منذ ظهورها ودخولها الأسواق العالمية والسجائر الإلكترونية تستمر بإثبات فعاليتها في الإقلاع عن التدخين. ومزاياها مقارنة بباقي منتجات بدائل النيكوتين عديدة، وفيما يلي نظرة عامة على أهم هذه المزايا.

ما هي مزايا السجائر الإلكترونية؟

تشير العديد من الدراسات والأبحاث العلمية إلى أن السجائر الإلكترونية هي أكثر أدوات الإقلاع عن التدخين فعاليةً في السوق (في المتوسط، مرتين أكثر فعالية من بدائل النيكوتين الأخرى).



يرجع ذلك إلى أن البخار ينجح بشكل فريد في خداع دماغ المدخن. بإمكانه محاكاة عملية التدخين بشكل كبير سواء كان في الحركات وكذلك الإحساس في الرئتين، جميع هذه العوامل تجعل الدماغ يعتقد أن الشخص يواصل التدخين!



بفضل الآلاف من النكهات المختلفة، توفر السجائر الإلكترونية تجربة استبدال التدخين بطريقة ممتعة. وبالتالي، يصبح الإقلاع عن التدخين أسهل بكثير. كما توفر السجائر الإلكترونية إمكانية الحفاظ على الروابط الاجتماعية ، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن الفيب غير مصحوب انبعاثات سامة كما هو الحال في التدخين. وهذا ما يميز السجائر الإلكترونية ويجعلها أكثر فعالية من منتجات بدائل النيكوتين الاخرى ، مثل اللصقات والعلكة

الإقلاع عن التدخين لم يكن بهذه السهولة من قبل

التوفير

محاكاة التدخين، ولكن دون القيام به

إن الإقلاع عن التدخين ليس أمرًا سهلاً على الإطلاق. ولهذا ، يستمر التبغ بكونه المسؤول عن حالات الوفاة المبكر لحوالي 73,000 شخص كل عام في فرنسا مثلا ، ولهذا من الضروري جدا على جميع المدخنين محاولة التخلص من عادة التدخين في أسرع وقت ممكن. لتحقيق ذلك، هناك العديد من الأدوات المتاحة، بما في ذلك السجائر الإلكترونية التي تتمتع بالعديد من المزايا. في الواقع، بينما تقتصر بدائل النيكوتين “التقليدية” مثل العلكة واللصقات على مجرد ضمان حصول المدخنين على كمية معينة من النيكوتين، تقدم السجائر الإلكترونية أكثر من ذلك بكثير. حيث سيتمكن المدخن من الحصول على النيكوتين بطريقة أكثر أمانا بالإضافة الى الحصول على تجربة قريبة جدا من التدخين لدرجة عدم شعور المدخن بالحرمان. والذي يعتبر من أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى فشل عملية الإقلاع. ينظر الكثير من المدخنين إلى سعر السيجارة الإلكترونية، والذي يبدأ عادةً من حوالي 20 دولاراً، ويقارنون ذلك بسعر علبة السجائر وهذه المقارنة لا تجوز أصلا. الأمر الذي يدفعهم إلى الاستمرار في التدخين. لكنه خطأ سيكلفهم الكثير. علبة السجائر ستتخلص منها, تشتريها و تدخنها و تنتهي. أما السيجارة الإلكترونية فهي قابلة لإعادة الشحن والتعبئة وتختلف تماماً عن علبة السجائر. عند شراء السيجارة الالكترونية، كل ما ستحتاجه هو السائل الإلكتروني والكويلات فقط، عدا ذلك تستطيع استخدامها لشهور أو سنوات. أما بالنسبة لبدائل النيكوتين الأخرى فهي اعلى سعرا من السجائر الالكترونية. سواء كانت اللصقات او العلكة فأنت بحاجة إلى شراء الكثير والكثير منها لتضمن حصولك على نسبة النيكوتين التي تحتاجها. يصل سعر علبة علكة النيكوتين التي تحتوي على 96 قطعة الى 150 ريال سعودي أي ما يعادل 40 دولار تقريبا. بحسب ما مكتوب في طريقة الاستخدام على العلبة فأنت بحاجة الى تناول العلكة طوال اليوم كي تساعدك في تقليل الرغبة في النيكوتين وفي الإقلاع عن التدخين.

عندما يدخن الشخص لعدة سنوات ، تصبح بعض الحركات كرفع السيجارة إلى الفم تلقائية. ويتعود بعض المدخنين حتى على الحركات المصاحبة لهذه اللحظة لدرجة أنهم يجدون أنفسهم في بعض الأحيان يحركون أصابعهم على اي شي حتى وان كان قلم كما لو كانوا يحاولون إسقاط الرماد! في حين أن بدائل النيكوتين الأخرى مثل اللصاقات و العلكة خالية من هذه الحركات التي اصبحت جزء من حياة المدخن. السجائر الإلكترونية تسمح للمدخن ليس فقط الحفاظ على هذه الحركات بل حتى تقدم احساس مرور البخار من الفم الى الرئتين لغاية خروجه عن طريق الزفير. تماما كالتدخين! وبذلك ينجح في خداع عقله وعدم الشعور بأنه يحاول الإقلاع عن التدخين.

يتكون دخان السجائر تقريبا من 4000 مادة ، حوالي 50 مادة منها مثبت علميا انها من مسببات الأمراض الخطيرة كالسرطان. أما بخار السجائر الإلكترونية ، فهو لا يحتوي على أي من هذه المواد. فعلى الرغم من عملية التسخين التي يتم فيها إنتاج البخار، فإن الهواء الذي يتم استنشاقه يخلو من المواد الضارة. وفقًا لدراسة قامت بها وزارة الصحة البريطانية عام 2015، يحتوي الهواء الذي يتم استنشاقه على ” 97٪ أقل من النيتروز أمينات” مقارنة بدخان السجائر. وتعتبر وزارة الصحة البريطانية أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا بنسبة 95٪ على الأقل من التدخين التقليدي.

الفيب اسهل!

كما فهمتم من الفقرات السابقة، فإن السجائر الإلكترونية لها العديد من المزايا مقارنةً بالبدائل النيكوتين الأخرى. وأن التوفير وإمكانية المحافظة على حركات التدخين دون القيام به، ليست الأمور الوحيدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام السجائر الإلكترونية لايتطلب الكثير من المعرفة. خاصة مع أنواع الاجهزة المختلفة والتي تحتوي على فئة خاصة مصممة للمبتدئين. بالاضافة الى انها لن تسبب لك اي ازعاج اثناء الاستخدام كباقي بدائل النيكوتين.

عيوب لصقات النيكوتين

استخدام لصقات النيكوتين فيه العديد من العوائق التي يجب مراعاتها إذا كنت ترغب في الإقلاع عن التدخين بهذه الطريقة.

فعلى سبيل المثال، يعاني الكثير من مستخدميها لتحسس الجلد (الحكة والاحمرار) في المنطقة التي يتم تطبيق اللصقة عليها. وبالتالي يجب الحرص دائمًا على تغيير موقع اللصقة. بالإضافة إلى ذلك، تحرم وجود لصقة النيكوتين على الجسم ممارسة بعض الأنشطة. كون النيكوتين يتأثر بدرجة الحرارة ، يجب على الشخص الذي يستخدم لصقة النيكوتين على الجلد تجنب بعض الأنشطة مثل الساونا والحمامات الساخنة وحتى التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. مع لصقات النيكوتين ، لن تتمكن من ممارسة حياتك بشكل طبيعي!

عيوب علكة النيكوتين

بالطريقة نفسها، تواجه علكة النيكوتين أيضًا العديد من المشاكل.

فهي قد تسبب تهيجًا في الفم ، زيادة في إفراز اللعاب ، تهيج الحجاب الحاجز ، والعديد من المشاكل الهضمية.

وقد تسبب الصداع أيضًا في بعض الحالات.

لم تثبت علكة النيكوتين فعاليتها في عملية الاقلاع عن التدخين في جميع انحاء العالم.

مع السجائر الإلكترونية، لا يوجد إلا المزايا

هل تعلم؟ إن فوائد السجائر الإلكترونية لا تتوقف على تلك المذكورة في هذه المقالة. فعلى سبيل المثال، توصلت دراسة إلى أن الفيب يساعد على الإقلاع عن التدخين حتى بالنسبة لمن لم تكن له رغبة في ذلك في الأصل. كما يقلل الفيب من التوتر أثناء فترة الإقلاع عن التدخين. وأخيرًا، أثبت بحث آخر أن عدد المدخنين في الدول التي تشجع على استخدام السجائر الإلكترونية ينخفض بشكل أسرع بكثير من الدول التي تمنع استخدامها.

بالإضافة إلى أن ، السجائر الإلكترونية خالية من العيوب التي ذكرناها في بدائل النيكوتين الأخرى! فعلى سبيل المثال ، استخدام السجائر الإلكترونية لا يسبب تحسس جلدي أو طفح. كما يمكنك ممارسة جميع الأنشطة التي ترغب بها ،بالاضافة الى شعور المستخدم بتأثيرات إيجابية مختلفة على صحته العامة وبسرعة كبيرة ، مثل تحسين الأداء البدني و حالة القلب ، بمجرد التوقف عن التدخين. في الحقيقة، المشكلة الوحيدة التي قد يواجهها المدخنون عند الانتقال إلى السجائر الإلكترونية هي السعال الخفيف الذي يمكن حدوثه عندما يأخذ المستخدم نفساً من البخار. وهو سعال لا يصيب جميع مستخدمي السجائر الإلكترونية ويمكن تفسيره بطرق عديدة.

لماذا قد تسبب السجائر الإلكترونية السعال؟ عندما يتوقف المرء عن التدخين، تبدأ الشعيرات التالفة التي تغطي جدران القصبة الهوائية والتي قد تضررت بشكل كبير من الدخان بالعودة إلى وظيفتها الطبيعية. وقد يسبب البخار الذي سعالاً خفيفاً مؤقتاً. بالإضافة لذلك ، تحتوي سجائر التبغ على العديد من الإضافات بعضها موجود لتجنب السعال ، وهذه المواد الكيميائية غير موجودة في سائل السجائر الإلكترونية.

يمكن أن يكون تركيز النيكوتين في السائل هو المسؤول عن السعال. إذا اختار المدخن البدء في استخدام السجائر الإلكترونية بسائل يحتوي على كمية من النيكوتين أكبر مما كان يحصل عليها من التدخين ، قد يعاني من السعال بشكل مؤقت.

كما يمكن أن تلعب قوة الجهاز الذي يستخدمه دوراً أيضاً. كلما زادت الطاقة ، زادت كمية البخار المستنشقة ، وكلما تم خفض الطاقة تقل كمية البخار وبالتالي تقل مشكلة السعال.

البروبيلين غليكول – PG الذي يصنع منه الغالبية العظمى من السوائل الإلكترونية قد يسبب السعال أيضًا. وهو مركب غير سام يستخدم في العديد من المنتجات الغذائية والصيدلانية ، وله تأثير جذب الماء وبالتالي جفاف الأغشية المخاطية. يمكن مكافحة هذا الجفاف من خلال شرب الماء بانتظام. كما يمكن للمستخدم اختيار السوائل الإلكترونية التي تحتوي على نسبة أقل من البروبيلين غليكول.

الإقلاع عن التدخين بالنكهات

من المميزات التي يجب ذكرها عند ذكر الإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية هو مجموعة النكهات الواسعة التي توفرها السوائل الإلكترونية! تخيل أنك تستطيع أن تأخذ سحبة من السيجارة الإلكترونية الخاصة بك وأنك تشعر وكأنك تتذوق الحلوى المفضلة لديك. هل أنت من محبي الفواكه؟ لماذا لا تتوقف عن التدخين باستخدام بخار بنكهة الفراولة او البطيخ، المشمش، الكرز، أو أي شيء تريده! يوجد الآلاف من النكهات، فلماذا تحرم نفسك منها؟ وإذا كنت تفضل طعم التبغ فإن السجائر الإلكترونية تمكّنك من اكتشاف نكهات لم تتوقعها من خلال العديد من السوائل الإلكترونية المختلفة التي تقدم نكهات التبغ الرائعة والمعقدة.

ما هو السائل الإلكتروني؟ من ماذا يصنع؟ هل هو خطير؟ الكثير من الأسئلة التي يمكنك العثور على إجابات لها في مقالتنا “مكونات السائل الإلكتروني“.

السجائر الإلكترونية هي الأداة الأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين

هل تعلم أن العديد من الدراسات والمراجعة النظامية (1، 2، 3، 4، 5، 6) أثبتت أن السيجارة الإلكترونية هي الأداة الأكثر فعالية في إيقاف تعاطي التبغ؟ فهي مرتين أكثر فعالية من اللصقات وعلكة النيكوتين. والسبب وراء هذا النجاح بسيط جدًا. جميع المزايا المذكورة أعلاه! المراجعة النظامية هي طريقة بحث صارمة جدا تقوم بتقييم وتلخيص جميع الأدلة المتاحة والموثوقة حول موضوع معين.

ويتضمن ذلك تحليلًا شاملاً وموحدًا للمصادر الموجودة في الدراسات ، وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام معايير محددة مسبقًا لتحديد جودة الدراسات المدرجة. والهدف هو الحصول على رؤية شاملة وموضوعية الدراسات ليتم بحسب ذلك اتخاذ القرارات العلمية والصحية.

اصبح بامكانك الان ان تحصل على إجابة واضحة عن سبب كون الإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية أسهل بكثير من استخدام بدائل النيكوتين الأخرى.

المصادر:

(1) Fekom, M., ElAarbaoui, T., Guignard, R., Tarik, Andler, R., Quatremère, G., Ducarroz, S., Nguyen-Thanh, V., & Melchior, M. (2022, November 12). Use of tobacco cessation aids and likelihood of smoking cessation: A French population-based study. Preventive Medicine Reports. Retrieved December 7, 2022, https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2022.102044

(2) Kotz D, Jackson S, Brown J, Kastaun S. The Effectiveness of E-Cigarettes for Smoking Cessation-a Comparison With Nicotine Replacement Therapy and No Use of Evidence-Based Cessation Aids in the German Population. Dtsch Arztebl Int. 2022 Apr 29;(Forthcoming):arztebl.m2022.0162. doi: 10.3238/arztebl.m2022.0162. Epub ahead of print. PMID: 35384835.

(3) Myers Smith, K., Phillips-Waller, A., Pesola, F., McRobbie, H., Przulj, D., Orzol, M., and Hajek, P. (2021) E-cigarettes versus nicotine replacement treatment as harm reduction interventions for smokers who find quitting difficult: Randomised controlled trial. Addiction, https://doi.org/10.1111/add.15628

(4) Electronic cigarettes in standard smoking cessation treatment by tobacco counsellors in Flanders: E-cigarette users show similar if not higher quit rates as those using commonly recommended smoking cessation aids – https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-021-00475-7

(5) Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Lindson N, Bullen C, Begh R, Theodoulou A, Notley C, Rigotti NA, Turner T, Butler AR, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 10. Art. No.: CD010216. DOI: 10.1002/14651858.CD010216.pub4.

(6) Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D et al. A randomized trial of E-cigarettes versus nicotine-replacement therapy. N Engl J Med. 2019; 380: 629-637. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1808779