أحد أكثر الأسئلة التي تصلنا هو ، ما هو الوقت المناسب للبدء بخفض نسبة النيكوتين. من أهم مزايا السجائر الإلكترونية هي القدرة على التحكم في مستوى النيكوتين فيها. ولكن ما هو الوقت المناسب لفعل هذا؟ ستجد الإجابة هنا.

ما هو الوقت المناسب لخفض مستوى النيكوتين في سيجارتك الإلكترونية؟

ببساطة عندما تكون مستعدًا لذلك. الشيء المهم هو عدم التقليل بشكل سريع جدًا من أهم مزايا السجائر الإلكترونية هي القدرة على التحكم في مستوى النيكوتين فيها. ولكن ما هو الوقت المناسب لفعل هذا؟ ستجد الإجابة هنا.

يعتبر هذا الامر من اهم اسباب العودة إلى التدخين. قد يتمكن البعض من البدء في تقليل مستوى النيكوتين الموجود في السائل الإلكتروني بعد بضعة أسابيع فقط من الاستخدام ، وقد يحتاج البعض الآخر إلى عدة أشهر أو حتى بضع سنوات. تذكر أن النيكوتين ليس ضارًا بالجسم ضمن الجرعات الموجودة في السوائل الالكترونية. والنيكوتين ليس هو المسؤول عن الأمراض المتعلقة بالتدخين. وبالتالي فإن الرغبة في تقليل نسبته لن يكون لها سوى تأثير محدود للغاية على صحتك! من ناحية أخرى ، فإن تقليله في وقت مبكر جدًا والبدء في التدخين مرة أخرى سيكون له تأثير كارثي على جسمك ، وستكون عندها الآثار الضارة للتدخين كبيرة للغاية.

النيكوتين هو رفيقك في مرحلة الإقلاع

قبل النظر إلى نسبة النيكوتين وكيفية تقليلها ، من الضروري فهم النيكوتين نفسه. لأنه على الرغم من الاعتقاد السائد ، فإن النيكوتين ليس ضارًا على الإطلاق بالصحة عند الجرعات المستخدمة في الفيب. كما أوضح مايكل راسل المتخصص في مكافحة التبغ الأمريكي في عام 1976: “الناس يدخنون من أجل النيكوتين ، لكنهم يموتون من أجل القطران”.

النيكوتين ليس مسؤولاً بأي شكل من الأشكال عن معظم الأمراض المرتبطة بالتدخين. من الضروري استيعاب هذه النقطة لإدراك أنه في سياق الإقلاع عن التدخين ، النيكوتين هو أفضل حليف لك ، وليس عدوك.

من المهم أن تبدأ vaping بأعلى مستوى من النيكوتين يمكنك التعامل معه.

لزيادة فرصتك بالنجاح في الإقلاع عن التدخين ، من المهم أن تبدأ في الفيب بأعلى مستوى ممكن من النيكوتين (ضمن حدود قدرتك). ولا تعطي طريقة الحساب التي يستخدمها بعض الأشخاص ، مثل ، “إذا كنت تدخن X سيجارة يوميًا ، فأنت بحاجة إلى سائل يحتوي على هذا القدر mg / ml من النيكوتين” ، هذا المنطق خاطئ تمامًا. قد يكون هناك شخصان يستهلك كل منهما 10 سجائر في اليوم ليس بالضرورة ان تحصل اجسامهم نفس الكمية من النيكوتين. ربما يسحب أحدهم الدخان بشكل اشد بكثير من الآخر ، مما يزيد من امتصاص الجسم للنيكوتين.

ربما كان الآخر لا يترك وقت كافي ليفصل بين السحبات ، يزيد هذا يزيد من امتصاص الجسم للنيكوتين ايضا. باختصار ، معرفة عدد السجائر التي يتم تدخينها يوميًا لا يكفي مطلقًا لاستنتاج مستوى النيكوتين الذي ستحتاجه عند استخدام السجائر الالكترونية.

ابدأ باستخدام سائل إلكتروني يحتوي على 18 مجم / مل من النيكوتين.

وبما أن الرغبة في التدخين تظهر عند نقص النيكوتين في الجسم ، عليك ان تفهم أنه من الضروري عدم الوصول إلى هذه المرحلة أبدًا. للقيام بذلك ، بكل بساطة: ابدأ باستخدام سائل إلكتروني بمستوى 18 مجم / مل من النيكوتين. ان لم تشعر بالحاجة للتدخين ، بإمكانك الاستمرار بهذه النسبة.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية معينة ، مثل الغثيان أو الدوار ، فجرب 16 مجم / مل. استمر في تقليلها تدريجيًا حتى تجد ما يناسبك. تدخين 5 سجائر فقط في اليوم لا يمنعك من استخدام سائل يحتوي على 18 مجم / مل من النيكوتين.

لا داعي للعجلة

الآن بعد أن أصبحت الأمور واضحة حول النيكوتين ، دعنا نتناول الموضوع الرئيسي لهذه المقالة ، متى يجب تقليل النيكوتين في سياق استخدامه في السجائر الالكترونية؟ للأسف ، لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال. وسبب هذا أن كل مدخن يختلف عن الآخر ، فكل شخص لديه احتياجات مختلفة.

سوف تقلع عن التدخين دون أن تدرك ذلك.

كون أن السيجارة الإلكترونية يمكن أن تخدع الدماغ بالعديد من المزايا التي تتمتع بها مقارنة ببدائل النيكوتين الأخرى (اللصقات ، وما إلى ذلك) ، فإن الإقلاع عن التدخين باستخدامها أسهل بكثير. في الواقع ، طالما أن جسمك لا يشعر بالحاجة إلى النيكوتين (لأنك تستخدم سائلًا إلكترونيًا يحتوي على ما يكفي من النيكوتين لجسمك) ، فسوف تتوقف عن التدخين دون أن تدرك ذلك ، ودون الشعور بأي إزعاج.

يعتمد نجاح الإقلاع عن التدخين قبل كل شيء على نسبة النيكوتين التي تستهلكها.

شعورك بعدم الحاجة إلى التدخين ، وزوال الرغبة التي ستختفي ربما بعد عدة أسابيع أو أشهر ، يمكنك وقتها التفكير في تقليل مستوى النيكوتين الموجود في السائل الإلكتروني الخاص بك. الشعور بالرغبة الملحة في التدخين تختفي تمامًا لدى بعض المدخنين بعد أسابيع قليلة فقط ، بينما يحتاج البعض الآخر إلى عدة أشهر أو حتى بضع سنوات للوصول إلى هذه النقطة.

لا تكن في عجلة من أمرك ، قلل النسبة بالسرعة التي تريدها والتي تناسب احتياجك. تذكر أن النيكوتين ليس ضارًا بجسمك عند استهلاكه في السيجارة الالكترونية. لذلك الاستعجال غير المجدي وتقليل نسبة النيكوتين في وقت مبكر جدًا قد يكون له تأثير سلبي. الشيء الوحيد الذي ستكسبه من تقليل مستويات النيكوتين بسرعة كبيرة هو وضع جسمك في حالة من الرغبة الشديدة للتدخين ، مما سيقودك بالتأكيد إلى العودة إلى تدخين التبغ.

تذكر دائما ان نجاح عملية الإقلاع عن التدخين يعتمد قبل كل شيء على نسبة النيكوتين في السيجارة الالكترونية التي ستستخدمها. فقط لا تتسرع في القيام بعملية تقليل هذه النسبة حتى تكون جاهزًا لذلك.