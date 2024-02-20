في وسط كم من الدراسات المتضاربة، قد يجد المدخن الذي يرغب في الإقلاع باستخدام السجائر الإلكترونية أو حتي الذي يستخدمها حاليا في حيرة بين مؤيد ومعارض. ولكن ما هو رأي المتخصصين في المجال الطبي بشأن السجائر الالكترونية؟

رأي أطباء القلب في السجائر الإلكترونية؟ ينقسم رأي أطباء القلب فيما يتعلق بالسجائر الإلكترونية. فأن البعض يؤيدها تماما، خاصة وأن السجائر الإلكترونية أقل خطورة على القلب من التدخين، إلا أن البعض الآخر ما زال يعارض استخدامها. ولذلك لا توجد إجابة محددة، فلكل طبيب إجابة خاصة به، تختلف أحيانًا عن إجابة الآخرين.

السجائر الإلكترونية أقل خطورة على القلب من التدخين

من الصعب الإجابة على هذا السؤال لأنه لا توجد إجابة واحدة فقط. على الرغم من وجود دراسات تبحث في آثار استخدام السجائر الإلكترونية على القلب، إلا أن استنتاجاتها تكون متناقضة في بعض الأحيان. التناقضات تأتي من المنهجيات المختلفة التي تتبعها الدراسة، ولا تخلو بعض الدراسات من التحيز، وتضارب المصالح، وأحيانا حتى سوء النية لأغراض سياسية او تجارية.

ولكن بشكل عام، البيانات المتاحة حاليا مطمئنة بهذا الشأن. حيث لم تكشف الدراسات عن أي تأثير سلبي لـ السجائر الإلكترونية على القلب.

ومع ذلك، على الرغم من أن السجائر الإلكترونية لن يكون لها تأثير يذكر أو لا تأثير لها على الإطلاق، إلا أن النيكوتين الموجود في السوائل الإلكترونية له تأثيرات معروفة مثل تسارع معدل ضربات القلب بالإضافة إلى زيادة ضغط الدم. على الرغم من أن بعض الأبحاث تشير إلى أن تأثير النيكوتين الموجود في السجائر الإلكترونية أقل من التدخين. إلا أن السجائر الإلكترونية لا تخلو تمامًا من الأضرار ويجب استخدامها فقط كبديل بالنسبة للمدخنين الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين.

إن العلاقة المثبتة علميا بين التدخين وأمراض القلب والأوعية الدموية لم يتم ملاحظتها لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية، الأمر الذي يؤكد أن سمية هذه الأجهزة أقل بكثير مقارنة بدخان السجائر. الدكتور مارتن جونو، مدير مرصد الوقاية بمعهد مونتريال للقلب. أستاذ في كلية الطب، جامعة مونتريال.

حاليًا، هناك إجماع داخل جزء من المجتمع العلمي على أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا بكثير من التدخين. في المتوسط، تعتبر السجائر الإلكترونية أقل ضررًا بنسبة 95٪ تقريبًا من التدخين. لذلك، يجب على أي طبيب قلب مطلع أن يشجع استخدامها للمرضى المدخنين. ولكن مع الاسف معظم أطباء القلب لا يفعلون ذلك.

سيكون هناك خسارة كبيرة لو عاد مستخدمي الفيب إلى التبغ. بالتأكيد لا ينبغي لغير المدخنين استخدام السجائر الإلكترونية، ولكن بالنسبة لمدمني التبغ من المدخنين، فإن السجائر الإلكترونية أقل خطورة بكثير للقلب والأوعية الدموية. البروفيسور دانيال توماس، طبيب القلب والرئيس الفخري للاتحاد الفرنسي لأمراض القلب.

على الرغم من أن عدد لابأس به من أطباء القلب يدافعون بشدة عن السجائر الإلكترونية، إلا أن البعض منهم يظل معارضًا لها ويفضل البعض الآخر عدم التعليق على الموضوع. وتكون الشكوك بسبب نشر بعض الدراسات التي تربط بين استخدام السيجارة الإلكترونية وأمراض القلب.

معظم هذه الأبحاث تراجع عنها مؤلفوها وتم سحبها من المراجع، لكن الاستنتاجات الخاطئة لهذه الأبحاث وجدت طريقها إلى جزء صغير من المجتمع العلمي، بما في ذلك أطباء القلب. كما أن منظمة الصحة العالمية مذنبة بشكل كبير بنشر معلومات مضللة حول تأثيرات السجائر الإلكترونية على القلب. على الرغم من مرور سبعة أشهر من سحب إحدى الدراسات المذكورة أعلاه، واصلت المنظمة تسليط الضوء عليها في تقاريرها وهو أمر مخجل.

مراجعة للدراسات التي تحلل آثار السجائر الإلكترونية على القلب – لا يؤثر استنشاق البخار بدرجة حرارة عالية عند استخدام السجائر الإلكترونية على وظيفة الأوعية الدموية الدقيقة والغير دقيقة، ولا على الإجهاد التأكسدي. Chaumont M، de Becker B، Zaher W، Culié A، Deprez G، Mélot C، Reyé F، Van Antwerpen P، Delporte C، Debbas N، Boudjeltia KZ، van de Borne P. اسم الدراسة: التأثيرات التراكمية لبخار السجائر الإلكترونية على وظيفة بطانة الأوعية الدموية الدقيقة ، تصلب الشرايين والإجهاد التأكسدي: تجربة عشوائية متقاطعة. Sci Rep. 2018 Jul 10;8(1):10378. doi: 10.1038/s41598-018-28723-0. PMID: 29991814; PMCID: PMC6039507. – الاستخدام المفرط لـ السجائر الالكترونية يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل أقل من التدخين. جارسيا بي دي، جورنبين جا، ميدلكوف إتش آر. التأثيرات اللاإرادية للقلب والأوعية الدموية لاستخدام السجائر الإلكترونية: مراجعة منهجية. كلين أوتون الدقة. 2020 Dec;30(6):507-519. doi: 10.1007/s10286-020-00683-4. Epub 2020 Mar 26. PMID: 32219640; PMCID: PMC7704447. – تؤكد البيانات أن السجائر الإلكترونية قد تكون أقل ضررًا من السجائر التقليدية. Shahandeh N, Chowdhary H, Middlekauff HR.، ميدلكوف إتش آر. التدخين الإلكتروني وأمراض القلب. 2021 Oct;107(19):1530-1535. doi: 10.1136/heartjnl-2020-318150. Epub 2021 Feb 11. PMID: 33574049. – السجائر الإلكترونية بديلاً أقل ضررًا لمستخدمي التبغ. Yan XS، D’Ruiz C. آثار استخدام السجائر الإلكترونية على توصيل النيكوتين ووظيفة القلب والأوعية الدموية مقارنة بالسجائر العادية. ريجول توكسيكول فارماكول. 2015 Feb;71(1):24-34. doi: 10.1016/j.yrtph.2014.11.004. Epub 2014 Nov 22. PMID: 25460033. – الاستخدام المنتظم لأنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية أقل خطورة من السجائر التقليدية أو غيرها من أشكال التبغ. Lippi G، Favaloro EJ، Meschi T، Mattiuzzi C، Borghi L، Cervellin G. السجائر الإلكترونية ومخاطر القلب والأوعية الدموية: ما وراء العلم. Semin Thromb Hemost. 2014 Feb;40(1):60-5. doi: 10.1055/s-0033-1363468. Epub 2013 Dec 16. PMID: 24343348.

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