الممكن تعديلها يدويًا. يمكن إنتاج البخار عن طريق الضغط على زر التشغيل وأيضًا بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق. تسمح لك الإعدادات اختيار التشغيل عن طريق الزر، أو عن طريق الاستنشاق، أو عن طريق ترك كلا الوضعين نشطين.

يقدم بود Tech 247 النكهات بشكل ممتاز. وعمر البطارية متوافق مع المقاومات المستخدمة. أثناء اختباراتنا قمنا بملء الخرطوشة عدة مرات ولم نلاحظ أي مشكلة في التسريب. نعتبر أن بود Tech 247 خطوة ناجحة في طريق عودة شركة Smok إلى المنافسة.