وميض أضواء LED باللون الأحمر على جهاز IQOS يمكن أن يكون مصدر قلق للكثير من المستخدمين، حيث يشير عادةً إلى وجود مشكلة تحتاج كبيرة ومعقدة. في هذا المقال، سنشرح الخطوات التي يمكن اتباعها لحل هذه المشكلة. في حال واجهت أي مشاكل أخرى، لا تتردد في الرجوع إلى دليلنا الشامل للحصول على المعلومات اللازمة.

اليك بعض الخطوات لحل هذه المشكلة : التحقق من الاتصال

ابدأ بإدخال القلم في الشاحن ثم أغلق الغطاء بإحكام. تأكد من أن القلم مثبت بشكل صحيح وأن الاتصال بين القلم والشاحن محكم. إعادة ضبط الشاحن

استمر في الضغط على زر الشاحن لمدة عشر ثوانٍ تقريبًا، حتى تنطفئ جميع مصابيح LED ثم تعود مرة أخرى. يجب أن يصدر الشاحن بعد ذلك اهتزازًا يشير إلى أنه تم تأكيد إعادة ضبط الجهاز. إعادة الشحن

إذا استمرت المشكلة بعد إعادة الضبط، حاول شحن الجهاز لمدة أطول. استخدم الشاحن والكابل الأصليين واترك الجهاز يشحن لبضع ساعات. التحقق من الأهلية للاستبدال

إذا استمر جهاز IQOS في الوميض باللون الأحمر، على الرغم من هذا الإجراء، قم بزيارة قسم الدعم على موقع IQOS الرسمي للتحقق مما إذا كنت مؤهلاً لاستبدال جهازك. الاتصال بالدعم الفني

إذا لم تحل المشكلة، تواصل مع الدعم الفني لشركة IQOS للحصول على المساعدة اللازمة. يمكن أن يكون هناك عطل داخلي في الجهاز يتطلب تدخلاً من الشركة المصنعة.

وميض أضواء LED باللون الأحمر على جهاز IQOS يشير إلى وجود مشكلة تحتاج إلى تدخل من قبل المتخصصين. باتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك محاولة حل المشكلة بنفسك.

ملاحظة : اجهزة التبغ المسخن أقل ضررا من التدخين، ولكنها تحتوي على مركبات أكثر سمية من السجائر الإلكترونية.

حيث يمكنك البدء بإدخال القلم في الشاحن ثم أغلق الغطاء. ثم استمر في الضغط على زر الشاحن لمدة عشر ثوانٍ تقريبًا، حتى تنطفئ جميع مصابيح LED لتعود للعمل مرة أخرى. يجب أن يصدر الشاحن بعد ذلك اهتزازًا يشير إلى أنه تم تأكيد إعادة ضبط الجهاز. إذا استمر جهاز IQOS في الوميض باللون الأحمر، على الرغم من هذا الإجراء، فانتقل إلى قسم الدعم على موقع IQOS الرسمي للتحقق مما إذا كنت مؤهلاً لاستبدال جهازك. خلاف ذلك، سيكون من الضروري شراء واحدة مرة أخرى.

الحفاظ على جهازك واستخدام المكونات الأصلية يمكن أن يساعد في تجنب مثل هذه المشاكل في المستقبل.