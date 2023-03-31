يعد جهاز Meson AIO أول طقم متكامل من الشركة المصنعة Steam Crave. حجم مثالي ، يأتي الجهاز مع خزان من نوع Boro وقاعدتين لبناء الكويل ، قعدة مخصصة للكويلات الشبكية والثانية للكويلات التقليدية (ثنائي الكويل). المود بإمكانه توفير 100 واط ، الجهاز يعمل ببطارية واحدة بحجم 21700.

مجال جديد لشركة Steam Crave

يعتبر إطلاق طقم Meson AIO هو بداية دخول شركة Steam Crave في هذا النوع من الاجهزة. يأتي الجهاز مع قاعدتين لبناء الكويل ، الاولى للكويلات التقليدية و الثنية للكويلات الشبكية. يشهد هذا النوع من الاجهزة انتشارا كبيرا بين مستخدمي السجائر الالكترونية ، لكن هل ستنجح الشركة المصنعة في دخولها بهذا التحدي؟

المواصفات التقنية

ابعاد المود 88 * 31 * 51 ملم وزن المود 218 غرام الشحن USB C او شاحن خارجي البطارية 18650 / 21700 الطاقة القصوى 100 واط انماط الفيب واط, فولت, تحكم حراري, مباشر – Bypass ابعاد التانك بورو تانك – Boro tank سعة التانك 5 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 100 واط نظام اعادة التعبئة من الجانب

محتويات العلبة :

جهاز المود

تانك Boro

خزان احتياطي

قطع غيار

كابل USB-C

كويلات

مبسم – Drip tip

ادوات

دليل المستخدم

مود AIO بأداء عالي

كما ذكرنا ان طقم Meson AIO هو أول جهاز من نوع AIO من Steam Crave ، الشركة المصنعة الشهيرة في عالم التانكات القابلة لإعادة البناء. الجهاز مصنوع من سبائك الزنك والألمنيوم ، وشكله رائع بفضل الحواف المستديرة التي توفر مسكة مريحة للغاية. توجد شاشة من نوع OLED مقاس 0.69 بوصة في قاعدة الجهاز بالإضافة إلى النقوش والتعليمات المعتادة.

يوجد زر التشغيل في الجزء الأمامي للمود. شعار العلامة التجارية محفور عليه. موقع زر التشغيل منخفض جدًا وليس مريحا في الاستخدام ، ولكنه مناسب لجميع الأشخاص الذين يستخدمون سواء اليد اليسرى واليمنى. تحت زر التشغيل توجد أزرار الضبط وتحتها مباشرة منفذ USB من النوع C مخصص لإعادة شحن البطارية. 5 نقرات كافية لتشغيل الجهاز.

بمجرد تشغيل جهاز Meson AIO ، يتم عرض العديد من المعلومات على الشاشة ، مثل قيمة المقاومة وعدد السحبات ومدة آخر سحبة والجهد الذي يوفره المود والطاقة المطلوبة. من الممكن عكس اتجاه الشاشة عن طريق الضغط على زري + و – في نفس الوقت لمدة ثانيتين. إضاءة الشاشة مريحة حتى في تحت أشعة الشمس. شريحة الكترونية سريعة الاستجابة ، ولم نلاحظ اي مشكلة أثناء اختباراتنا.

تقدم الشريحة الالكترونية 4 أوضاع تشغيل. لضبطها ، من الضروري عمل 3 ضغطات سريعة على زر التشغيل. وبالتالي ، نجد تعديل الطاقة ، والجهد المتغير ، والتحكم في درجة الحرارة (في أسلاك SS أو NI أو TI) أو الوضع المباشر – bypass. عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى ، يعرض درجة الحرارة بوحدة الفهرنهايت. عند الضغط على “+” و “-” وزر التشغيل في نفس الوقت يمكنك تغيير وحدة القياس إلى الدرجة المئوية.

الطاقة القصوى للجهاز Meson AIO هي 100 واط ، مما يسمح لك بعمل غيوم كبيرة من البخار اعتمادًا على الكويل الذي تستخدمه.

يتميز جهاز Meson AIO ، المصنوع من سبائك الزنك ، بالصلابة والمتانة بفضل جودة المواد المصنوع منها. يوجد باب معدني مخصص للبطارية في الجزء الخلفي من الجهاز. شكله المستدير يجعله مريح جدا اثناء الاستخدام.

المود متوافق مع بطاريات بتنسيق 21700 أو 18650 باستخدام المحول المرفق مع الجهاز. اتجاه القطبية محفور داخل حجرة البطارية. القطب الموجب مجهز بنابض. عملية ادخال او اخراج البطارية بسيطة.

أربعة قطع ضخمة من المغناطيس تمسك باب البطارية بشكل مثالي. لاحظنا وجود حركة بسيطة في النموذج الذي قمنا باختباره ، لكنه لا يسبب اي مشكلة اثناء الاستخدام.

يكون موقع تانك boro في الجزء الأمامي من جهاز Meson AIO. الجهاز متوافق مع جميع تانكات boro من النوع 4. تثبيت الخزان بسيط للغاية. فقط أدخله في الحجرة وقم بربط المبسم عليها لتضمن ثبات الخزان في مكانه.

المبسم مصنوع من البلاستيك المقاوم للحرارة delrin ، وهو مجهز بقطعتين من الحلقات المطاطية عالية الجودة. يمكن استبداله بأي مبسم آخر من نوع 510. كما أن الجزء السفلي من المبسم يعمل كالبرغي ليتم تثبيت خزان boro من خلاله.الخزان ثابت ولم نلاحظ أي مشكلة.

توجد قطعة معدنية توضع امام الخزان لتوفير الحماية وتعمل أيضًا كنظام لتدفق الهواء. القطعة مصنوعة من الزنك كباقي أجزاء الجهاز ويوجد فيها نافذة صغيرة تسمح للمستخدم بمراقبة مستوى السائل الإلكتروني المتبقي. يتم التحكم بتدفق الهواء بكل بساطة عن طريق تدوير العجلة الصغيرة على اللوحة كما موضح في الصورة أعلاه.

نظام تدفق الهواء دقيق للغاية ويسمح لك بالانتقال من الفيب المباشر المعتدل إلى الفيب المباشر المقيد ، لكنه ليس فيب غير المباشر. اللوحة مثبتة في مكانها بثلاثة قطع من المغناطيس. نظرًا لوزن الباب ، فإن فعالية المغناطيس ليست قوية بما يكفي للحصول على تثبيت مثالي. يمكن أن تخرج اللوحة من مكانها بسهولة.

يتم توفير لوحة ثانية في العلبة خالية من نظام تدفق الهواء مما يجعلها توفر فيب مباشر مفتوح. اللوحة مصنوعة من البلاستيك ، على عكس اللوحة المعدنية لم نلاحظ أي مشكلة مع اللوحة البلاستيكية.

طقم Meson AIO يعمل بشكل جيد ، ولكن ينقصه بعض التحسينات.

خزان Boro للفيب المباشر

وفرت شركة Steam Crave تانك boro قابل للتفكيك بالكامل ، الأمر الذي يجعل تنظيفه أسهل بكثير. خزان PCTG بسعة 5 مل من السائل. يتم توفير خزان ثان في العلبة. يمكن للمستخدم الاختيار بين استخدام القاعدة المخصصة للكويل الشبكي أو للكويل المزدوج. تدفق الهواء يتكون من 11 ثقبًا على جانبي قاعدة البناء. نظام تدفق الهواء يعمل بشكل مثالي. بإمكانك فتح ثقوب تدفق الهواء على أحدى الجهات فقط. لكن أثناء الاستخدام ، يتجمع الكثير من السائل في هذه المنطقة بسبب التكثيف. ينتهي الأمر بخروج السائل من بين فواصل تامك boro لتصل الى منطقة التوصيل في المود وتبدأ رسالة تحقق من التانك “check atomizer” بالظهور ، الأمر الذي يؤثر سلبا على تجربة الفيب بالكامل.

باستثناء الجزء البلاستيكي ، فإن الخزان يتكون من ثلاثة أجزاء ، والتي تكون متشابهة مع جميع التانكات من هذا النوع. قاعدة البناء و حجرة البخار والمدخنة.

تسمح الحلقة المطاطية الموجودة حول قاعدة البناء بتثبيت حجرة البخار بشكل مثالي. ليتم بعدها إدخال الخزان البلاستيكي في الأعلى قبل ربط المدخنة. ستكون هناك حاجة إلى أداة خاصة لربط الأجزاء مثل مفك او عملة نقدية.

يمكنك الوصول الى فتحة إعادة التعبئة عن طريق رفع الغطاء الأبيض المصنوع من السيليكون المبين في الصورة. يفضل استخدام زجاجات السائل الإلكتروني ذات الطرف الرفيع لمزيد من الراحة.

يتم توفير محول 510 في العلبة للسماح باستخدام الكويلات التقليدية أو الشبكية بشكل اسهل مع اجهزة المود الأخرى.

قاعدة البناء المخصصة للكويلات التقليدية خالية من الاعمدة. عملية بناء وتثبيت الكويلات و وضع القطن بسيطة للغاية.

من الممكن استخدام الكويلات المعقدة ، على الرغم من أننا ننصح بعدم تجاوز قطر 2.5 ملم لمنع تلامس الكويل مع المعادن المحيطة. من الممكن تمامًا تركيب كويل واحد فقط ، بقطر 3.5 ملم ، ولكن يجب وضع الكثير من القطن لتجنب أي تسريب. النكهات كما تعودنا عليها من Steam Crave فهي ممتازة ودقيقة. كمية البخار جيدة أيضًا.

تعتبر قاعدة البناء المخصصة للكويل الشبكي سهلة الاستخدام. ستجد في العلبة قطعة معدنية تساعدك لجعل الألواح الشبكية تأخذ الشكل المثالي. يمكنك بعدها تبيت الكويل الشبكي في مكانه وشد البراغي.

يتم توفير نوعين من الألواح الشبكية في العلبة ، الاولى نوع Khantal A1 ، بقيمة 0.15 أوم والثانية SS 316L بنفس القيمة. لم نجد فرقًا كبيرًا في تقديم النكهات أثناء اختباراتنا. البخار بارد ، مما يجعله مثاليًا للسوائل بنكهة الفواكه. تمت استعادة نكهة السائل المستخدم أثناء الاختبارات بشكل جيد.