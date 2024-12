العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين هو طريقة مثبتة لعلاج العديد من أنواع الإدمان، بما في ذلك التدخين. على عكس العلاجات الدوائية، يعتمد العلاج النفسي السلوكي على تعديل السلوكيات والأفكار التي تصاحب عادة التدخين. وغالباً ما يُستخدم بالاشتراك مع تدخلات أخرى لزيادة فرص النجاح. تساعد هذه الطريقة في فهم وتحويل الأنماط التلقائية للأفكار والسلوكيات المرتبطة بالتدخين، مما يقلل من الرغبة في التدخين.

الأصل ومراحل التطور

العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين هو نهج علاجي ظهر في الستينات بفضل عمل اثنين من علماء النفس، آرون بيك Aaron Beck و ألبرت إليس Albert Ellis .

يُعتبر آرون بيك Aaron Beck، الطبيب النفسي الأمريكي، من المخضرمين في العلاج النفسي، في حين كان ألبرت إليس Albert Ellis رائداً في العلاج العاطفي العقلاني، الذي كان سابقة للعلاج النفسي السلوكي. كان الهدف المشترك بين هذين المنهجين هو مساعدة الأفراد على التعرف و تغيير الأنماط السلبية للأفكار التي تؤثر على السلوك العام.

يعتمد مفهوم هذه الطريقة على أن أفكارنا وعواطفنا وسلوكياتنا مترابطة. وفقًا لهذا المنهج، يمكن أن تؤدي الأفكار التلقائية والمعتقدات غير السليمة إلى سلوكيات ضارة أو عواطف سلبية. من خلال التدخل في هذه الأفكار، يصبح من الممكن تعديل السلوكيات وتحسين إدارة العواطف. على مر العقود، أصبح العلاج النفسي السلوكي طريقة مرجعية لعلاج العديد من الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب، القلق، أو انواع الإدمان المختلفة بما في ذلك التدخين.

بدأ استخدام هذا العلاج للتوقف عن التدخين في الثمانينات، في وقت كان فيه معدل التدخين مرتفعًا جدًا في جميع أنحاء العالم. شجعت حملات الصحة العامة ضد التدخين البحث عن طرق فعالة لمساعدة المدخنين في التغلب على إدمانهم. أظهرت العديد من الدراسات 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 التي أُجريت في تلك الفترة أن الإدمان على التدخين لم يكن فقط جسديًا بل أيضًا نفسيًا.

وفي هذا السياق، بدأ استخدام العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين. يهدف العلاج إلى مساعدة المدخنين على فهم الآليات الأساسية لإدمانهم، بالإضافة إلى تزويدهم بأدوات عملية للتعامل معها. يساعد هذا العلاج في التعرف على المحفزات النفسية والبيئية للرغبة في التدخين ويقترح استراتيجيات ملموسة للتعامل مع هذه الرغبات ومنع الانتكاسات. من خلال التركيز على العلاقة بين الأفكار والسلوكيات، تسمح هذه الطريقة بالتعامل مع الإدمان على التدخين من المنظور العقلي والسلوكي.

اليوم، يُستخدم العلاج النفسي السلوكي على نطاق واسع في برامج الإقلاع عن التدخين، وغالبًا ما يُستخدم بالتوازي مع الأدوية أو بدائل النيكوتين لتقديم دعم كامل للأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين. تعد هذه الطريقة فعالة بشكل خاص لأنها لا تقتصر على معالجة الاعراض الجسدية للاقلاع عن التدخين بل تسعى إلى تعديل الأنماط الفكرية والعادات التي تغذي إدمان المدخنين.

العلاج النفسي السلوكي باختصار طريقة ممتازة مكملة للأدوية أو بدائل النيكوتين. العديد من الدراسات تظهر أنها تزيد من فعالية الطرق الأخرى للإقلاع عن التدخين. قد تستغرق وقتًا طويلًا ويمكن أن تتم في مجموعات، مما قد يزعج بعض المدخنين.

ما هو العلاج النفسي السلوكي؟

يتكون العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين من عدة خطوات تشمل عادة جلسات مع معالج مدرب دوره هو إرشاد المريض خلال عملية الإقلاع عن التدخين. يمكن تلخيص ثلاثة مبادئ أساسية:

التعرف على المحفزات: أحد العناصر الرئيسية في هذه الطريقة هو فهم المواقف أو المشاعر أو الأفكار التي تؤدي إلى الرغبة في التدخين. قد تكون هذه المحفزات متنوعة: التوتر، الملل، العادات المختلفة أو السلوكيات الاجتماعية، إلخ.

تعديل الأفكار: يساعد المعالج المريض في التعرف على الأفكار التلقائية التي تغذي الرغبة في التدخين. على سبيل المثال، تُحلل الأفكار مثل “لا أستطيع الاسترخاء بدون سيجارة او يجب ان ادخن مع القهوة” ويتم استبدالها ببدائل أكثر صحة.

تغيير السلوكيات: بالإضافة إلى العمل على الأفكار، يركز العلاج النفسي السلوكي على تعديل السلوكيات المرتبطة بالتدخين. على سبيل المثال، تعلم الاسترخاء في حال التوتر.

الخطوات الرئيسية

تحليل العادات: أول خطوة عند بدء العلاج هي كتابة يوميات عادة التدخين. هذا يساعد على فهم متى ولماذا وأين يميل الشخص إلى التدخين، مما يساعد في تحديد الأوقات التي تشكل خطرًا أكبر.

إدارة الرغبات: يساعد الاختصاصي المريض على وضع استراتيجيات محددة للتعامل مع الرغبات. من بين هذه الاستراتيجيات، يمكننا على سبيل المثال ذكر :

التأجيل Delay: انتظار بضع دقائق قبل الاستجابة للرغبة.

التشتيت Distraction: التركيز على نشاط آخر.

الحوار Dialogue: تغيير الأفكار التلقائية.

الاسترخاء Relax: استخدام تقنيات الاسترخاء.

تعلم تقنيات الاسترخاء: تمارين التنفس، اليقظة الذهنية، أو الاسترخاء التدريجي للعضلات هي أدوات تستخدم غالبًا في العلاج النفسي السلوكي TCC لمساعدة المدخن على تقليل التوتر والقلق الذي يمكن أن يكون من العوامل المحفزة للرغبة في التدخين.

التعزيز الإيجابي: يشجع المعالج المريض على الاحتفال بالانتصارات الصغيرة مثل الأيام التي مرّت دون تدخين أو إدارة موقف مرهق دون اللجوء إلى التبغ. هذا التعزيز الإيجابي أساسي للحفاظ على الدافع على المدى الطويل.

فعالية العلاج النفسي السلوكي

عادة ما يستمر العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين لمدة 6 إلى 12 أسبوعًا مع جلسات مرة أو مرتين في الأسبوع. لقد تم إثبات فعاليته في العديد من الدراسات، 10، 11، 12، 13، 14، خاصةً عندما يُدمج مع العلاجات الدوائية مثل فارينيكلين أو بوبروبيون. هذه الطريقة تساعد أيضًا في تقليل خطر الانتكاس، خاصةً لأنها تقدم للمريض المدخن أدوات عملية وفهمًا أفضل لآليات إدمانه.

المميزات نهج مخصص يتكيف مع احتياجات المدخن المحددة. تعلم استراتيجيات مستدامة لإدارة التوتر و الرغبة في التدخين. إمكانية دمج الطريقة مع علاجات أخرى لتعزيز فرص النجاح.

العيوب قد يتطلب الالتزام بوقت طويل نسبيًا. يتطلب الوصول إلى معالج مدرب على قضايا التدخين.. لا يناسب الأشخاص الذين يبحثون عن حل سريع أو الذين ليسوا مستعدين للانخراط بنشاط في العلاج.

بعض الدراسات عن العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين

Killen & Al. (2008)10

العنوان: العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين

الناشر: الإدمان

الملخص: قامت هذه الدراسة بتقييم فعالية العلاج النفسي السلوكي الممتد مع لصقات النيكوتين والبوبروبيون لدى 304 مدخنين. تلقى المشاركون علاجًا لمدة 8 أسابيع، تليها مرحلة لمدة 12 أسبوعًا.تم إعطاء المجموعتين لصقات النيكوتين و تم متابعة المشاركين لمدة 12 شهرًا.

النتيجة: كانت معدلات الامتناع عن التدخين عند 20 أسبوعًا أعلى بشكل ملحوظ في مجموعة العلاج المعرفي السلوكي (45%) مقارنةً بمجموعة الدعم العام.

Rovina & Al. (2009)11

العنوان: فعالية العلاج الدوائي والتدخلات السلوكية للإقلاع عن التدخين في الممارسة السريرية الفعلية

الناشر: التقدم العلاجي في أمراض الجهاز التنفسي Therapeutic Advances in Respiratory Disease

الملخص: قامت الدراسة بمقارنة التدخلات السلوكية، بما في ذلك العلاج المعرفي السلوكي، مع البوبروبيون SR في عيادة للإقلاع عن التدخين لـ 205 مدخنين.

النتيجة: كانت نسبة الامتناع عن التدخين في نهاية العلاج 50% في مجموعة العلاج المعرفي السلوكي + البوبروبيون SR، مقارنةً بـ 22.2% لمجموعة العلاج المعرفي السلوكي فقط.

Loreto & Al. (2017)12

العنوان: علاج الإقلاع عن التدخين للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية باستخدام العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الدوائي المشترك

الناشر: مجلة التشخيص المزدوج Journal of Dual Diagnosis

الملخص: قارنت هذه الدراسة فعالية العلاج المعرفي السلوكي المدمج مع لاصقات النيكوتين، والبوبروبيون، ونيكوتين العلكة في مجموعة من 267 مريضاً يعانون من اضطرابات نفسية.

النتيجة: أدى دمج العلاج المعرفي السلوكي مع لصاقات النيكوتين والبوبروبيون إلى تحسين معدلات الامتناع عن التدخين مقارنةً مع تركيبات أخرى.

García-Vera (2004)13

العنوان: الفائدة السريرية للجمع بين التقنيات المعرفية السلوكية مع لاصقات النيكوتين كعلاج للإقلاع عن التدخين

الناشر: مجلة علاج تعاطي المخدرات Journal of Substance Abuse Treatment

الملخص: قامت هذه الدراسة بتقييم فعالية العلاج المعرفي السلوكي TCC المدمج مع لاصقات النيكوتين على مدى خمس سنوات لدى 142 شخصًا.

النتيجة: كان معدل الامتناع عن التدخين بعد خمس سنوات 33.1% مع الجمع بين العلاج المعرفي السلوكي ولاصقات النيكوتين.

Gifford & Al. (2011)14

العنوان: هل تساهم العلاج السلوكي المرتكز على القبول والعلاقات في نتائج البوبروبيون؟

الناشر: العلاج السلوكي Behavior Therapy

الملخص: قامت هذه الدراسة بتقييم فعالية البوبروبيون المدمج مع العلاج المعرفي السلوكي والعلاج القائم على القبول للإقلاع عن التدخين لدى 303 مدخنين.

النتيجة: كان معدل الامتناع عن التدخين بعد 12 شهرًا أعلى في المجموعة التي جمعت بين البوبروبيون والعلاج المعرفي السلوكي (31.6%) مقارنة بالبوبروبيون فقط (17.5%).

حدود العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين

يعرف العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين على نطاق واسع بأنها طريقة فعالة لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين. ومع ذلك، على الرغم من نجاحهم، لديها بعض القيود التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

يعتمد العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين إلى حد كبير على المشاركة النشطة للمريض في عملية التغيير. فهو يتطلب دافعًا شخصيًا قويًا واستثمارًا في التمارين والتقنيات التي يتم تدريسها. إذا لم يكن المدخن ملتزمًا تمامًا أو لم يتابع الجلسات والاستراتيجيات المنفذة بانتظام، فقد تنخفض فعالية العلاج. وبالتالي فإن النتائج تعتمد بشكل كبير على إرادة المدخن، كما هو الحال غالبًا أثناء عملية الإقلاع عن التدخين.

يمكن أن تتطلب هذه الطريقة أيضًا استثمارًا كبيرًا للوقت. يجب أن تكون الجلسات متكررة وموزعة على عدة أسابيع أو حتى أشهر، مما قد يشكل عائقًا لبعض الأشخاص الذين لديهم جداول مزدحمة، أو ببساطة لا يتمتعون بالصبر اللازم. قد يكون الوصول إلى المعالجين المؤهلين محدودًا أيضًا في بعض المناطق.

في حين أن العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين فعال في علاج الجوانب السلوكية والنفسية للتدخين، إلا أنه لا يعالج الاعتماد الجسدي على النيكوتين بشكل مباشر. ولذلك يوصى به غالبًا مع العلاجات الدوائية (مثل بدائل النيكوتين أو الأدوية)، مما يجعل من الممكن العمل بشكل مباشر على أعراض الانسحاب الجسدي. عند استخدامه بمفرده، قد لا يكون هذا العلاج كافيًا اعتمادًا على المدخن ومستوى الإدمان على النيكوتين.

يمكن أيضًا أن تختلف نتائج العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين بشكل كبير من شخص لآخر. تظهر بعض الدراسات معدلات نجاح إيجابية للغاية بينما تشير دراسات أخرى إلى أن بعض المرضى لا يحصلون على فوائد كبيرة.15، 16، 17، 18، 19 يأتي هذا التباين من عوامل كثيرة مثل الدافع الأولي للعلاج المتبع، وشدة إدمانهم أو وجود اضطرابات نفسية أو سلوكية كامنة أخرى قد تؤثر على نجاح العلاج.

غالبًا ما يتم تنفيذ هذا النوع من العلاج في مجموعات، وهو ما قد لا يكون مناسبًا للجميع. قد يشعر بعض الأشخاص بعدم الارتياح عند مشاركة تجاربهم الشخصية في إطار جماعي، وقد يكون من الصعب تحديد الاحتياجات الفردية بدقة في العلاج الجماعي مقارنة بالجلسات الفردية.

ختاماً

يعتبر العلاج النفسي السلوكي طريقة مثيرة للاهتمام بشكل خاص لمساعدة المدخنين في عملية الإقلاع عن التدخين. تكمن قوته بشكل أساسي في قدرته على التعامل مع البُعد النفسي والسلوكي المرتبط بتدخين التبغ. من خلال تعديل الأنماط الفكرية والسلوكيات المتعلقة بالتدخين ليساعد العلاج النفسي السلوكي ليس فقط في تقليل الرغبة في التدخين، بل أيضًا في منع الانتكاسات بشكل فعال.

نقطة قوة أخرى لـ العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين تأتي من حقيقة أنها قابلة للتخصيص بالكامل لكل مدخن. نظرًا لأن كل فرد يقدم مجموعة فريدة من المحفزات النفسية والبيئية، فإن العلاج السلوكي المعرفي يسمح بتصميم الاستراتيجيات وفقًا للاحتياجات المحددة لكل شخص. ويبدو من المهم أيضًا ملاحظة أن الأدوات المقدمة للمدخنين خلال هذا النوع من العلاج يمكن أن تكون مفيدة على أساس يومي بعد الإقلاع عن التدخين، خاصة لإدارة التوتر أو حتى المشاعر السلبية.

في حين أن هذه العلاجات يمكن أن تكون فعالة بمفردها، إلا أن فعاليتها تتعزز بشكل كبير عندما تقترن بالعلاجات الدوائية أو بدائل النيكوتين المختلفة مثل اللاصقات وأجهزة الاستنشاق وحتى السجائر الإلكترونية. يتيح هذا النهج المشترك تعظيم فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين من خلال العمل على الاعتماد الجسدي والنفسي. من ناحية أخرى، من المهم التأكيد على أن العلاج السلوكي المعرفي يتطلب مشاركة نشطة من جانب المدخن. ويعتمد نجاحهم على الرغبة في تغيير ليس فقط عادات الاستهلاك، بل وأيضاً الأنماط العقلية الراسخة. بالنسبة للمدخنين الذين ينخرطون بالفعل في العلاج، تكون الفوائد طويلة الأمد لأن الأدوات المكتسبة تظل مفيدة حتى بعد الإقلاع عن التدخين.

لذلك يمثل العلاج النفسي السلوكي للإقلاع عن التدخين نهجًا قويًا ومستدامًا للإقلاع عن التدخين لأنه لا يعالج الأعراض الظاهرة للإدمان فحسب، بل يعالج أيضًا جذوره العميقة التي تسمح للمرضى بملاحظة تغيير دائم في علاقتهم بالتدخين. ولكن مثل كل طرق الإقلاع عن التدخين، فإن هذا العلاج يعالج فقط جزءًا من مشكلة الاعتماد على التبغ، متجاهلاً الاعتماد الجسدي. ومن هنا الاهتمام بدمجه مع الأدوية أو بدائل النيكوتين التي تعالج الاعتماد الجسدي مع تجاهل الجانب النفسي.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

