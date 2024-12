تشمل طرق الإقلاع عن التدخين حلولًا دوائية مثل لصقات النيكوتين أو الأدوية. في هذا السياق، يثير السنوس Snus للإقلاع عن التدخين اهتمامًا متزايدًا باعتباره بديلاً مبتكرًا، رغم أنه مستخدم بالفعل منذ قرون في بعض البلدان. وعلى الرغم من حظره في معظم دول الاتحاد الأوروبي، يُنظر إلى السنوس أحيانًا على أنه وسيلة فعالة لتقليل استهلاك السجائر أو حتى للإقلاع التام عن التدخين.

الأصل ومراحل التطور

يعود أصل السنوس إلى السويد، حيث تم تقديمه في القرن الثامن عشر كنوع من التبغ المعطر. لم يتخذ شكله الحالي كمسحوق تبغ رطب إلا في القرن التاسع عشر، حيث كان يتم وضعه في أكياس صغيرة تُوضع بين الشفة واللثة 1. على عكس التبغ الممضوغ، لا يحتاج السنوس إلى مضغ، مما يسمح بإطلاق ثابت للنيكوتين. بدأ الإنتاج الصناعي لـ السنوس في السويد في القرن التاسع عشر، ثم انتشر استخدامه إلى النرويج ودول الشمال الأخرى.

في عام 1992، حظر الاتحاد الأوروبي بيع السنوس لأسباب تتعلق بالصحة العامة. ومع ذلك، حصلت السويد على استثناء عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الاستخدام التاريخي والثقافي للمنتج.

السنوس Snus للإقلاع عن التدخين باختصار مسحوق تبغ موضوع في كيس يوضع في الفم. طريقة تساهم في انخفاض معدلات التدخين في البلدان التي يُسمح فيها به. وسيلة لتقليل مخاطر التدخين تهدف إلى استبدال السجائر دون التوقف عن استهلاك النيكوتين. له مخاطر على الصحة الفموية..

ماذا يعني استخدام السنوس Snus للإقلاع عن التدخين؟

باعتباره أداة لتقليل المخاطر، يمكن استخدام السنوس Snus للإقلاع عن التدخين كبديل للسجائر. على عكس البدائل الدوائية للنيكوتين مثل اللصاقات والعلكة، يُطلق السنوس من النيكوتين الموجود في التبغ غير المحترق، مما يسمح له بتكرار بعض الأحاسيس التي يشعر بها المدخن أثناء التدخين مع تجنب الأضرار المرتبطة بالاحتراق. عندما يضع المستخدم كيس السنوس تحت شفتيه، يستفيد من امتصاص تدريجي للنيكوتين عبر الأغشية المخاطية، مما يساعد على تخفيف أعراض نقص النيكوتين 3, 4. تعتمد هذه الطريقة على تقليل المخاطر عن طريق تقليل التعرض للمواد السامة الناتجة عن دخان السجائر. وهذا نفس المبدأ الذي يُطبق على السجائر الإلكترونية، على سبيل المثال.

إذن، يعتمد السنوس Snus للإقلاع عن التدخين على تقليل الأضرار المرتبطة بالتدخين بدلاً من القضاء التام والفوري على استهلاك النيكوتين. يختار بعض المستخدمين بعد ذلك تقليل استهلاكهم للسنوس تدريجيًا بهدف تقليص اعتمادهم على النيكوتين. الهدف النهائي هو التوقف التام عن استخدام السنوس للانتهاء من هذا الإدمان بشكل نهائي.

آلية العمل

يعمل السنوس Snus للإقلاع عن التدخين بشكل رئيسي عن طريق إفراز النيكوتين عبر الأغشية المخاطية في الفم دون المرور عبر الرئتين. بعد وضعه بين الشفة واللثة، ينتشر النيكوتين الموجود في الكيس ببطء إلى الدم. على الرغم من أن هذا الامتصاص أقل سرعة من ذلك الذي يحدث عند تدخين السجائر، إلا أنها تظل فعالة بما يكفي للحفاظ على مستوى ثابت من النيكوتين في الدم وتقليل الرغبة في التدخين. .3, 5, 6, 7 على عكس السجائر التي تقدم تأثيرًا مكثفًا ولكنه قصير الأمد (مثل جرعة النيكوتين)، يسمح السنوس بإطلاق نيكوتين أكثر استقرارًا وطويل الأمد.

من خلال الحفاظ على مستوى ثابت من النيكوتين في الدم، يمكن للسنوس تقليل الرغبة في التدخين بينما يستجيب لبعض العادات السلوكية المرتبطة بالتدخين، مثل وضع شيء في الفم والشعور بالتحفيز الفموي 3, 5. لذا، آلية عمله تشبه تلك الخاصة باللصقات النيكوتينية من حيث الإطلاق الثابت للمواد، ولكن مع ميزة من الجانب السلوكي.

كيفية استخدام السنوس Snus

يتم استخدام السنوس Snus للإقلاع عن التدخين عادةً بجرعات صغيرة موزعة طوال اليوم للحفاظ على مستوى ثابت من النيكوتين في الدم، مما يساعد في تقليل الرغبة في التدخين دون فرض جرعات ثابتة كما هو الحال مع البدائل الأخرى 3, 4, 8, 9. توفر هذه المرونة للمستخدمين الحرية في إدارة استهلاكهم، مما قد يساعدهم على تقليل اعتمادهم تدريجيًا.

يساعد السنوس أيضًا في استبدال السجائر دون تغيير جذري في العادات السلوكية. نظرًا لأنه يحاكي بعض الحركات والمشاعر المرتبطة بالتدخين، فإنه يسهل لبعض المدخنين الانتقال إلى حياة خالية من الدخان. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أنه من حيث الاستبدال السلوكي، لا يوجد ما يعادل السجائر الإلكترونية.

فعالية السنوس Snus للإقلاع عن التدخين

البيانات المتاحة حول فعالية السنوس Snus للإقلاع عن التدخين تظهر نتائج مثيرة للاهتمام، خاصة في البلدان الإسكندنافية حيث هو منتشر على نطاق واسع. في السويد، حيث يُعتبر استهلاكه جزء من ثقافة البلد، أظهرت الدراسات انخفاضًا كبيرًا في معدل التدخين. .2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ويرجع هذا الانخفاض في كثير من الأحيان إلى استخدام السنوس الذي يُنظر إليه على أنه بديل أقل ضررًا من السجائر ويسمح بتجنب الأضرار الناتجة عن الاحتراق. 2, 11, 12, 13, 23. أظهرت دراسة سويدية كبيرة أن الرجال الذين يستخدمون السنوس Snus للإقلاع عن التدخين كانوا أقل عرضة للانتكاس مقارنة بمن حاولوا الإقلاع بدون أي نوع من الدعم النيكوتيني، وهو ما يبدو أنه يتفوق حتى على فعالية البدائل النيكوتينية التقليدية مثل العلكة أو اللصاقات 14.

من خلال استقرار مستويات النيكوتين في الدم دون المرور عبر الجهاز التنفسي، يمكن أن يساعد السنوس بعض المدخنين السابقين في الحفاظ على الإقلاع عن التدخين دون التعرض لأزمات نقص النيكوتين التي غالبًا ما تكون سببًا للانتكاس3, 8, 9, 12, 14. في السويد والنرويج، يرتبط السنوس بتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين، مما شجع بعض السلطات الصحية على اعتبار هذا المنتج أداة لتقليل الأضرار.

في المناطق التي يكون فيها السنووس غير معروف، فإن فعاليته كمساعدة للإقلاع عن التدخين لا تزال موثقة بشكل أقل. يعتقد بعض الباحثين أن فعالية السنوس تعتمد جزئيًا على عوامل خاصة بالدول الاسكندنافية، مثل الوصول القانوني إلى المنتج والقبول الثقافي لهذا النوع من التبغ17, 18. على سبيل المثال، سمحت غياب القيود في السويد لجيل من المدخنين برؤية السنوس كبديل قابل للتطبيق للسجائر، وهو أمر أقل شيوعًا في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي حيث لا يزال السنوس محظورًا. هذا الحظر لا يقتصر فقط على تحديد استخدامه، بل يحد أيضًا من الدراسات المتعمقة حول فعاليته خارج هذه السياقات.

المميزات عدم وجود احتراق: لا يتطلب السنوس الاحتراق، مما يعني أنه لا يصدر ثاني أكسيد الكربون أو القطران، وهما من المواد المعروفة بأضرارها على الجهاز التنفسي ومساهمتها في العديد من أنواع السرطان. استقرار مستويات النيكوتين: من خلال الحفاظ على مستوى ثابت من النيكوتين، يقلل السنوس من الرغبة في التدخين. تقليل المخاطر الصحية الرئوية: غياب الدخان يقلل بشكل كبير من مخاطر الأمراض التنفسية والأضرار الرئوية. الحفاظ على بعض العادات السلوكية: من خلال محاكاة بعض الحركات والطقوس المرتبطة بالتدخين، يساعد السنوس في تلبية الحاجة النفسية والسلوكية للتدخين، مما يمكن أن يسهل الإقلاع لبعض المدخنين. إدارة استهلاك مخصصة: يمكن للمستخدمين تعديل وتيرة وكمية السنوس وفقًا لاحتياجاتهم الفردية، مما يوفر مرونة كبيرة مقارنة بالبدائل “الثابتة” مثل اللصاقات أو العلكة.

العيوب التأثيرات على الصحة الفموية: يمكن أن يسبب السنوس تلفًا للثة، وتغير لون الأسنان، وزيادة خطر بعض الأمراض الفموية. القيود التنظيمية: يُحظر بيع واستخدام السنوس في معظم دول الاتحاد الأوروبي باستثناء السويد، مما يعقّد تبني المنتج ويحد من وصول المستخدمين في مناطق أخرى.

بعض الدراسات حول السنوس Snus

Foulds et al. (2003)2

العنوان: تأثير التبغ الخالي من الدخان (السنوس) على التدخين والصحة العامة في السويد

الناشر: مركز مكافحة التبغ Tobacco Control

الملخص: تحلل هذه الدراسة دور السنوس في انخفاض معدلات التدخين في السويد، مشيرة إلى أن المدخنين السابقين يستخدمون السنوس في كثير من الأحيان كبديل. وقد انخفضت معدلات الأمراض المرتبطة بالتبغ، خاصة بين الرجال.

النتيجة: قد يسهم السنوس في تقليل المخاطر على الصحة العامة، ولكن لا يزال هناك احتمال لزيادة الأمراض القلبية الوعائية.

Clarke et al. (2019)11

العنوان: السنوس بديل قوي للحد من الأضرار مقارنة بالسجائر

الناشر: مجلة الحد من الأضرار Harm Reduction Journal

الملخص: تحلل هذه المراجعة تأثيرات السنوس على جوانب متعددة من الصحة، بما في ذلك الأمراض القلبية الوعائية، السرطان، والوفيات المرتبطة بالتبغ. تشير البيانات إلى أن السويد، حيث يعتبر استخدام السنوس شائعًا، تسجل أدنى معدلات الإصابة بالسرطان المرتبط بالتبغ في أوروبا.

النتيجة: السنوس يقلل من مخاطر العديد من الأمراض مقارنة بالسجائر، خصوصًا في الحد من حدوث الأمراض الرئوية والقلبية الوعائية.

Ramström et al. (2016)12

العنوان: أنماط التدخين واستخدام السنوس في السويد: الآثار المترتبة على الصحة العامة

الناشر: المجلة الدولية للبحث البيئي والصحة العامة International Journal of Environmental Research and Public Health

الملخص: تُظهر الدراسة أن السنوس قد ساهم في تقليل التدخين في السويد، خصوصًا بين الرجال. وتشير إلى أن السنوس قد يكون أكثر فعالية من البدائل الأخرى مثل العلاجات البديلة للنيكوتين.

النتيجة: تشير الاتجاهات إلى اعتماد السنوس كبديل للتدخين، مما يساعد في تقليل مخاطر الوفيات المرتبطة بالتبغ.

Gartner et al. (2007)13

العنوان: تقييم السنوس السويدي للحد من أضرار التبغ: دراسة نمذجة وبائية

الناشر: The Lancet

الملخص: تقيم هذه الدراسة التأثير المحتمل للسنووس كأداة للحد من الأضرار في أستراليا. مكاسب الصحة للمدخنين الذين ينتقلون إلى السنووس معتدلة، ولكن اعتماد السنوس قد يقلل من المخاطر العامة للسكان.

النتيجة: يمكن للسنوس تحسين صحة أولئك الذين يتوقفون عن التدخين بالانتقال إلى السنووس، دون تأثير سلبي كبير.

Araghi et al. (2017)25

العنوان: استخدام السنوس وسرطان البنكرياس: تحليل مشترك لتسع دراسات رصدية مستقبلية

الناشر: المجلة الدولية للسرطان International Journal of Cancer

الملخص: من خلال دراسة تسع مجموعات في السويد، تستكشف هذه الدراسة الروابط بين السنوس وسرطان البنكرياس. وتخلص إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة بين استخدام السنووس وخطر الإصابة بسرطان البنكرياس بعد تعديل البيانات بناءً على التدخين.

النتيجة: تشير الدراسة إلى أن السنوس قد يكون أقل ضررًا من التبغ المدخن فيما يتعلق بخطر سرطان البنكرياس.

حدود استخدام السنوس Snus للإقلاع عن التدخين

وعلى الرغم من أن السنوس أثبت فعاليته في الحد من معدلات انتشار التدخين في بعض البلدان، إلا أن استخدامه يبقى معقدا، بسبب وجود التبغ وطريقة استهلاكه.

أولاً، على مستوى الفم والأسنان، لا يخلو السنوس من المخاطر. يتم وضعه مباشرة تحت الشفة، ويؤدي إلى اتصال طويل بين أنسجة الفم والمواد الكيميائية الموجودة في التبغ، مما قد يسبب تلف اللثة وانحسارها وتغير لون الأسنان. 19، 20، 21 .أبلغ مستخدمو السنوس أيضًا عن عدم الراحة والأضرار التي لحقت بالأغشية المخاطية، والآثار المرتبطة استمرار التعرض للنيكوتين ومركبات التبغ الأخرى.6، 21، 22

كشفت الدراسات أيضًا عن روابط محتملة بين استهلاك التبغ السنوس وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس. 23، 24 ومن ناحية أخرى، أدركت هذه الدراسات نفسها بعض القيود التي يمكن أن تدعو إلى التشكيك في نتائجها. وقد تم تأكيد ذلك من خلال دراسة كبيرة لم تربط بين استهلاك السنوس وسرطان البنكرياس.25

ختاماً

يُعد السنوس Snus للإقلاع عن التدخين نهجًا مهمًا لتقليل المخاطر للمدخنين الذين يبحثون عن بديل للتدخين. من خلال القضاء على الأضرار المرتبطة بالاحتراق، فإنه يزيل العديد من المواد السامة الموجودة في دخان السجائر، التي تعد من العوامل الرئيسية للأمراض التنفسية والسرطان.

كما يوفر السنوس ميزة إدارة الاستهلاك بشكل مخصص نظرًا لأن المستخدمين يمكنهم تعديل الجرعة والتكرار وفقًا لاحتياجاتهم الفردية. ومن خلال الحفاظ على بعض التصرفات والعادات السلوكية المتعلقة بالتدخين، فإنه يقدم أيضًا الدعم النفسي الذي يمكن أن يسهل الانتقال إلى حياة خالية من التدخين.

مثل أي طريقة بديلة، لا ينبغي البدء باستخدام السنوس Snus للإقلاع عن التدخين دون الوعي الكامل بمخاطره المحتملة. على الرغم من أن غياب الاحتراق يقلل من بعض المخاطر، إلا أن السنوس ليس منتجًا ضارًا بشكل عام. استخدامه لفترات طويلة يمكن أن يسبب آثار جانبية على مستوى الفم وينطوي على مخاطر تطوير أمراض معينة، حتى لو كانت أقل من تلك المرتبطة بالسجائر. وقد تتأثر فعاليتها أيضاً بعوامل ثقافية وسلوكية، وخاصة في الدول الاسكندنافية حيث تحظى بقبول أفضل ويمكن الوصول إليها على نطاق أوسع.

في السياقات التي يتم فيها ترخيص السنوس وتنظيمه بشكل جيد، يمكن أن يشكل حلاً قيمًا لبعض المدخنين من خلال السماح لهم بتقليل المخاطر المرتبطة بالتدخين مع الحفاظ على مستوى معين من الراحة والتحكم في انسحابهم.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

