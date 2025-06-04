في تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين لعام 2025، تم الكشف عن انخفاض ملحوظ في نسبة المدخنين في مصر، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 14.2% مقارنة بنسبة 15% في العام السابق. هذا التراجع يعد بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين الصحة العامة في مصر، وهو يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغييرات في أساليب التدخين مع انتشار السجائر الإلكترونية كبديل شائع للسجائر التقليدية.

ولكن، يثير هذا الخبر تساؤلاً حول ما إذا كانت السجائر الإلكترونية قد أسهمت في هذا الانخفاض. في هذا المقال، سنستعرض الإحصائيات المتعلقة بمعدلات التدخين في مصر، كما سنتناول تأثير السجائر الإلكترونية على هذه الظاهرة، وكيف يمكن أن تكون هذه التكنولوجيا قد ساعدت في خفض نسبة المدخنين في الكثير من دول العالم.

الأرقام : انخفاض ملحوظ في معدلات التدخين

أظهرت النتائج الأولية للمسح الوطني للدخل والإنفاق والاستهلاك في مصر لعام 2023-2024 أن نسبة المدخنين قد انخفضت إلى 14.2% من إجمالي السكان، مقارنة بـ 15% في العام السابق. هذه الأرقام تعد إشارة إيجابية، حيث تشير إلى تحسن في الاتجاه العام نحو الإقلاع عن التدخين. ووفقاً للإحصائيات، تظل الظاهرة الرئيسية للتدخين في مصر ظاهرة ذكورية، حيث تبلغ نسبة المدخنين بين الذكور حوالي 28.5% بينما لا تتجاوز نسبة المدخنات الإناث 0.2%.

ومن المثير للاهتمام أن التدخين في الفئات العمرية الأكثر تأثيراً يتراوح بين 34 إلى 43 سنة، حيث سجلت هذه الفئة أعلى معدلات التدخين بنسبة تصل إلى 33.5%. ويبدو أن التدخين منتشر بشكل أكبر بين هذه الفئة العمرية التي تعد في أوج نشاطها الاقتصادي والاجتماعي. هذا يجعل الانخفاض في نسبة التدخين في هذه الفئة العمرية أمراً مهماً من الناحية الاقتصادية والصحية.

من جهة أخرى، كشف البيان أيضاً أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر المصرية على التدخين بلغ حوالي 12.1 ألف جنيه، مما يعكس تأثير التدخين الكبير على الوضع الاقتصادي للأسر. هذا الإنفاق يتوزع بين شرائح الدخل المختلفة، حيث تزداد نسب الإنفاق على التدخين في الأسر ذات الدخل المرتفع مقارنة بالأسر ذات الدخل المنخفض. ومن الجدير بالذكر أن التدخين السلبي لا يزال يشكل تهديداً، حيث توجد نسبة كبيرة من الأسر التي تحتوي على أفراد مدخنين، مما يعرض النساء والأطفال للتدخين السلبي وأضراره الصحية.

السجائر الإلكترونية : هل لها دور؟

على الرغم من أن البيان الصحفي يشكك في أن السجائر الإلكترونية (التي تحتوي على النيكوتين) قد تكون ضارة بالصحة، إلا أن هناك احتمالاً كبيراً أن تكون هذه المنتجات قد لعبت دوراً مهماً في هذا الانخفاض الملحوظ في معدلات التدخين في مصر. لا يمكن تجاهل الانتشار الكبير للسجائر الإلكترونية في العديد من الدول، بما في ذلك مصر، في السنوات الأخيرة. تزايد استخدام السجائر الإلكترونية كبديل للسجائر التقليدية قد يكون عاملاً مهماً ساعد في تقليل أعداد المدخنين.

في حين أن منظمة الصحة العالمية وحكومات بعض الدول قد شككت في أمان السجائر الإلكترونية، إلا دراسات كثيرة تشير إلى أن السجائر الإلكترونية أقل ضرراً من السجائر التقليدية. على سبيل المثال، تم التأكيد على أن السجائر الإلكترونية 95% أقل ضرراً مقارنة بالسجائر التقليدية، مما يجعلها الخيار الأفضل للأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين أو تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين.

تجربة نيوزيلندا في التعامل مع السجائر الإلكترونية، حيث أقرت أن حظر هذه المنتجات لم يساعد في تقليل معدلات التدخين بل على العكس، تزايدت أعداد المدخنين. وهذا يشير إلى أن توفير الخيارات الأقل ضرراً مثل السجائر الإلكترونية قد يساعد في تقليل الإدمان على النيكوتين ويسهم في مكافحة التدخين.

في المملكة المتحدة، أصدرت الجهات الصحية الرسمية تقريراً ينص على أن السجائر الإلكترونية تعتبر أقل ضرراً بكثير من السجائر التقليدية، ويُعتبر استخدامها من قبل المدخنين كأداة للإقلاع عن التدخين خطوة إيجابية وفعالة نحو تحسين الصحة العامة. هذا التقرير يعزز أن السجائر الإلكترونية الخيار الأكثر أماناً بالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من الإقلاع عن التدخين بطرق أخرى.

وأخيراً، السجائر الإلكترونية تعد واحدة من أفضل الطرق للإقلاع عن التدخين بحسب تقرير Cochrane، حيث تعمل على تقليل الرغبة في التدخين بشكل فعال. في هذا السياق، يمكن القول أن التوسع في استخدام السجائر الإلكترونية كبديل قد ساهم في هذا الانخفاض في معدلات التدخين، خاصة إذا كان المدخنون قد تحولوا إلى استخدامها كطريقة لتقليل الأضرار.

الخلاصة

تشير الأرقام والتفاصيل الواردة في البيان الصحفي إلى تحسن ملحوظ في معدلات التدخين في مصر، وهو أمر إيجابي للغاية. وبينما قد لا تكون السجائر الإلكترونية العامل الوحيد وراء هذا التغيير، فإنها قد تكون لعبت دوراً مهماً في المساعدة على تقليل أعداد المدخنين.

تشير الدراسات إلى أن السجائر الإلكترونية تعتبر خياراً أقل ضرراً من السجائر التقليدية وأداة فعالة للإقلاع عن التدخين. لذلك، يبقى من الضروري مواصلة البحث وتقييم دور السجائر الإلكترونية في مصر ومختلف أنحاء العالم لضمان اتخاذ القرارات السليمة بشأن هذه المنتجات.