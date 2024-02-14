هل سيجارتك الإلكترونية في وضع القفل ولا يمكن فتحها؟ لا داعي للذعر، الحل بسيط. مشكلة تواجه الكثير من المستخدمين المبتدئين وتمنعهم من استخدام اجهزة الفيب الخاصة بهم. إليك بعض الخطوات البسيطة لحل هذه المشكلة.

كيفية فتح قفل السيجارة الإلكترونية الخاصة بك؟ ابحث عن وجود زر مخصص

بعض موديلات السجائر الإلكترونية مجهزة بزر قفل مخصص. غالبا ما يكون على شكل زر يتم تحريكه اما الى الامام او الى الخلف أو قد يكون بكل بساطة على شكل زر صغير. تحقق مما إذا كان جهازك مزودًا بهذه الأزرار. الضغط على عدة الأزرار في نفس الوقت

إذا لم يكن هناك زر مخصص للقفل، فمن المحتمل أن سيجارتك الإلكترونية تستخدم نظامًا آخر. ابدأ بالضغط على زر التشغيل عدة مرات، وهو الزر الذي تستخدمه للفيب. في العديد من الموديلات، يتم الضغط ثلاث مرات متتالية على زر التشغيل الرئيسي. إذا لم تنجح هذه الطريقة، فحاول الضغط على أزرار الضبط + و- في نفس الوقت. راجع دليل المستخدم

إذا لم ينجح أي من الحلول السابقة، فلن يكون أمامك خيار سوى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بسيجارتك الإلكترونية الموجودة في الدليل داخل العلبة. ان قمت برمي العلبة، يمكنك التحقق من موقع الويب الخاص بالشركة المصنعة، او يمكنك التوجه الى اي متجر لـ السجائر الالكترونية وستجد الاجابة على سؤالك.

عدة طرق ممكنة اعتمادا على نوع الجهاز

غالبًا ما تكون أجهزة السجائر الالكترونية مجهزة بالعديد من الوظائف. حتى الأجهزة الأكثر بساطة التي تستهدف المستخدمين الجدد أو اولئك الذين يبحثون عن اجهزة سهلة الاستخدام. جميع هذه الاجهزة تمتلك هذه الميزات المتنوعة لتحسين تجربة الفيب. غالبًا ما تمتلك اجهزة الفيب وظيفة تسمح لك بقفل الجهاز. ميزة عملية للغاية لتجنب تغيير الإعدادات بشكل غير مقصود عندما يكون الجهاز في جيبك او في الحقيبة، ولكنها قد تصبح مشكلة عندما لا تعرف كيفية إلغاء هذا القفل.

اعتمادًا على طراز السيجارة الإلكترونية، يمكن قفل أو إلغاء وظيفة القفل بعدة طرق. ولفعل هذا يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ما عليك سوى تحريك الزر الذي يكون بشكل طولي. هذا النظام موجود على سبيل المثال في أجهزة المود من العلامة التجارية Geekvape، مثل جهاز Aegis Solo 2 S100. يمكن أيضًا أن تتخذ هذه الازرار اشكال اخرى مثل بعض الأجهزة من Voopoo، مثل جهاز Argus Pro 2.

في حالات أخرى، يكون زر التشغيل (الزر المستخدم لإنتاج البخار) هو ذاته زر القفل. وهو نظام تستخدمه على سبيل المثال في شركة Vaporesso مع طراز Armor Max الخاص بها.

عندما لا يكون هناك زر مخصص لقفل السيجارة الإلكترونية، تصبح الأمور معقدة بعض الشيء حيث يتعين عليك بعد ذلك العثور على مجموعة من الأزرار التي تسمح بذلك. في الغالب يكون الضغط على المفتاحين + و- في نفس الوقت مخصص لهذه الوظيفة. هذا هو الحال على سبيل المثال في اجهزة من Vandy Vape أو Hellvape أو حتى Aspire.

في بعض الأحيان، عدة ضغطات متتالية على زر التشغيل تسمح أيضًا بفتح القفل. على سبيل المثال، جهاز Gen Fit 40 من Vaporesso، عليك الضغط ثلاث مرات بسرعة. لاحظ أنه في معظم الأحيان، تعمل عدة ضغطات متتالية على هذا الزر أيضًا على تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. لذلك لا تتفاجأ إذا انطفئ جهاز الفيب الخاص بك.

باختصار يعتمد الامر على نوع الجهاز والموديل والعلامة التجارية، لكن في الغالب وبعد اتباع هذه التعليمات الموجودة أعلاه ستنجح بفك القفل والتمتع بأستخدام جهاز الفيب الخاص بك.