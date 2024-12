دواء البوبروبيون، الذي يتم تسويقه تحت اسم Zyban® ويتم استخدامه للإقلاع عن التدخين، هو دواء تم تطويره في البداية كمضاد للاكتئاب تحت اسم Wellbutrin®. تم طرحه في الأسواق في التسعينيات، وسرعان ما أثبت نفسه كخيار فعال لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين. على عكس العلاجات الأخرى التي تستهدف مستقبلات النيكوتين، يعمل دواء البوبروبيون على ناقلات عصبية محددة في الدماغ تشارك في آليات الإدمان.

الأصل ومراحل التطور

تم تطوير دواء البوبروبيون، المعروف أيضًا باسم Wellbutrin® وZyban®، في الأصل بواسطة ناريمان ميهتا في Burroughs Wellcome (الآن GlaxoSmithKline) في عام 1969 وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 1985 لعلاج الاكتئاب تحت اسم Wellbutrin®. في أوائل التسعينيات، وجدت الدراسات السريرية أن بعض المرضى الذين عولجوا بالبوبروبيون لعلاج اضطرابات الاكتئاب أبلغوا عن انخفاض في رغبتهم في التدخين. وقد دفعت هذه النتائج الباحثين إلى دراسة فعاليته كوسيلة مساعدة للإقلاع عن التدخين. في عام 1997، وافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على استخدام دواء البوبروبيون لعلاج التدخين تحت الاسم التجاري Zyban®.2 واليوم، يتم وصفه عادة لملايين المدخنين في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يتم وصفه بالاشتراك مع علاجات أخرى مثل العلاج ببدائل النيكوتين.

دواء البوبروبيون باختصار دواء البوبروبيون لا يحتوي على النيكوتين. يعمل على تقليل الرغبة في التدخين. لا يناسب جميع المدخنين بسبب آثاره الجانبية المحتملة في حالات معينة.

ما هو العلاج بدواء البوبروبيون؟

دواء البوبروبيون Zyban® هو دواء يأتي في شكل أقراص. يوصف لمدة تتراوح من 7 إلى 12 أسبوعًا مع إمكانية تمديدها. على عكس علاجات الإقلاع عن التدخين الأخرى، لا يحتوي البوبروبيون على النيكوتين. وهو يعمل مباشرة على الدماغ لتقليل أعراض الانسحاب وتقليل المتعة المرتبطة بالتدخين.

طريقة العمل

يعمل دواء البوبروبيون بشكل مختلف عن العلاجات التي تستهدف مستقبلات النيكوتين بشكل مباشر. يتكون أسلوب عمله من تعديل مستويات الدوبامين والنورإبينفرين، وهي الناقلات العصبية التي تشارك في آليات المتعة والإدمان. على عكس عقار الفارنيكلين أو بدائل النيكوتين التي تتفاعل مع مستقبلات النيكوتين في الدماغ، يساعد دواء البوبروبيون على استقرار الحالة المزاجية وتقليل أعراض الانسحاب دون التأثير بشكل مباشر على هذه المستقبلات.

الجرعة

يبدأ العلاج قبل أسبوع إلى أسبوعين تقريبًا من الموعد المقرر للإقلاع عن التدخين. تسمح هذه الفترة بوصول الدواء إلى مستوى ثابت في الجسم قبل بدء الانسحاب.

كيف يعمل هذا العلاج؟

– الأسبوع الأول: يتناول المدخن 150 ملغ من دواء البوبروبيون مرة واحدة يومياً خلال الأيام الثلاثة الأولى، ثم يتم زيادة الجرعة إلى 150 ملغ مرتين يومياً.

– الأسبوع التالي: يتوقف المدخن عن التدخين مع الاستمرار في تناول دواء البوبروبيون بجرعة 150 ملغ مرتين يومياً لمدة 7 إلى 12 أسبوع تقريباً.

– بعد 12 أسبوع: اعتماداً على توصيات الطبيب، يمكن تمديد العلاج لتقليل خطر الانتكاس، خاصة لدى المدخنين الذين لديهم إدمان قوي.

فعالية دواء البوبروبيون

يعتبر البوبروبيون علاجا فعالا للإقلاع عن التدخين، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الإقلاع عن التدخين باستخدام بدائل النيكوتين الأخرى. أظهرت التجارب السريرية أن دواء البوبروبيون يضاعف فرص النجاح مقارنة بعدم العلاج.4، 5 ومع ذلك، فهو بشكل عام أقل فعالية من الفارينيكلين في تحقيق هدف الإقلاع لفترات طويلة.6، 7

المميزات بديل عن النيكوتين: يعد دواء البوبروبيون خيارًا جيدًا للأشخاص الذين لا يرغبون في استخدام بدائل النيكوتين. تقليل الرغبة الشديدة في التدخين: عن طريق زيادة مستويات الدوبامين والنورادرينالين، فهو يقلل من الرغبة في التدخين ويقلل من أعراض الانسحاب.

العيوب خطر النوبات: التأثير الجانبي الرئيسي الخطير هو زيادة خطر النوبات، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من النوبات أو اضطرابات الأكل. آثار جانبية أخرى: تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا الأرق وجفاف الفم والصداع وزيادة العصبية. لا ينصح به لجميع المدخنين: لا ينصح باستخدام دواء البوبروبيون للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل أو لديهم تاريخ من النوبات، و يجب استخدامه بحذر عند المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الشديد.

بعض الدراسات حول دواء البوبروبيون

Jorenby et al. (1999)8

العنوان: تجربة دواء البوبروبيون، أو لصقة النيكوتين، أو كليهما للإقلاع عن التدخين

الناشر: مجلة New England Journal الطبية

ملخص: قارنت هذه التجربة السريرية العشوائية دواء البوبروبيون ولصقات النيكوتين و الدواء الوهمي للإقلاع عن التدخين. أظهر المشاركون الذين تناولوا دواء البوبروبيون معدلات امتناع أعلى بكثير مقارنة بالمجموعة الثانية.

النتيجة: بعد 7 أسابيع، امتنع 23% من المشاركين في تناول دواء البوبروبيون، مقارنة بـ 9.8% في مجموعة الدواء الوهمي. أظهر الجمع بين لصقة النيكوتين و البوبروبيون فعالية أكبر.

Hurt & Al. (1997)9

العنوان: مقارنة بين البوبروبيون المطلق و الدواء الوهمي للإقلاع عن التدخين

الناشر: مجلة New England Journal الطبية

ملخص: قارنت هذه الدراسة البوبروبيون SR والعلاج الوهمي للإقلاع عن التدخين لـ 615 مشاركا.

النتيجة: كان معدل الامتناع عن التدخين لمدة عام واحد 19% لمجموعة البوبروبيون مقارنة بـ 10% لـ مجموعة الدواء الوهمي.

Fiore & Al. (2000)10

العنوان: علاج تعاطي التبغ والاعتماد عليه: دليل الممارسة السريرية

الناشر: وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

ملخص: أظهر التحليل التلوي لدراسات مختلفة حول البوبروبيون أنه يضاعف فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين مقارنة بعدم العلاج.

النتيجة: كانت معدلات الامتناع عن التدخين مع البوبروبيون SR في سنة واحدة حوالي 24٪.

Fossati & Al. (2007)4

العنوان: تجربة عشوائية مزدوجة التعمية ومضبوطة بالعلاج الوهمي لعقار البوبروبيون للإقلاع عن التدخين في الرعاية الأولية

الناشر: أرشيف الطب الباطني

ملخص: اختبرت هذه الدراسة فعالية البوبروبيون لدى المدخنين في الرعاية الأولية.

النتيجة: أظهر المشاركون الذين استخدموا البوبروبيون معدلات نجاح أعلى بنسبة 50% مقارنة بمن استخدموا الدواء الوهمي.

Nides & Al. (2006)7

العنوان: الإقلاع عن التدخين باستخدام الفارينيكلين، لمواجهة مستقبلات النيكوتين α4β2: نتائج تجربة عشوائية مدتها 7 اسابيع، باستخدام الدواء الوهمي و البوبروبيون.

الناشر: أرشيف الطب الباطني

ملخص: قارنت هذه الدراسة استخدام الفارينيكلين و البوبروبيون في الإقلاع عن التدخين لدى 1025 مدخنًا.

النتيجة: أظهر البوبروبيون معدل امتناع عن التدخين خلال 7 أسابيع بنسبة 30.5%، وهو أقل من الفارينيكلين ولكنه أعلى من العلاج الوهمي.

حدود دواء البوبروبيون للإقلاع عن التدخين

على الرغم من أنه أثبت فعالية معينة في الحد من أعراض انسحاب النيكوتين، إلا أن دواء البوبروبيون له العديد من القيود.

الآثار الجانبية الناجمة عن استهلاكه شائعة ويمكن أن تكون خطيرة لدى بعض المدخنين. وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا جفاف الفم والأرق والصداع، ولكن تم أيضًا الإبلاغ عن آثار أكثر خطورة مثل النوبات، على الرغم من أنها نادرة. أظهرت بعض الدراسات أيضًا أن خطر النوبات يزداد عند تناول دواء البوبروبيون بجرعات عالية أو من قبل المرضى الذين يعانون من حالات طبية معينة مثل تاريخ النوبات أو اضطرابات الأكل.

هناك نقطة أخرى يجب مراعاتها وهي التأثير النفسي للبوبروبيون. على الرغم من أنه يستخدم غالبًا كمضاد للاكتئاب (تحت اسم Wellbutrin®)، فقد ارتبط أيضًا بآثار جانبية مختلفة مثل القلق أو العصبية أو تقلب المزاج. أظهرت الدراسات 13، 14 أن دواء البوبروبيون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الاكتئاب أو القلق لدى بعض المرضى، وخاصة أولئك الذين لديهم تاريخ من الاضطرابات العقلية.

إن فعالية دواء البوبروبيون Zyban® في الإقلاع عن التدخين محدودة أيضًا لدى بعض الأشخاص. على الرغم من أنه أظهر معدلات نجاح معتدلة، فقد وجدت العديد من الدراسات 15، 16، 17، 18، 19 أن معدلات الانتكاس مرتفعة بعد إيقاف العلاج وأنه قد يتطلب علاجًا مركبًا لزيادة فعاليته.

العائق الأخير أمام استخدام دواء البوبروبيون هو تباين النتائج اعتمادا على الأفراد. أظهرت الدراسات 20، 21، 22 أن فعاليته يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة مثل درجة الإدمان على النيكوتين و وجود أمراض مصاحبة، مما يعني أن فعاليته تختلف بين الناس.

ختاماً

دواء البوبروبيون Zyban® هو دواء مثير للاهتمام في ترسانة علاجات الإقلاع عن التدخين لأنه يقدم نهجًا دوائيًا يختلف عن العلاجات الاخرى مثل بدائل النيكوتين أو المنبهات الجزئية مثل الفارينيكلين. إن طريقة عمله، من خلال استهداف الناقلات العصبية الدوبامين والنور إيبينفرين، تجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص للمدخنين الذين يعانون من اضطرابات المزاج أو القلق، والتي غالبًا ما تتفاقم عند الإقلاع عن التدخين. على عكس الفارينيكلين الذي يعمل عن طريق التدخل المباشر في مستقبلات النيكوتين، يعمل البوبروبيون على استقرار الحالة المزاجية وتقليل أعراض الإقلاع عن التدخين، النفسية والجسدية.

وقد تم إثبات فعاليته من خلال العديد من الدراسات السريرية حيث أثبت أنه يضاعف أو حتى ثلاثة أضعاف فرص الإقلاع عن التدخين مقارنة بالعلاج الوهمي. وغالبا ما يستخدم بالإضافة إلى وسائل مساعدة أخرى مثل لصقات النيكوتين أو العلكة، مما يزيد من فعاليته.

يتمتع دواء البوبروبيون أيضًا بميزة تحمله بشكل أفضل من العلاجات الأخرى في بعض الحالات، خاصة بسبب تأثيره الإيجابي على الحالة المزاجية، والذي قد يكون في بعض الأحيان عاملاً حاسماً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل الاكتئاب أو القلق. على عكس بعض العلاجات التي يمكن أن تسبب آثارًا جانبية نفسية أكثر خطورة، مثل الفارينيكلين على سبيل المثال، يُنظر إلى البوبروبيون عمومًا على أنه خيار أكثر أمانًا لنفسية المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمرضى الذين لديهم تاريخ من الاكتئاب أو القلق، يقدم البوبروبيون وظيفة مزدوجة، سواء كوسيلة مساعدة للإقلاع عن التدخين ولكن أيضًا كمثبت للمزاج، مما قد يجعله حلاً جيدًا.

مثل أي علاج، لا يخلو دواء البوبروبيون من العيوب. ينبغي النظر في خطر النوبات، على الرغم من ندرتها، خاصة في المرضى الذين لديهم عوامل خطر مثل تاريخ من اضطرابات الأكل أو النوبات العصبية. الآثار الجانبية الأخرى مثل الأرق والصداع والعصبية شائعة، ولكنها خفيفة بشكل عام.

أخيرًا، يمثل دواء البوبروبيون خيارًا جيدًا للإقلاع عن التدخين، خاصة بالنسبة للمدخنين الذين جربوا بالفعل طرقًا أخرى دون نجاح أو لأولئك الذين تشكل التأثيرات العاطفية للإقلاع عن التدخين تحديًا كبيرًا بالنسبة لهم. وقد يتناسب أيضًا بشكل جيد مع نهج الإقلاع الشامل الذي قد يشمل الدعم النفسي أو السلوكي، بالإضافة إلى المساعدات الدوائية الأخرى.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

