يشكو الكثير من المدخنين السابقين من زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين، وهو أمر مثبت ويعاني منه الكثير حول العالم. ولكن ماذا يحدث عندما تقلع عن التدخين باستخدام الفيب؟

هل الإقلاع عن التدخين باستخدام الفيب يؤدي إلى زيادة الوزن؟ أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث زيادة في الوزن أثناء الإقلاع عن التدخين، هو التوقف عن استهلاك النيكوتين. وبما أن الإقلاع باستخدام السجائر الإلكترونية لا يعني بالضرورة التوقف عن استهلاك النيكوتين، فإن مخاطر زيادة الوزن محدودة للغاية.

لماذا يزداد الوزن عند الإقلاع عن التدخين؟

من المعروف أن التوقف عن التدخين يؤدي إلى زيادة الوزن لدى عدد كبير من المدخنين. ولكن كيف نفسر ذلك؟ لماذا يزداد وزننا عندما نتوقف عن التدخين؟ وهل يمكن للإقلاع عن التدخين عن طريق الفيب أن يغير ذلك؟

أولاً، من المهم أن نفهم سبب زيادة الوزن لدى بعض الأشخاص عندما يتوقفون عن التدخين. هذا التأثير الجانبي للإقلاع عن التدخين له عدة تفسيرات. أولا، يسبب التدخين انخفاضا في أداء بعض الحواس، وخاصة التذوق والشم. عندما تتوقف عن التدخين، تعود هذه الحواس إلى وضعها الطبيعي وتعود رائحة الطعام طيبة جدًا ولذيذة بشكل خاص. حقيقة يمكن أن تقودك إلى تناول الطعام و بكميات أكبر.

على الرغم من ان المعلومة قد تبدو غريبة، إلا أن التدخين يساعد بحرق السعرات الحرارية. في المتوسط، علبة سجائر واحدة يوميا تعادل حرق حوالي 200 سعرة حرارية. ومن خلال التوقف عن التدخين، ستتوقف عملية حرق هذه السعرات.

وأخيرا، للنيكوتين الموجود في السجائر له تأثيرات عديدة على الدماغ، بعضها يدخل في آلية الشهية، وخاصة مع الحلويات. ومن خلال التوقف عن التدخين، يختفي هذا “الحاجز” الإضافي الذي يخلقه النيكوتين. وبهذا تصبح الرغبة الشديدة في تناول الحلويات أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، قد يستبدل بعض المدخنين السابقين التدخين بتناول الوجبات الخفيفة. إن ترك يديك فارغتين بعد أن أبقيتها مشغولة لسنوات يترك بصماته ايضا في تصرفاتك. سيلجأ المدخن الى العلكة والحلويات والمكسرات وغيرها لشغل هذا الفراغ.

ويمكن أن نلاحظ أيضًا أن النيكوتين له تأثير على الهرمونات، الأمر الذي يفسر التوتر والعصبية التي يمر بها المدخن في هذه الفترة. الامور التي تدفع المدخن الى تفريغ هذا التوتر أو العصبية في تناول الطعام. كل هذه العناصر تؤدي الى أن المدخن الذي يقلع عن التدخين يكتسب في المتوسط ​​ما بين 2 إلى 5 كجم.

لمعرفة المزيد عن النيكوتين، لا تتردد في الرجوع إلى الدليل الشامل لهذا المركب الذي غالبًا ما يساء فهمه.

خطر ضئيل لزيادة الوزن مع السجائر الإلكترونية

كما رأينا، فإن بعض الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن أثناء الإقلاع عن التدخين تتعلق بالتوقف عن استهلاك النيكوتين. وبما أن التوقف عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية لا يتطلب بالضرورة التوقف عن استهلاك النيكوتين (الموجود في السوائل الإلكترونية)، فإن الآثار الجانبية للإقلاع لن تكون موجودة.

الإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية له ميزات مهمة مثل سد الفراغ النفسي والسلوكي والعضوي. المتمثل ببقاء اليدين مشغولتين، مما يقلل من الشعور بالاضطرار إلى شغلهما بطرق أخرى.

لم يتبقى سوى مسألة استعادة الطعم والرائحة بعد الإقلاع عن التدخين باستخدام الفيب. السجائر الإلكترونية ليس لها نفس تأثير التدخين على الحواس. بعد أن تبدأ باستخدام السجائر الإلكترونية ستعود الى تذوق الطعام بشكل طبيعي واستعادة حاسة الشم، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول المزيد من الطعام. لكن هذا لايعني بالضرورة أنه سيؤدي إلا إلى زيادة كبيرة في الوزن! باختصار ستكون اقل بكثير من الإقلاع عن التدخين من دون الاستعانة بالفيب.

وأخيرا، إذا كنت تتساءل عن موضوع احتواء السوائل الإلكترونية على نكهات تحتوي على السكر، فكن مطمئنا، لن يزداد وزنك بسببها. بالاضافة الى ذلك، تنصح الدراسات والابحاث المدخنين المصابين بمرض السكري بالتحول إلى السجائر الإلكترونية.