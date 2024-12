تعتبر أقراص استحلاب النيكوتين، أو حبوب النيكوتين القابلة للامتصاص، أحد بدائل النيكوتين الشائعة الاستخدام لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين. تم تقديمها في نهاية التسعينيات، وهي توفر طريقة سرية وعملية للإقلاع عن التدخين. تحظى بشعبية خاصة بين المدخنين الذين يتطلعون إلى التحكم في رغبتهم بالتدخين في أي مكان وزمان.

الأصل ومراحل التطور

تم صناعة أقراص استحلاب النيكوتين كجزء من تطوير بدائل النيكوتين التي تهدف إلى التعويض عن آثار الإقلاع عن التدخين مع تجنب المخاطر المرتبطة بالتدخين. كان الدافع وراء تطويرها هو البحث عن حل أكثر مرونة وسرية من الأشكال الأخرى العلاج ببدائل النيكوتين مثل العلكة واللصقات.

كانت موافقة إدارة الغذاء والدواء في عام 20021 بمثابة علامة بارزة في طرح أقراص استحلاب النيكوتين في السوق. وسرعان ما زادت شعبيتها بفضل سهولة استخدامها وقدرتها على توصيل النيكوتين بطريقة خاضعة للرقابة مع الحفاظ على السرية.

أقراص الاستحلاب باختصار تعتبر أقراص الاستحلاب سرية بشكل خاص عند الاستخدام. تزيد من فرص الإقلاع عن التدخين مقارنة بغياب وسائل المساعدة. متوفرة بعدة نسب للنيكوتين، ويمكن أن تناسب أنماط مختلفة من المدخنين

ماذا يعني الإقلاع عن التدخين بـ أقراص الاستحلاب؟

يتضمن العلاج باستخدام أقراص استحلاب النيكوتين عبر وضع حبوب والبدء بمصها ببطئ، مما يسمح لها بإطلاق النيكوتين تدريجيًا. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تساعد في تقليل أعراض الانسحاب مثل الرغبة الشديدة والعصبية وحتى القلق. 2، 3، 4 على عكس علكة النيكوتين، لا تتطلب أقراص الاستحلاب أي مضغ وبالتالي يمكن استخدامها بشكل أكثر تكتمًا، خاصة في الحالات التي قد يكون فيها مضغ العلكة غير جائز.

طريقة العمل

تعمل أقراص استحلاب النيكوتين عن طريق إطلاق النيكوتين تدريجيًا في الفم، والذي يتم امتصاصه بعد ذلك من خلال الأغشية المخاطية للفم ويدخل مباشرة إلى مجرى الدم. تتيح الطريقة هذه الحفاظ على مستوى ثابت من النيكوتين وتقليل الرغبة في التدخين. بالمقارنة مع السجائر، التي تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات النيكوتين، توفر أقراص الاستحلاب إطلاقًا أكثر تدرجًا وأقل كثافة، مما يقلل من التقلبات التي يمكن أن تشجع المدخنين على إشعال سيجارة.

الجرعة

أقراص استحلاب النيكوتين متوفرة بجرعتين: 2 ملجم و4 ملجم. يعتمد اختيار الجرعة على درجة إدمان المدخن. عادة ما يبدأ المدخنون الذين يستهلكون أكثر من 20 سيجارة يوميًا بأقراص الاستحلاب 4 مجم بينما يستخدم أولئك الذين لديهم إدمان اقل أقراص الاستحلاب 2 مجم.2، 5، 6 يوصى بتناول قرص واحد كل ساعة إلى ساعتين في بداية العلاج دون تجاوز الجرعة المسموح بها. وهي 15 إلى 20 حبة يوميا. يستمر العلاج بشكل عام ما بين 8 إلى 12 أسبوعًا مع انخفاض تدريجي في تكرار الاستخدام ليبتعد المدخن بلطف عن النيكوتين.

كيف يعمل هذا العلاج؟

يعتمد العلاج بأقراص استحلاب النيكوتين على آلية بسيطة ولكنها فعالة: توفير إطلاق تدريجي للنيكوتين في الفم، مما يسمح بامتصاصه من خلال الأغشية المخاطية للفم. يساعد هذا الامتصاص البطيء نسبيًا على تهدئة الأعراض الجسدية للانسحاب مثل الرغبة الشديدة في التدخين و العصبية والقلق وما إلى ذلك. على عكس السجائر، التي تولد كميات كبيرة ومفاجئة من النيكوتين في الدم، توفر أقراص الاستحلاب ارتفاعًا معتدلا وأكثر تحكمًا، مما يساعد على تقليل الاختلافات المفاجئة، أو جرعات النيكوتين، التي تساعد في الحفاظ على درجة الإدمان على التدخين.

تساعد أقراص الاستحلاب أيضًا على كسر الارتباط السلوكي بين مواقف معينة وتدخين السجائر (مثل فترات الراحة في العمل، ولحظات التوتر، شرب القهوة او الشاي وما إلى ذلك). الهدف هو، في دماغ المدخن، استبدال سيجارة الصباح بقرص الصباح، على سبيل المثال.

بالإضافة إلى معالجة الجوانب الجسدية للإدمان، يمكن لأقراص الاستحلاب أن تساعد المدخن على التركيز على العناصر النفسية والسلوكية لإدمانه. 7، 8 إن غياب الارتفاعات المفاجئة لـ النيكوتين يعزز التخفيض التدريجي في الاعتماد الجسدي في حين يصبح استخدام أقراص الاستحلاب بديلاً لطقوس التدخين. يكفي السماح للمدخن بالتخلي عن بعض العادات المرتبطة بالتدخين مع تقليل الحاجة إلى إشباع الاعتماد المباشر على النيكوتين.

فعالية أقراص استحلاب النيكوتين

أثبتت أقراص الاستحلاب فعاليتها في العديد من الدراسات، فهي أداة بديلة للنيكوتين لتقليل أعراض الانسحاب وزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.9، 10، 11 وجد التحليل التلوي الذي أجرته منظمة كوكرين في عام 2012 أن المدخنين الذين يستخدمون أقراص الاستحلاب وهم 50 شخصًا -كانوا 70% أكثر قربا للإقلاع عن التدخين بنجاح مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمون أي بدائل.12

تكون فعالية أقراص الاستحلاب أكثر وضوحًا عند استخدامها باستمرار مع احترام الجرعة المناسبة. كما هو الحال مع الأشكال الأخرى من بدائل النيكوتين، فإن الانتظام في تناولها يساعد في الحفاظ على مستوى ثابت من النيكوتين في الدم، مما يقلل من الرغبة الشديدة في التدخين واعراض الانسحاب. بالمقارنة مع علكة النيكوتين، قد تكون أقراص الاستحلاب أكثر سرية وأسهل ان تدرج في الروتين اليومي للمدخن.

تعتمد فعالية أقراص الاستحلاب، مثلها مثل البدائل الأخرى، إلى حد كبير على الدعم السلوكي والنفسي. وقد أظهرت الدراسات أن فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين تزيد بشكل كبير عندما يقترن استخدامها بالدعم النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي على سبيل المثال.9، 13، 14، 15 هذه الأساليب التكميلية تجعل من الممكن معالجة الأبعاد النفسية والاجتماعية للتدخين التي تلعب دورًا حاسمًا في الانتكاسات التي قد يصادفها المدخنون.

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أنه يمكن تعزيز فعالية أقراص استحلاب النيكوتين بالاشتراك مع طرق بديلة أخرى مثل لصقات النيكوتين.5، 16، 17 هذا النهج المشترك، الذي يوصى به غالبًا للمدخنين المدمنين بشدة، يسمح بإدارة اللحظات الحرجة بشكل أكثر فعالية عندما يكون خطر الانتكاس مرتفع.

المميزات سهولة الاستخدام: أقراص استحلاب النيكوتين سهلة الاستخدام في أي مكان وأي زمان. تكييف الجرعات: متوفرة بعدة جرعات ويمكن تعديلها حسب مستوى إدمان المدخن على النيكوتين.

العيوب الآثار الجانبية: قد تسبب أقراص الاستحلاب آثارًا جانبية خفيفة مثل تهيج الفم أو الغثيان أو اضطراب الجهاز الهضمي، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة. خطر الاعتماد لفترة طويلة: كما هو الحال مع البدائل الأخرى، قد يتطور لدى بعض المستخدمين ادمان على أقراص الاستحلاب ويستخدمونها لفترة أطول من الموصى بها. طعم غير محبب: يجد بعض الأشخاص أن طعم الأقراص غير محبب، مما قد يدفعهم إلى ترك العلاج. امتصاص بطيء: لا تستجيب أقراص الاستحلاب لـ الرغبة المفاجئة في التدخين.

بعض الدراسات حول أقراص استحلاب النيكوتين

Shiffman et al. (2002)5

العنوان: فعالية أقراص استحلاب النيكوتين للإقلاع عن التدخين

الناشر: أرشيف الطب الباطني

ملخص: تبحث هذه الدراسة في مدى فعالية أقراص استحلاب النيكوتين 2 ملجم و 4 ملجم للمدخنين.

النتيجة: أقراص استحلاب النيكوتين 4 ملغ أظهرت نتائج أفضل بشكل ملحوظ في معدلات الامتناع عن التدخين بين المدخنين المعتمدين بشدة.

Shiffman et al. (2007)10

العنوان: استخدام المزيد من أقراص استحلاب النيكوتين يؤدي إلى نجاح أفضل في الإقلاع عن التدخين

الناشر: مجلة الإدمان – Addiction

ملخص: تستكشف الدراسة تأثير الاستخدام المتكرر لأقراص استحلاب النيكوتين في الإقلاع عن التدخين.

النتيجة: زيادة استخدام أقراص استحلاب النيكوتين يؤدي إلى نتائج أفضل في الامتناع عن التدخين على المدى الطويل.

Raupach et al. (2014)11

العنوان: مراجعة منهجية للدراسات التي تقيم العلاقة بين الالتزام بأدوية الإقلاع عن التدخين ونجاح العلاج

الناشر: مجلة الإدمان – Addiction

ملخص: تبحث هذه المراجعة في تأثير الالتزام بعلاجات الانسحاب، بما في ذلك أقراص الاستحلاب.

النتيجة: الالتزام المنتظم بـ أقراص استحلاب النيكوتين يحسن بشكل كبير معدلات الإقلاع عن التدخين.

Smith et al. (2009)16

العنوان: مقارنة الفعالية لخمسة علاجات دوائية للإقلاع عن التدخين في عيادات الرعاية الأولية

الناشر: أرشيف الطب الباطني

ملخص: تقارن الدراسة بين العديد من علاجات الإقلاع عن التدخين، بما في ذلك أقراص استحلاب النيكوتين.

النتيجة: الجمع بين أقراص الاستحلاب والعلاجات الأخرى يزيد من فرص نجاح الإقلاع على المدى الطويل.

Shah et al. (2008)17

العنوان: المراجعة المنهجية والتحليل التلوي للعلاج المركب للإقلاع عن التدخين

الناشر: مجلة جمعية الصيادلة الأمريكية

ملخص: مراجعة منهجية لتقييم العلاجات المركبة، بما في ذلك أقراص استحلاب النيكوتين، للإقلاع عن التدخين.

النتيجة: العلاجات المركبة بما في ذلك أقراص الاستحلاب تزيد معدلات النجاح بنسبة 50 إلى 100%.

حدود أقراص استحلاب النيكوتين للإقلاع عن التدخين

أحد القيود الرئيسية لـ أقراص الاستحلاب هو عدم قدرتها على معالجة الجوانب السلوكية والنفسية للتدخين.14، 18، 19 يربط العديد من المدخنين فعل التدخين بمواقف محددة مثل استراحات القهوة، والإجهاد، وما إلى ذلك، ولا تساعد أقراص الاستحلاب لعلاجهم من هذه المواقف.

لا توفر أقراص الاستحلاب توصيلًا مستمرًا للنيكوتين، على عكس اللصقات على سبيل المثال، التي تطلق المادة بشكل ثابت طوال اليوم. بالنسبة للمدخنين المدمنين بشدة والذين يحتاجون إلى إمدادات ثابتة لتجنب أعراض الانسحاب، قد لا تكون أقراص الاستحلاب كافية. بشكل عام، ينبغي استخدام أقراص الاستحلاب بالإضافة إلى الطرق الأخرى.

حتى عند اتباع جرعة منتظمة، قد لا يزال لدى المستخدمين الرغبة الشديدة في تناوله في ظل ظروف معينة. لا تقوم أقراص استحلاب النيكوتين بتعديل الارتباطات النفسية والسلوكية المرتبطة بفعل التدخين، الأمر الذي يزيد في الواقع من خطر الانتكاس إذا لم يتم معالجة هذه الجوانب من خلال دعم إضافي.

وأخيرا، فإن امتصاص النيكوتين من خلال الأقراص يكون بطيئا نسبيا، فهي لا تقدم حلا في حالة الرغبة المفاجئة في التدخين.

ختاماً

تعتبر أقراص استحلاب النيكوتين خيارًا مناسبًا وفعالاً للمدخنين الذين يتطلعون إلى تقليل إدمانهم على النيكوتين. تكمن ميزتها الرئيسية في مرونتها حيث يمكن استخدامها في أي وقت من اليوم وبسرية. على عكس اللصقات التي توفر النيكوتين بشكل مستمر، تسمح أقراص الاستحلاب بتناول النيكوتين مرة واحدة، مما يجعلها أداة مثيرة للاهتمام لمنع الرغبة الشديدة في التدخين. نظرًا لأن امتصاصها للنيكوتين بطيء نسبيًا، وفي حالة الرغبة المفاجئة في التدخين، لن تكون أقراص الاستحلاب ذات فائدة في القضاء على هذه الرغبة.

تعتمد فعالية أقراص استحلاب النيكوتين أيضًا إلى حد كبير على دمجها في برنامج الإقلاع الشامل الذي لا يشمل العلاج الدوائي فحسب، بل يشمل أيضًا الدعم النفسي والسلوكي. غالبًا ما تتطلب المحفزات السلوكية، مثل عادات التدخين أو العوامل العاطفية، دعمًا إضافيًا للتغلب عليها بفعالية.

على الرغم من أن أقراص الاستحلاب توفر طريقة ملائمة للتحكم في النيكوتين، إلا أنها ليست مناسبة لجميع المدخنين. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعانون من إدمان قوي ويحتاجون إلى إمدادات ثابتة من النيكوتين قد لا يجدونها مرضية. الآثار الجانبية الناجمة عن استهلاكها، على الرغم من أنها خفيفة، يمكن أن تزعج بعض المدخنين أيضًا.

لذلك تشكل أقراص النيكوتين وسيلة مساعدة محتملة للإقلاع عن التدخين، خاصة عند استخدامها بانتظام بالإضافة إلى الأساليب العلاجية الأخرى.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

الطرق الاخرى لـلاقلاع عن التدخين

المصادر :

1 Wynder, E. L., & Graham, E. A. (1950). Tobacco smoking as a possible etiologic factor in bronchiogenic carcinoma: A study of six hundred and eighty-four proved cases. Journal of the American Medical Association, 143(4), 329–336. https://doi.org/10.1001/jama.1950.02910390001001

2 Gritz, E. R., Carr, C. R., & Marcus, A. C. (1991). The tobacco withdrawal syndrome in unaided quitters. British Journal of Addiction, 86(1), 57-69. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1991.tb02629.x

3 Hughes, J. R. (1992). Tobacco withdrawal in self-quitters. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60(5), 689-697. https://doi.org/10.1037/0022-006X.60.5.689

4 Cummings, K. M., Giovino, G., Jaén, C. R., & Emrich, L. J. (1985). Reports of smoking withdrawal symptoms over a 21-day period of abstinence. Addictive Behaviors, 10(4), 373-381. https://doi.org/10.1016/0306-4603(85)90034-6

5 Cohen, S., Lichtenstein, E., Prochaska, J. O., Rossi, J. S., Gritz, E. R., Carr, C. R., Orleans, C. T., Schoenbach, V. J., Biener, L., & Abrams, D. B. (1989). Debunking myths about self-quitting: Evidence from 10 prospective studies of persons who attempt to quit smoking by themselves. American Psychologist, 44(11), 1355-1365. https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.11.1355

6 Kawazoe, S., & Shinkai, T. (2015). Nicotine dependence. Nihon Rinsho. Japanese Journal of Clinical Medicine, 73(9), 1516-1521. https://doi.org/10.1007/978-3-642-16483-5_4082

7 Green, S. H., Bayer, R., & Fairchild, A. L. (2016). Evidence, policy, and e-cigarettes—Will England reframe the debate? The New England Journal of Medicine, 374(14), 1301-1303. https://doi.org/10.1056/NEJMp1601154

8 Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Lindson N, Bullen C, Begh R, Theodoulou A, Notley C, Rigotti NA, Turner T, Butler AR, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 10. Art. No.: CD010216. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010216.pub4

9 Foulds, J., Ramström, L., Burke, M., & Fagerström, K. (2003). Effect of smokeless tobacco (snus) on smoking and public health in Sweden. Tobacco Control, 12(4), 349–359. https://doi.org/10.1136/tc.12.4.349

10 Ramström, L., & Foulds, J. (2006). Role of snus in initiation and cessation of tobacco smoking in Sweden. Tobacco Control, 15(3), 210–214. https://doi.org/10.1136/tc.2005.014969

11 Kopperud, S. E., Ansteinsson, V., Mdala, I., Becher, R., & Valen, H. (2023). Oral lesions associated with daily use of snus, a moist smokeless tobacco product. A cross-sectional study among Norwegian adolescents. Acta Odontologica Scandinavica, 1-6. https://doi.org/10.1080/00016357.2023.2178502

12 Azzopardi, D., Liu, C., & Murphy, J. J. (2021). Chemical characterization of tobacco-free “modern” oral nicotine pouches and their position on the toxicant and risk continuums. Drug and Chemical Toxicology, 45(3), 2246-2254. https://doi.org/10.1080/01480545.2021.1925691

13 Salokannel, M., & Ollila, E. (2021). Snus and snus-like nicotine products moving across Nordic borders: Can laws protect young people? Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift (NAT), 38, 540-554. https://doi.org/10.1177/1455072521995704

14 Simonavicius, E., McNeill, A., Shahab, L., & Brose, L. (2018). Heat-not-burn tobacco products: a systematic literature review. Tobacco Control, 28(5), 582-594. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054419

15 Leigh, N. J., Tran, P. L., O’Connor, R., & Goniewicz, M. (2018). Cytotoxic effects of heated tobacco products (HTP) on human bronchial epithelial cells. Tobacco Control, 27(Suppl 1), s26-s29. https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/Suppl_1/s26

16 Dusautoir, R., Zarcone, G., Verriele, M., Garçon, G., Fronval, I., Beauval, N., Allorge, D., Riffault, V., Locoge, N., Lo-Guidice, J., & Anthérieu, S. (2020). Comparison of the chemical composition of aerosols from heated tobacco products, electronic cigarettes, and tobacco cigarettes and their toxic impacts on human bronchial epithelial BEAS-2B cells. Journal of Hazardous Materials, 401, 123417. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123417

17 Majek, P., Jankowski, M., & Brożek, G. (2023). Acute health effects of heated tobacco products: comparative analysis with traditional cigarettes and electronic cigarettes in young adults. ERJ Open Research, 9, 00595-2022. https://doi.org/10.1183/23120541.00595-2022

18 Tønnesen, P., Paoletti, P., Gustavsson, G., Russell, M. A., Saracci, R., Gulsvik, A., Rijcken, B., & Sawe, U. (1999). Higher dosage nicotine patches increase one-year smoking cessation rates: Results from the European CEASE trial. European Respiratory Journal, 13(2), 238-246. https://doi.org/10.1034/j.1399-3003.1999.13b04.x

19 Ferguson, S. G., Gitchell, J. G., Shiffman, S., & Sembower, M. (2009). Prediction of abstinence at 10 weeks based on smoking status at 2 weeks during a quit attempt: Secondary analysis of two parallel, 10-week, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trials of 21-mg nicotine patch in adult smokers. Clinical Therapeutics, 31(9), 1957-1965. https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2009.08.029

20 Burke, P., Chivers, A., Clements, J., Dawes, M., Eastwood, I., Ebbs, D., Godlee, R., Harrington, R., Kearley, K., Maclennan, N., Mant, D., Murray, J., Nichols, M., Oss, H. V., Stern, D., Stevens, R., Thurston, D., Wilson, R., & Wood, S. (1993). Effectiveness of a nicotine patch in helping people stop smoking: Results of a randomised trial in general practice. British Medical Journal, 306, 1304-1308. https://doi.org/10.1136/bmj.306.6888.1304

21 Hughes, J., Hatsukami, D., Pickens, R., Krahn, D., Malin, S., & Luknic, A. (1984). Effect of nicotine on the tobacco withdrawal syndrome. Psychopharmacology, 83(1), 82-87. https://doi.org/10.1007/BF00427428

22 West, R., & Shiffman, S. (2001). Effect of oral nicotine dosing forms on cigarette withdrawal symptoms and craving: A systematic review. Psychopharmacology, 155(2), 115-122. https://doi.org/10.1007/s002130100712

23 Hatsukami, D., McBride, C., Pirie, P., Hellerstedt, W., & Lando, H. (1991). Effects of nicotine gum on prevalence and severity of withdrawal in female cigarette smokers. Journal of Substance Abuse, 3(4), 427-440. https://doi.org/10.1016/S0899-3289(10)80024-0

24 Shiffman, S. (2008). Effect of nicotine lozenges on affective smoking withdrawal symptoms: secondary analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Clinical Therapeutics, 30(8), 1461-1475. https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2008.07.019

25 Kotlyar, M., Lindgren, B., Vuchetich, J., Le, C., Mills, A. M., Amiot, E., & Hatsukami, D. (2017). Timing of nicotine lozenge administration to minimize trigger induced craving and withdrawal symptoms. Addictive Behaviors, 71, 18-24. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.02.018

26 Ebbert, J. O., Severson, H. H., Croghan, I. T., Danaher, B. G., & Schroeder, D. R. (2009). A randomized clinical trial of nicotine lozenge for smokeless tobacco use. Nicotine & Tobacco Research, 11(12), 1415-1423. https://doi.org/10.1093/ntr/ntp154

27 Schneider, N. G., Olmstead, R., Nilsson, F., & Franzon, M. (1996). Efficacy of a nicotine inhaler in smoking cessation: a double-blind, placebo-controlled trial. Addiction, 91(9), 1293-1306.

28 Hjalmarson, A., Nilsson, F., Sjöström, L., & Wiklund, O. (1997). The nicotine inhaler in smoking cessation. Archives of Internal Medicine, 157(15), 1721-1728. https://doi.org/10.1001/archinte.1997.00440360143016

29 Bohadana, A., Nilsson, F., Rasmussen, T., & Martinet, Y. (2000). Nicotine inhaler and nicotine patch as a combination therapy for smoking cessation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Archives of Internal Medicine, 160(20), 3128-3134. https://doi.org/10.1001/archinte.160.20.3128

30 Hjalmarson, A., Franzon, M., Westin, Å., & Wiklund, O. (1994). Effect of nicotine nasal spray on smoking cessation. A randomized, placebo-controlled, double-blind study. Archives of Internal Medicine, 154(22), 2567-2572. https://doi.org/10.1001/archinte.1994.00420220059007

31 Sutherland, G., Stapleton, J., Russell, M. A. H., Jarvis, M., Hajek, P., Belcher, M., & Feyerabend, C. (1992). Randomised controlled trial of nasal nicotine spray in smoking cessation. The Lancet, 340(8815), 324-329. https://doi.org/10.1016/0140-6736(92)91403-U

32 Nides, M., Danielsson, T., Saunders, F., Perfekt, R., Kapikian, R., Solla, J., Leischow, S., & Myers, A. E. (2018). Efficacy and safety of a nicotine mouth spray for smoking cessation; a randomized, multicenter, controlled study in a naturalistic setting. Nicotine & Tobacco Research. https://doi.org/10.1093/ntr/nty246

33 Hind, D., Tappenden, P., Peters, J., & Kenjegalieva, K. (2009). Varenicline in the management of smoking cessation: a single technology appraisal. Health Technology Assessment, 13(Suppl 2), 9-13. https://doi.org/10.3310/hta13suppl2/02

34 Jorenby, D. E., Hays, J. T., Rigotti, N. A., Azoulay, S., Watsky, E. J., Williams, K. E., Billing, C. B., Gong, J., & Reeves, K. R. (2006). Efficacy of varenicline, an alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA, 296(1), 56-63. https://doi.org/10.1001/jama.296.1.56

35 Hayford, K. E., Patten, C. A., Rummans, T. A., Schroeder, D. R., Offord, K. P., Croghan, I. T., Glover, E. D., Sachs, D. P., & Hurt, R. D. (1999). Efficacy of bupropion for smoking cessation in smokers with a former history of major depression or alcoholism. The British Journal of Psychiatry, 174(2), 173-178. https://doi.org/10.1192/BJP.174.2.173

36 Hurt, R. D., Sachs, D. P., Glover, E. D., Offord, K. P., Johnston, J. A., Dale, L. C., Khayrallah, M. A., Schroeder, D. R., Glover, P. N., Sullivan, C. R., Croghan, I. T., & Sullivan, P. M. (1997). A comparison of sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation. The New England Journal of Medicine, 337(17), 1195-1202. https://doi.org/10.1097/00008483-199803000-00010

37 Aubin, H., Lebargy, F., Berlin, I., Bidaut-Mazel, C., Chemali-Hudry, J., & Lagrue, G. (2004). Efficacy of bupropion and predictors of successful outcome in a sample of French smokers: a randomized placebo-controlled trial. Addiction, 99(9), 1206-1218. https://doi.org/10.1111/J.1360-0443.2004.00814.X

38 West, R., Zatónski, W., Cedzyńska, M., Lewandowska, D., Pazik, J., Aveyard, P., & Stapleton, J. (2011). Placebo-controlled trial of cytisine for smoking cessation. The New England Journal of Medicine, 365(13), 1193-1200. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1102035

39 Hajek, P., McRobbie, H., & Myers, K. (2013). Efficacy of cytisine in helping smokers quit: systematic review and meta-analysis. Thorax, 68(11), 1037-1042. https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2012-203035

40 Walker, N., Howe, C., Glover, M., McRobbie, H., Barnes, J., Nosa, V., Parag, V., Bassett, B., & Bullen, C. (2014). Cytisine versus nicotine for smoking cessation. The New England Journal of Medicine, 371(25), 2353-2362. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1407764

41 Killen, J. D., Fortmann, S. P., Schatzberg, A. F., Arredondo, C., Murphy, G. M., Hayward, C., Celio, M., Cromp, D., Fong, D., & Pandurangi, M. (2008). Extended cognitive behavior therapy for cigarette smoking cessation. Addiction, 103(8), 1381-1390. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2008.02273.x

42 Kapson, H. S., & Haaga, D. A. F. (2010). Depression vulnerability moderates the effects of cognitive behavior therapy in a randomized controlled trial for smoking cessation. Behavior Therapy, 41(4), 447-460. https://doi.org/10.1016/j.beth.2009.10.001

43 Possenti, I., Scala, M., Lugo, A., Clancy, L., Keogan, S., & Gallus, S. (2023). The effectiveness of Allen Carr’s method for smoking cessation: A systematic review. Tobacco Prevention & Cessation, 9. https://doi.org/10.18332/tpc/172314

44 Wood, K., Albery, I., Moss, A., White, S., & Frings, D. (2017). Study protocol for a randomised controlled trial of Allen Carr’s Easyway programme versus Lambeth and Southwark NHS for smoking cessation. BMJ Open, 7, e016867. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016867

45 Dijkstra, A., Zuidema, R., Vos, D., & van Kalken, M. (2014). The effectiveness of the Allen Carr smoking cessation training in companies tested in a quasi-experimental design. BMC Public Health, 14, 952. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-952

46 Dickson-Spillmann, M., Haug, S., & Schaub, M. (2013). Group hypnosis vs. relaxation for smoking cessation in adults: A cluster-randomised controlled trial. BMC Public Health, 13, 1227. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-1227

47 Barnes, J., Dong, C., McRobbie, H., Walker, N., Mehta, M., & Stead, L. (2010). Hypnotherapy for smoking cessation. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 10, CD001008. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001008.pub2

48 Lynn, S. J., Green, J. P., Accardi, M., & Cleere, C. (2010). Hypnosis and smoking cessation: The state of the science. American Journal of Clinical Hypnosis, 52(3), 177-181. https://doi.org/10.1080/00029157.2010.10401717

49 Spiegel, D., Frischholz, E. J., Fleiss, J. L., & Spiegel, H. (1993). Predictors of smoking abstinence following a single-session restructuring intervention with self-hypnosis. American Journal of Psychiatry, 150(7), 1090-1097. https://doi.org/10.1176/ajp.150.7.1090

50 Tahiri, M., Mottillo, S., Joseph, L., Pilote, L., & Eisenberg, M. J. (2012). Alternative smoking cessation aids: A meta-analysis of randomized controlled trials. The American Journal of Medicine, 125(6), 576-584. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2011.09.028

51 Ashenden, R., Silagy, C., Lodge, M., & Fowler, G. (1997). A meta-analysis of the effectiveness of acupuncture in smoking cessation. Drug and Alcohol Review, 16(1), 33-40. https://doi.org/10.1080/09595239700186311

52 White, A., Rampes, H., Liu, J. P., Stead, L., & Campbell, J. (2014). Acupuncture and related interventions for smoking cessation. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014(1), CD000009. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000009.pub4

53 Cai, C. Y., Changxin, Z., Ung, W., Lei, Z., & Kean, L. S. (2000). Laser acupuncture for adolescent smokers–a randomized double-blind controlled trial. The American Journal of Chinese Medicine, 28(3-4), 443-449. https://doi.org/10.1142/S0192415X00000520

54 White, A., Rampes, H., & Ernst, E. (2002). Acupuncture for smoking cessation. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2, CD000009. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000009

55 White, A., Rampes, H., Liu, J. P., Stead, L., & Campbell, J. L. (2011). Acupuncture and related interventions for smoking cessation. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2011(1), CD000009. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000009.pub3