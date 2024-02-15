ازدادت شعبية هذه الاجهزة في الاونة الاخيرة وبشكل كبير. حتى أصبحت جميع الشركات المنتجة لتانكات التقطير توفر برغي الـ BF داخل العلبة. يعود السبب الى سهولة الاستخدام دون التضحية بجودة النكهات التي توفرها تانكات التقطير.

ما هي اجهزة الـ BF أو Squonk ؟ اجهزة التغذية السفلية، والمعروفة أيضًا باسم Bottom Feeder او BF او أجهزة الـ Squonk. هي عبارة عن أجهزة مود تحتوي على خزان بلاستيكي مرن يتم ملؤه بالسائل الالكتروني ويكون متصلا بـ تانك التقطير او الـ Dripper بواسطة أنبوب لتزويد القطن بالسائل الإلكتروني.

مبدأ عمل أجهزة التغذية السفلية

يعود تاريخ صدور هذه الاجهزة إلى عدة سنوات ، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ تانكات التقطير. تتميز هذه التانكات القابلة لإعادة البناء والتي لا تحتوي على خزان داخلها بتقديم تجربة فيب مثالية. وتعدد استخداماتها وإمكانية تغيير نكهة السائل بسهولة. ومع ذلك، فإنها تتطلب منك تقطير السائل على القطن مباشرة وبانتظام، وهو أمر قد يكون مزعج وغير عملي، حيث يتوجب عليك حمل جهاز الفيب وعلبة السائل معا بأستمرار.

ومن هنا جاءت فكرة تبسيط العملية من خلال وضع الزجاجة او علبة السائل مباشرة داخل جهاز المود. حيث يتم وضع خزان السائل أسفل موصل الـ 510، ويتم توصيل السائل عبر أنبوب إلى داخل التانك من الاسفل. كلما تضغط على الزجاجة، يمر السائل مباشرة إلى الخزان ليصل الى القطن. عملية بسيطة من حيث المبدأ، ولكنها تتطلب استخدام معدات متوافقة مع هذا النظام. من ناحية نوع الخزان المطاطي بالطبع، ثم اجهزة مود تحتوي على موصل 510 يسمح بمرور السائل خلاله، وأخيرًا تانك التقطير يجب ان يحتوي على برغي الـ BF المثقوب من المنتصف ليسمح بمرور السائل.

خزانات الـ Squonk

معنى كلمة “Squonk” هو الفعل المتمثل بالضغط على الزجاجة أو الخزان لدفع السائل الإلكتروني. وهذا يعني، على الخزان ان يكون مرن بدرجة كافية لتحمل الضغط، ويجب أيضا أن يمتد الأنبوب إلى قعر الخزان للاستفادة من سعته الكاملة. لذلك فهي عبارة عن زجاجة مرنة بسيطة جدًا، وغطاءها مثقوب للسماح للأنبوب بالمرور خلالها.

تعتمد سعة الزجاجات بشكل مباشر على حجمها، وتتراوح بشكل عام بين 6 و11 مل، وهي كمية تتوافق بشكل عام مع استهلاك تانكات التقطير. وبالتالي، تتيح لك اجهزة التغذية السفلية الحصول على تجربة فيب باستخدام تانكات التقطير بشكل مريح للغاية!

تنقسم الزجاجات إلى فئتين بالنسبة للمواد المستخدمة في التصنيع، وهي البلاستيك والسيليكون. فالأولى أقل تكلفة وأكثر صلابة، والثانية أكثر تكلفة وأكثر مرونة. هذه المرونة بالطبع تجعل عملية الضغط أسهل، لأنك ستحتاج لـ ضغطة بسيطة للحصول على كمية السائل المرجوة، لكن مرونتها تجعلها حساسة بشكل كبير. عندما تخرج الخزان لأعادة تعبئته، قد يتم الضغط بشكل غير مقصود مما يؤدي بسهولة إلى تسرب السائل عبر الأنبوب أثناء العملية.

ولتسهيل عملية التعبئة، يمكنك العثور على علب سائل خاصة مزودة بجزء يتم تثبيته بشكل مباشر بدل التانك كما هو موضح في الصورة أعلاه. لاستخدامها، عليك إزالة التانك، وتثبيت الزجاجة في مكانه، ثم الضغط ليتم اعادة تعبئة الخزان الداخلي. يعمل النظام بشكل جيد للغاية ولكنه يتطلب قلب كل شيء عدة مرات للسماح للهواء بالخروج من زجاجة BF الداخلية.

تحتوي بعض الزجاجات على فتحة صغيرة في غطائها لتسهيل عملية الملء، لذا يجب عليك بعد ذلك فك هذه الفتحة للسماح للهواء بالمرور أثناء التعبئة ثم ربطها مرة أخرى لاستخدام الزجاجة بعد ذلك.

مودات الـ BF

فهمنا مبدأ عمل الخزان المرن، علينا الآن أن نضعه داخل المود، مما سيزيد من حجمه حتماً، خاصة وأن الخزان ذو سعة كبيرة. لكن، إذا قمنا بمقارنة حجم جهاز مود مع تانك تقطير، و زجاجة سائل، تبقى اجهزة الـ BF هي الأصغر. خاصة مع المودات الميكانيكية، يمكنك الحصول على جهاز صغير جدًا ويوفر سعة سائل ممتازة!

كما هو الحال مع المودات الالكترونية الكلاسيكية، يمكن أن تكون اجهزة المود – BF ميكانيكية أو إلكترونية، ولكن المودات الميكانيكية هي الأكثر انتشارًا. وقد أصبحت الأجهزة المفضلة لدى العديد من مستخدمي الفيب المتمرسين والخبراء.

من بين مودات الـ BF الالكترونية التي تعمل ببطارية واحدة، يوجد Pulse V2 BF من شركة Vandy Vape أو Topside BF من Dovpo، أو Pulse V3 من شركة Vandy Vape ايضا. ويوجد ايضا مودات تعمل ببطاريات مزدوجة مثل Drone BF DNA166 من شركة Lost Vape.

فيما يتعلق بمودات الـ BF الميكانيكية، فيوجد الكثير من الاختيارات ولكن يمكننا ذكر جهاز Athena Squonk من شركة Geek Vape، أو Mini-Bee من شركة 3D Make Art أو Bushido Mod من شركة BP Mods.

أخيرًا يوجد مودات الـ BF الميكانيكية الهجينة والتي توفر درجة أعلى من الحماية. توفر هذه الأجهزة تجربة المودات الميكانيكية لكن مع حماية إلكترونية مثل مود Fury الممتاز من شركة E-Phoenix.

تحتوي جميع مودات الـ BF على موصل 510 مثقوب من مركزه يسمح بمرور السائل من خلاله. ويظهر الثقب من الخارج، وفي الداخل نجد أنبوبًا معدنيًا صغيرًا يصل الى قعر الخزان البلاستيكي.

الجيد في الموضوع، ان اغلب الأنابيب متوافقة في بينها حيث يمكن استخدام قطع من علامات تجارية أخرى. يوجد بعض الاستثناءات مثل مود Luxotic BF من شركة Wismec التي تستخدم نظامًا خاصًا بها.

تانكات التقطير – Drippers

الفرق الوحيد بين تانك التقطير الاعتيادي والـ BF هو برغي التوصيل الموجود في قاعدته. حيث يكون مثقوب من المنتصف للسماح بمرور السائل. تحتوي معظم تانكات التقطير اليوم على اثنين من البراغي، حيث يكون أحدها مخصص لمودات الـ BF. ما عليك سوى فك البرغي التقليدي واستبداله بالآخر.

تحقق من تانك التقطير الذي تفكر في شرائه، فبعض الانواع مخصصة لأجهزة الـ BF حصريًا مثل تانك Alcatraz RDA من شركة Häze. أو العكي حيث يوجد تانكات لا تحتوي على خيار BF. إنها نادرة، لكنها موجودة.

يوجد نوع آخر من تانكات الـ BF وهي من نوع RDTAs، والتي تحتوي على خزان أسفل قاعدة البناء. ثم يتصل المغذي السفلي بالخزان، وتستفيد من سعة خزان التانك بالإضافة إلى سعة الخزان داخل المود. في هذه الفئة يوجد تانك In’Ax BF من شركة Athea Mods.